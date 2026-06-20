Volley Mercato: Alice Cacciatore dal vivaio di Scandicci ad Altamura

ALTAMURA (BARI)– Il mercato estivo della PanBiscò Altamura si accende con un innesto di grande spessore e prospettiva. La società murgiana stringe la mano al volley che conta e annuncia ufficialmente l’arrivo in biancoarancio di Alice Cacciatore, giovanissima e talentuosa schiacciatrice proveniente direttamente dal vivaio d’eccellenza della Savino Del Bene Scandicci, club di primissimo livello della Serie A1 italiana, scelta per il valore atletico seguendo la sua straordinaria parabola di crescita negli ultimi anni. Dotata di un grande potenziale in attacco e di una notevole varietà di colpi e di gioco, Alice abbina una tecnica sopraffina a una fisicità esplosiva.Caratteristiche, queste, plasmate e affinate all’interno di una delle scuole pallavolistiche più prestigiose d’Italia, che le ha permesso di acquisire un bagaglio tecnico già maturo e pronto per le sfide più ambiziose. Con l’ingaggio di Cacciatore, la PanBiscò Leonessa conferma la propria linea strategica: la costruzione di un roster giovane, affamato e profondamente ambizioso. La scelta di puntare su profili freschi ma di grandissima prospettiva sottolinea la volontà della società di disputare una stagione da protagonista, puntando su entusiasmo, freschezza atletica e una determinazione feroce.