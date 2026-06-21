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Italia-Giappone diretta Nations League: segui le azzurre di Velasco. Volley oggi LIVE© GALBIATI FIORENZO

Italia-Giappone diretta Nations League: segui le azzurre di Velasco. Volley oggi LIVE

Le campionesse in carica cercano l'immediato riscatto dopo il pesante ko maturato ieri con gli Stati Uniti: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
5 min
TagsVolleyball Nations League 2026ItaliaGiappone
Aggiorna

MANILA (FILIPPINE) - L'Italia di Julio Velasco sfida il Giappone, guidata in panchina dal turco Ferhat Akbas, nella quarta e ultima giornata della seconda settimana di Nations League. Le azzurre, campionesse in carica, devono riscattare il pesante ko maturato ieri - sabato 20 giugno - contro gli Stati Uniti e chiuderanno il ciclo delle sfide disputate nelle Filippine affrontando un avversario reduce da sei vittorie consecutive e una sconfitta (rimediata ieri, contro la Repubblica Dominicana) nelle ultime sette uscite. Il match si annuncia fondamentale per la rincorsa di Antropova e compagne alla qualificazione alle Finals di Macao, in Cina. Segui la diretta della partita sul sito 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

14:05

Avvio combattuto: 5-5

Avvio di match combattuto, con il Giappone che si conferma rivale di altissimo profilo. Brave le azzurre a ricucire subito dal 3-5 al 5-5.

14:00

Via a Italia-Giappone: il primo punto è di Nwakalor

Si parte con Italia-Giappone di Nations League e il primo punto del match è delle azzurre, con il primo tempo di Nwakalor!

13:55

Tutto pronto a Manila per Italia-Giappone

Squadre in campo, è il momento degli inni: si parte con quello azzurro!

13:50

Italia-Giappone: gli arbitri della sfida

Dirigerà l'incontro come primo arbitro il turco Ozan Cagi Sarikaya, coadiuvato dall'australiana Carla Hoorweg.

13:40

La situazione di Italia e Giappone nel ranking mondiale FIVB

Le azzurre di Velasco occupano saldamente il primo posto con 462,42 punti, mentre la nazionale nipponica è sesta a quota 342,00 punti. Considerando che le partite di Nations League sono fondamentali in chiave ranking, ecco come saranno distribuiti i punti:

Vittoria 3-0: +3,90 punti
Vittoria 3-1: +1,40 punti
Vittoria 3-2: +0,01 punti
Sconfitta 2-3: -11,10 punti
Sconfitta 1-3: -13,60 punti
Sconfitta 0-3: -16,10 punti

13:30

Italia-Giappone, i precedenti

Negli ultimi 5 incontri disputati, le azzurre hanno vinto quattro partite uscendo sconfitte in una sola occasione, nella fase a gironi della VNL 2021 quando la nazionale nipponica si impose con il punteggio di 3-2.

13:20

Italvolley le 14 azzurre convocate da Velasco per la week 2 di VNL

Palleggiatrici: Carlotta Cambi (Novara), Francesca Scola (Talmassons).

Opposte: Merit Adigwe (Conegliano), Josephine Obossa (Toray Arrows Shiga).

Schiacciatrici: Ekaterina Antropova (Eczacibasi), Gaia Giovannini (Vallefoglia), Loveth Omoruyi (Vallefoglia), Stella Nervini (Chieri).

Centrali: Sarah Fahr (Conegliano), Linda Manfredini (Conegliano), Denise Meli (Bergamo), Linda Nwakalor (Scandicci).

Libero: Eleonora Fersino (Milano), Ilenia Moro (Novara).

13:10

Italia-Giappone, dove vedere la partita di Nations League in tv e streaming

La sfida tra le azzurre le nipponiche, per la quale non è prevista la diretta tv, sarà visibile in live streaming su Dazn (canale 214 di Sky) e su VBTV, previo abbonamento.

13:00

Italia-Giappone, Nations League femminile: data e orario

La sfida tra le azzurre di Velasco e la nazionale nipponica di Akbas, valida per la quarta e ultima giornata della seconda settimana della Volleyball Nations League 2026, è in programma oggi - domenica 21 giugno - alle 14:00 (ora italiana, le 20 locali) e verrà disputato alla 'PhilSports Arena' di Pasig City, a Manila, nelle Filippine.

'PhilSports Arena', Pasig City - Manila (Filippine)

 

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