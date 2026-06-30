Volley Mercato: Caterina Peroni e Veronica Quero, giovani rinforzi per Messina

MESSINA – Caterina Peroni e Veronica Quero, entrambe provenienti dal Club Italia vanno ad arricchire il roster dell’ Akademia Sant’Anna Messina sistemando i reparti delle schiacciatrici e delle centrali.

Caterina Peroni

Nella pallavolo di oggi non basta più mettere a terra un pallone. Servono equilibrio, lettura del gioco e incisività in ogni fase della partita. È dentro questa idea di pallavolo che si inserisce l’arrivo di Caterina Peroni, schiacciatrice classe 2007, 186 cm, che Akademia Sant’Anna accoglie nel proprio roster dopo il percorso nel Club Italia e le esperienze con la maglia azzurra.

Originaria di Brescia, Caterina muove i primi passi nel CUS della propria città, società nella quale emergono rapidamente qualità tecniche, personalità e una naturale predisposizione a interpretare il ruolo nella sua completezza. Le prestazioni offerte nelle categorie giovanili attirano presto l’attenzione degli osservatori federali, aprendole le porte di alcune delle esperienze più significative della pallavolo italiana.

LA CARRIERA

Dopo l’importante traguardo della stagione 2021/22 – la conquista del Trofeo delle Regioni – nel 2023 è tra le protagoniste della Nazionale italiana che conquista il titolo europeo Under 17. L’estate successiva sale nuovamente sul podio continentale con la medaglia di bronzo agli Europei Under 18, confermandosi tra le schiacciatrici più interessanti della propria età.

L’ingresso nel Club Italia rappresenta il naturale sviluppo di questo percorso. All’interno del progetto federale affronta quattro stagioni, la prima in Serie A2, le successive due in Serie B1, l’ultima ancora in A2, misurandosi con continuità in un contesto altamente qualificante. Nell’annata appena trascorsa colleziona 22 presenze e 75 punti complessivi, 63 dei quali realizzati in attacco con il 35,6% di efficacia, a cui si aggiungono 10 muri e 2 ace.

Le prestazioni offerte durante la stagione le valgono anche la convocazione, insieme alle future compagne di squadra Veronica Quero e Laura Franceschini, ai collegiali della Nazionale Under 22 in preparazione dei Campionati Europei di categoria, in programma dal 7 al 12 luglio a L’Aia.

Capace di abbinare qualità offensive, equilibrio nei fondamentali di seconda linea e una crescente capacità di lettura delle diverse fasi del gioco, Caterina Peroni arriva a Messina nel momento in cui il proprio percorso sportivo è chiamato a confrontarsi con nuove responsabilità. Akademia le offre un ambiente competitivo e ambizioso nel quale continuare a sviluppare le proprie qualità, inserendosi all’interno di un gruppo costruito per coniugare esperienza, identità e valorizzazione dei giovani talenti.

Il suo arrivo arricchisce il reparto delle schiacciatrici con un profilo giovane ma già abituato a confrontarsi con contesti di alto livello. Una scelta che conferma la volontà di Akademia Sant’Anna di investire su giocatrici capaci di interpretare la pallavolo nella sua interezza, costruendo competitività senza rinunciare alla crescita e continuando a trasformare il potenziale in competitività.

Veronica Quero

Il talento può accelerare il cammino. Ma è la voglia di continuare a imparare che permette di trasformarlo in un percorso. È anche con questa convinzione che Akademia Sant’Anna accoglie Veronica Quero, centrale classe 2007, scegliendo di investire su una delle giovani più interessanti della pallavolo italiana. Per Veronica Quero, l’approdo ad Akademia rappresenta il naturale proseguimento di un percorso di altissimo livello. A Messina troverà un ambiente ambizioso, chiamato a confrontarsi con obiettivi importanti ma, allo stesso tempo, attento alla valorizzazione dei giovani talenti. Un contesto ideale per continuare a misurarsi, assumersi nuove responsabilità e aggiungere nuovi tasselli alla propria crescita.

Il suo arrivo rafforza il reparto delle centrali e conferma una linea ormai chiara nelle scelte del club: costruire competitività guardando anche al domani, affiancando atlete già affermate a giovani capaci di rappresentare il presente e il futuro della pallavolo italiana. Perché investire sul potenziale significa, prima di tutto, credere nel valore delle persone e accompagnarne il percorso, un passo alla volta.

LA CARRIERA

Originaria di Conscio, in provincia di Treviso, alta 191 centimetri, Veronica muove i primi passi nel settore giovanile del Vega Fusion Team Volley, società nella quale emergono rapidamente le qualità che la porteranno a entrare nel radar del movimento federale: struttura fisica, tecnica, capacità di lettura del gioco e una maturità sorprendente per la sua età.

La chiamata con le Nazionali giovanili arriva presto e accompagna un percorso ricco di soddisfazioni. Nel 2023 conquista il titolo europeo Under 17, mentre l’estate successiva sale nuovamente sul podio continentale con la medaglia di bronzo agli Europei Under 18. Esperienze che, insieme alla partecipazione al Mondiale Under 19 dell’estate 2025 in Serbia e Croazia, contribuiscono ad arricchirne il bagaglio tecnico e personale, misurandola con il massimo livello internazionale della propria categoria.

Il naturale approdo nel Club Italia rappresenta un ulteriore passaggio di crescita. All’interno del progetto federale affronta due stagioni, prima in Serie B1 e poi in Serie A2, conquistando progressivamente un ruolo sempre più importante. Nell’ultima annata colleziona 26 presenze e 190 punti complessivi: 124 realizzati in attacco con il 51,5% di efficacia, 45 muri punto e 21 ace. Numeri che raccontano una centrale moderna, capace di incidere in tutte le fasi del gioco sopra la rete.

Le prestazioni offerte durante la stagione le valgono anche la convocazione ai collegiali della Nazionale Under 22, impegnata nella preparazione dei Campionati Europei di categoria in programma dal 7 al 12 luglio a L’Aia.