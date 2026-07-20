Volley Mercato: Claudia Provaroni ha firmato per Altino

Provaroni porterà al gruppo energia, affidabilità e conoscenza del campionato, mettendosi a disposizione della squadra con l’obiettivo di contribuire al percorso che l’Altino Volley si prepara ad affrontare

LA CARRIERA

Nata a Roma il 14 maggio 1998 e alta 181 cm, Provaroni è un’atleta di esperienza, con un percorso importante costruito tra Serie A1, Serie A2 e competizioni europee. Schiacciatrice completa, porta al roster rossoblù qualità tecniche, solidità e personalità, elementi fondamentali per affrontare una stagione lunga e competitiva.

Cresciuta nel Volleyrò Casal de’ Pazzi, realtà di riferimento nel panorama giovanile nazionale, Claudia ha poi vestito le maglie di Fenera Chieri, Golem Olbia, Canovi Coperture Sassuolo e Cuore di Mamma Cutrofiano, proseguendo il proprio percorso nel campionato di Serie A2.

Successivamente è approdata in Serie A1 con la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, per poi continuare la propria carriera con Megabox Vallefoglia e Roma Volley Club, società con cui ha vissuto anche l’esperienza europea culminata con la conquista della Challenge Cup. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Olio Pantaleo Volley Fasano, confermandosi una giocatrice abituata a confrontarsi con contesti competitivi di alto livello.

.Le parole di Claudia Provaroni

« Sono molto entusiasta ed emozionata di cominciare, di conoscere le mie compagne, lo staff e tutta la società. Ogni anno è un punto interrogativo, sia pallavolisticamente che umanamente, ma credo che con umiltà, voglia di fare e disponibilità nel mettersi a disposizione delle compagne, e ogni tanto anche un po’ di pazienza, si possa sempre costruire tanto. Sono queste le basi per un ambiente sano e costruttivo, quello che permette poi di creare un grande gruppo e raggiungere obiettivi. Da parte mia tutto questo ci sarà. Ci auguro tanto divertimento e tante belle soddisfazioni ».