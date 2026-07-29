Lega Volley Femminile, una stagione senza precedenti

A circa un mese dall’inizio della nuova stagione, La Lega Volley Femminile annuncia il raggiungimento di un traguardo storico: l'ecosistema digitale legato ai campionati italiani di Serie A ha superato i 2 miliardi di visualizzazioni durante la stagione 2025/2026 raddoppiando le previsioni di inizio anno che puntavano al raggiungimento di un miliardo. Questo successo è stato alimentato da una vivace community di club, atlete, media partner, creator e tifosi che, con oltre 3.000 canali creatori unici , ha distribuito contenuti durante la stagione, generando conversazioni continue.

Grazie alla collaborazione tra LVF e Gameday - by NJF, da cui nasce la newCo Spike Media, non è accresciuta solo la portata dell'audience, ma si è registrato uno straordinario livello di coinvolgimento: su tutte le piattaforme, i contenuti della LVF hanno generato più di 61 milioni di interazioni, mantenendo un engagement rate complessivo del 2,8%.

I contenuti creati dalle atlete si sono rivelati un fattore chiave per il coinvolgimento dei tifosi: i profili delle giocatrici hanno raggiunto un eccezionale engagement rate del 7,8%, quasi tre volte la media del campionato, sottolineando la crescente influenza delle stelle del campionato nell’ampliare la portata di questo sport.

Un risultato che segue l’annuncio sulla rete di distribuzione messa in campo per la prossima stagione quando i campionati LVF A1 Fineco e LVF A2 Fineco verranno trasmessi non solo su DAZN ma anche dai profili social di Lega, squadre e giocatrici e, per quanto riguarda la massima serie, anche sulla Rai.

«I dati digital della stagione ormai raccontano un momento di grande fermento per il movimento pallavolistico italiano e ci proiettano con fiducia ed entusiasmo verso la prossima stagione, la prima con una rete di distribuzione tanto ampia, pronta a conquistare quella fetta di pubblico che, seppur interessata, non è ancora lo zoccolo duro della nostra fanbase. – Il commento di Simone Tomassetti, General Manager di Spike Media.

“Conoscevamo le potenzialità del nostro movimento – aggiunge l’Amministratore Delegato di Lega Volley Femminile, Enzo Barbaro – e aver raggiunto questi numeri straordinari in un solo anno di lavoro congiunto con Spike Media è la conferma della bontà delle nostre scelte e del nostro lavoro. Siamo andati oltre ogni nostra aspettativa e siamo certi che la visibilità che garantiremo nella prossima stagione alla Serie A porterà tanti nuovi appassionati ad avvicinarsi al nostro mondo e ad apprezzare le gesta delle nostre spettacolari campionesse”.

«Questi dati dimostrano il grande lavoro portato avanti da Gameday e Lega Volley Femminile in questo primo anno di partnership che ha visto la nascita di Spike Media. I dati parlano chiaro: il movimento pallavolistico femminile italiano è in grado di attirare un pubblico vasto ed eterogeneo che, con le giuste modalità e sui giusti canali, è pronto a vivere in maniera sempre più coinvolgente le magie di questo sport. – conclude Kike Levy, Head of Gameday Sports – La nuova rete di distribuzione pensata per i prossimi anni e comprendente anche i canali social di Lega, squadre e giocatrici, ci permetterà di regalare un modo nuovo di intendere lo sport: interattivo, pensato per tutte le modalità di consumo e a portata di tifoso».