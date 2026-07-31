La pallavolo italiana piange Michela Monari

ROMA-La pallavolo italiana piange la scomparsa di Michela Monari 53enne bolognese ex giocatrice di Serie A con le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Michela Monari ha collezionato anche 79 presenze in maglia azzurra lasciando un bellissimo ricordo di sé nei cuori di tifosi, compagne di squadre e tutti coloro che hanno lavorato con lei. Il Presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, i vicepresidenti Elio Sità e Massimo Sala, il segretario Generale Stefano Bellotti, il Consiglio Federale e tutta la FIPAV si uniscono al dolore della famiglia di Michela, inviando sentite condoglianze.