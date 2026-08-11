Italia-Francia, volley femminile: dove vedere l'amichevole delle azzurre in tv e streaming
KOSZALIN (POLONIA) - Prosegue la preparazione dell'Italia femminile di volley in vista dei Campionati Europei al via dal prossimo 21 agosto con la fase a gironi in programma a Goteborg, in Svezia. Le azzurre campionesse del mondo di Julio Velasco scendono in campo oggi, martedì 11 agosto alle ore 17:30, contro la Francia del ct Cesar Hernandez nel torneo internazionale Memorial Agata Mroz-Olszewska (11-13 agosto) che comprende anche l'Ucraina e la Polonia.
Memorial Agata Mroz-Olszewska, il programma completo
Questo il programma del torneo internazionale in Polonia, in programma dall'11 al 13 agosto:
11/8 ore 17:30 Francia-Italia, ore 20:30 Polonia Ucraina.
12/8 ore 17:30 Ucraina-Italia, ore 20:30 Polonia-Francia.
3/8 ore 18 Polonia-Italia, ore 20:30 Ucraina-Francia.
Le 14 convocate azzurre
Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.
Schiacciatrici: Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini.
Centrali: Denise Meli, Anna Danesi (C), Linda Nwakalor, Sarah Fahr.
Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.
Liberi: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino.
Lo staff tecnico azzurro
C.T.: Julio Velasco.
Vice All.: Massimo Barbolini.
Assistente All.: Juan Manuel Cichello.
Preparatore Atletico: Pietro Muneratti.
Scoutman: Massimiliano Taglioli.
Medico: Monica Fabbri.
Fisioterapisti: Francesco Bettalico e Antonella Boschi.
Team Manager: Marcello Capucchio.
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