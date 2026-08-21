Croazia-Italia diretta Europei Volley, segui l'esordio delle azzurre di Velasco LIVE

GOTEBORG (SVEZIA) - Iniziano gli Europei di volley femminile per l'Italia di Velasco . Le azzurre debuttano a Goteborg, in Svezia, contro la Croazia per la prima partita della fase a gironi. L'Italia è campione del mondo in carica e parte da favorita, ma non può sottovalutare nessuno, anche perché la rassegna europea mette in palio il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

15:20

Croazia-Italia, i precedenti

Le due nazionali si sono sfidate 34 volte, con un bilancio di 23 vittorie azzurre e 11 successi croati. Dieci i confronti disputati ai Campionati Europei: sette sono stati vinti dall’Italia, che si è aggiudicata anche gli ultimi sei. Proprio contro l’Italia, nel 1993, la Croazia ha incassato la prima sconfitta della propria storia nella rassegna continentale. Le tre vittorie croate contro le azzurre agli Europei arrivarono invece consecutivamente nel 1995, 1997 e 1999; proprio nelle tre edizioni in cui la Croazia riuscì a raggiungere la finale per il titolo. Nel 1997 sulla panchina dell’Italia sedeva già Julio Velasco, mentre due anni più tardi le due Nazionali si affrontarono nella semifinale di Roma, vinta 3-2 dalla formazione croata.

Dall’inizio del nuovo secolo il confronto ha però cambiato direzione: l’Italia ha vinto tutte e sei le sfide europee disputate contro la Croazia, nel 2001, 2011, 2015, 2017, 2021 e 2023. Ancora più significativa la serie nelle competizioni ufficiali. Le azzurre hanno conquistato gli ultimi 15 confronti con la Croazia, dopo le due sconfitte nelle qualificazioni olimpiche del 2000. Nove delle ultime dieci vittorie italiane sono arrivate con il punteggio di 3-0; unica eccezione il 3-2 ottenuto agli Europei del 2017.

15:10

Croazia-Italia, Europei di volley femminile: dove vedere la partita in tv e streaming

15:00

Croazia-Italia, Europei di volley femminile 2026: data e orario

La partita verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). È prevista anche la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv e DAZN.

La sfida tra le azzurre di Velasco e le croate del ct Arbutina, valida per la prima giornata della fase a gironi (gruppo D) degli Europei di volley femminile, è in programma oggi - venerdì 21 agosto - con inizio alle ore 16. Si gioca allo 'Scandinavium' di Goteborg (Svezia).

Scandinavium, Goteborg (Svezia)