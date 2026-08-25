Italia-Slovacchia diretta Europei Volley Femminile: segui il match delle azzurre di Velasco ai gironi LIVE
GOTEBORG (SVEZIA) - Prosegue l'avventura dell'Italia agli Europei di volley femminile. Reduci dalla netta affermazione contro la Svezia padrona di casa, annichilita con un secco 3-0, le azzurre di Julio Velasco sfidano alla 'Scandinavium Arena' di Goteborg, in Svezia, la Slovacchia, guidata in panchina dall'italiano Martino Volpini con un solo obiettivo: centrare la quarta vittoria consecutiva nella rassegna continentale. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
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Italia-Slovacchia, Europei volley femminile: data e orario del match
La sfida tra le azzurre le slovacche, valida per la quarta giornata del Pool D degli Europei di volley femminile, è in programma oggi, martedì 25 agosto, alla 'Scandinavium Arena' di Goteborg con inizio alle ore 16.
Scandinavium Arena, Goteborg (Svezia)
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