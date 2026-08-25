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Italia-Slovacchia diretta Europei Volley Femminile: segui il match delle azzurre di Velasco ai gironi LIVE

Egonu, Antropova e compagne sfidano la nazionale guidata in panchina dall'azzurro Volpini: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

1 min

Pubblicato il 25.08.2026, 15:00

ItaliaSlovacchiaEuropei volley femminile

GOTEBORG (SVEZIA) - Prosegue l'avventura dell'Italia agli Europei di volley femminile. Reduci dalla netta affermazione contro la Svezia padrona di casa, annichilita con un secco 3-0, le azzurre di Julio Velasco sfidano alla 'Scandinavium Arena' di Goteborg, in Svezia, la Slovacchia, guidata in panchina dall'italiano Martino Volpini con un solo obiettivo: centrare la quarta vittoria consecutiva nella rassegna continentale. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

15:00

Italia-Slovacchia, Europei volley femminile: data e orario del match

La sfida tra le azzurre le slovacche, valida per la quarta giornata del Pool D degli Europei di volley femminile, è in programma oggi, martedì 25 agosto, alla 'Scandinavium Arena' di Goteborg con inizio alle ore 16.

Scandinavium Arena, Goteborg (Svezia)

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