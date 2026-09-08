Volley Mercato: Barbolini ritorna sulla panchina di Novara
Reduce dall'esperienza in azzurro come vice Velasco, il tecnico modenese torna ad allenare il club che ha gudiato nel triennio 2017-2020 portandolo alla vittoria di una Champions League, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana
NOVARA- Grande e graditissimo ritorno al Pala Igor: Massimo Barbolini dirigerà già domani pomeriggio il primo allenamento della sua seconda avventura in azzurro. Reduce dall’argento all’Europeo come vice di Julio Velasco (con cui ha vinto anche il doppio oro Olimpico e Mondiale), il tecnico modenese torna ad allenare in Italia dopo una parentesi all’estero. Barbolini riapparirà sul taraflex di Novara dopo il triennio 2017-2020 in cui ha guidato il club alla vittoria di una Champions League, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana, accompagnando il team novarese anche al Mondiale per Club 2020.
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