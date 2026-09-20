Perugia vince per il secondo anno di fila il Memorial Avalle

ROMA -Si è concluso con la finale fra Ferraro Smi Roma e Bartoccini +energia Perugia il II Memorial dedicato a Simonetta Avalle . E stata la formazione umbra, allenata da Stefano Micoli a bissare il successo centrato nella prima edizione imponendosi in finale al termine di una prestazione solida e convincente, superando per 3-1 la pari categoria della Ferraro-SMI Roma Volley nella finalissima del Palazzetto dello Sport di Roma. Ottime indicazioni per Coach Stefano Micoli in vista dell’esordio in campionato che si avvicina sempre di più. In grande spolvero Ornoch, Michieletto e Scharmann, ma bene anche la difesa guidata da Recchia e le ragazze subentrate dalla panchina.

Il primo set si apre nel segno dell’equilibrio, ma il primo allungo perugino arriva sul 6-5 grazie ad un’ottima presenza a muro e alle diagonali vincenti di Scharmann (9-5). A metà frazione l’ace di Michieletto mantiene Perugia a +2 (13-11), prima di uno scambio interminabile sul 20-15 chiuso ancora da una grande giocata di Michieletto. Le umbre gestiscono il margine fino al definitivo 25-21 siglato da un mani-out di Scharmann. Nel secondo parziale l’avvio è ancora punto su punto. Perugia trova il primo strappo sul 5-4 con la solita Scharmann per poi allungare con il muro di Ornoch (11-7). Conducendo 14-10 a metà set, le ragazze di coach Micoli contengono il rientro delle capitoline e, nonostante qualche imprecisione nel finale, chiudono sul 25-22 portandosi sul 2-0. Il terzo set vede la reazione di Roma. Dopo una fase iniziale di sostanziale parità, le capitoline alzano il ritmo e piazzano il break decisivo sul 13-17. Micoli attinge dalla panchina ruotando alcune effettive per scuotere le sue: la Bartoccini +energia si riavvicina con determinazione, ma Roma riesce a spuntarla per 22-25 riaprendo la sfida. Nel quarto e decisivo set, Perugia parte forte (6-4), ma Roma risponde subito (9-9). Le Black Angels alzano la voce a metà parziale (14-11), costringendo la panchina romana al time-out di fronte alle difese spettacolari di Recchia e alla concretezza del reparto d’attacco umbro. Al rientro sul taraflex arriva l’ace di Fiesoli e Perugia spicca il volo (18-12). Il tentativo finale di rientro delle lupacchiotte non basta: le Black Angels chiudono in grande stile sul 25-18.

Numerose le autorità presenti al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano: l'On. Luciano Crea, presidente della commissione Sport della Regione Lazio; l'on. Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina; l'On . Ferdinando Bonessio, presidente della commissione sport di Roma Capitale; l'Assessore Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, turismo, eventi e moda di Roma Capitale, Maura Catalani, Ufficio Scolastico Regionale.

Nella finale per il terzo posto la Tenaglia Altino Avastese Volley ha superato per 3-1 la CO.GE. Vesuvio Oplonti al termine di una gara altalenante e molto intensa.

Il tabellino della finale

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA – FERRARO-SMI ROMA VOLLEY 3-1 (25-21, 25-22, 22-25, 25-18)

BARTOCCINI +ENERGIA PERUGIA: Biagianti, Martinelli, Nicolini 3, Michieletto 6, Consoli 6, Colombo 4, Recchia (L1), Mancini 5, Fiesoli 10, Grosse Scharmann 22, Ornoch 13, Fratangelo. N.e.: Brambilla (L2). All. Stefano Micoli. Ass.: Guido Marangi

FERRARO-SMI ROMA VOLLEY: Perovic 24, Turlà 3, Polesello 6, Bosso 18, Pecorari 3, Biesso 8, Muzi, Martinelli, Baratella (L2), Zannoni (L1), Escamilla 2, Torok. All. Adriano Di Peco. Ass.: Francesco Antonazzo.

PERUGIA: b.s. 11, ace 3, muri 11, ric. pos. 41% (prf. 21%), att. 38%, err. 8

ROMA: b.s. 14, ace 5, muri 7, ric. pos. 64% (prf. 28%), att. 33%, err. 14

Durata set: 28’, 30’, 29’ e 26' Tot: 113'