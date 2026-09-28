A Corigliano Rossano il 1° Memorial Simonetta Avalle

La manifestazione è in programma sabato 3 e domenica 4 ottobre, al palazzetto dello sport “Felice Calabrò” di Corigliano-Rossano, e vedrà confrontarsi quattro formazioni: Klubi Sportiv Tirana, tra le società più titolate della pallavolo albanese; Kvf Pristina 75, protagonista del massimo campionato del Kosovo; Lory Volley Pizzo e Pallavolo Rossano, società organizzatrice recentemente approdata al campionato nazionale di Serie B2.

Un appuntamento che nasce con l’ambizione di andare oltre la dimensione agonistica e di fare dello sport uno strumento di incontro, dialogo e promozione del territorio, valorizzando in particolare le comunità arbëreshë della Calabria e i profondi legami storici e culturali che uniscono la regione all’Albania e all’intera area balcanica.