Matteo Bertini è il tecnico della Delta Informatica

TRENTO- La Delta Informatica Trentino ripartirà da Matteo Bertini. Salutato dopo due anni ricchi di soddisfazioni Nicola Negro, la società di patron Postal ha individuato nel veronese Matteo Bertini, classe 1977, il profilo ideale per proseguire l’ottimo percorso compiuto dalla Delta Informatica nelle ultime stagioni di A2, in modo particolare nell’annata da poco conclusa in cui Trento ha sfiorato il salto nella massima serie. Il nuovo allenatore del sestetto gialloblù giunge a Trento direttamente dalla serie A1, pre la precisione da Bergamo, società che ha guidato nell’ultima stagione dopo la lunga ed esaltante esperienza in quel di Pesaro, dove Bertini ha portato la squadra marchigiana dalla B1 fino alla serie A1 in appena due anni.

LE PAROLE DI MATTEO BERTINI-



« Sono molto felice di approdare a Trento perché è una società che ho sempre stimato quando l’ho affrontata da avversario, apprezzandola per la sua organizzazione, per l’ambiente positivo che gravita attorno alla squadra e per la capacità di allestire con continuità formazioni in grado di lottare per raggiungere obiettivi importanti. Sono felice e onorato di potermi rimettere in gioco in una società prestigiosa come Trentino Rosa dopo una stagione per me non semplicissima: anche per questo ringrazio Trento per avermi concesso l’opportunità di ripartire immediatamente con un progetto stimolante e importante. Trento negli ultimi anni ha sempre costruito squadre in maniera intelligente e tatticamente molto valide. La continuità di questo progetto è garantita e quella che vedremo all’opera sarà una squadra agguerrita e pronta per giocarsi le posizioni più prestigiose e ambite del prossimo campionato di serie A2 ».