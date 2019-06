A Trento la palleggiatrice Virginia Berasi

TRENTO- La Delta Informatica Trentino sistema un altro importante tassello del proprio roster. Sarà Virginia Berasi la seconda palleggiatrice della formazione di mister Matteo Bertini. Trentina doc, nata e cresciuta nel Bleggio ma da oltre cinque anni in giro per il Triveneto a giocare in campionati nazionali. Nell’ultima stagione, culminata con la promozione in serie A2 della sua Cda Talmassons, Virginia è stata artefice di un ottimo campionato, tanto da guadagnarsi la chiamata del ds gialloblù Franco Tonetti.

La sua carriera comincia tra le fila del Castel Stenico dove milita fino alla serie C prima del trasferimento a 16 anni in serie B2 con il Lizzana. Dopo due anni in Vallagarina sale di categoria militando al Neruda in B1 prima di tornare nuovamente al Lizzana. Dopo queste esperienze in regione, nel 2014 la Berasi decide di trasferirsi a Talmassons in serie B2 prima e B1 poi; un’annata trionfale, la prima, in cui centra la vittoria della Coppa Italia e del campionato di B2. Una breve parentesi per motivi di studio a Udine prima di approdare per la stagione 2017/18 a Rovigo in B2. Infine lo scorso anno nuovamente a Talmassons dove, da regista, titolare ha vinto il campionato di B1.

LE PAROLE DI VIRGINIA BENASI-



« Sono molto carica e motivata per questa nuova avventura. Sarà la mia prima esperienza in serie A2, sono molto curiosa ma al tempo stesso cercherò di sfruttare al meglio questa opportunità. Non mi spaventa la nuova categoria, quest’anno me la sono conquistata vincendo la serie B1 con Talmassons da titolare; con grinta e dedizione dimostrerò di ripagare la fiducia che la Trentino Rosa ha riposto in me. Sarò la seconda palleggiatrice, spero di apprendere dalla titolare tanti trucchi e consigli e di potermi migliorare anche nel fondamentale della difesa. La costruzione della squadra è ancora in corso ma gli arrivi di Melli e Piani, due giocatrici secondo me di categoria superiore, e di un tecnico importante come Bertini sono un’impronta chiara delle ambizioni di questa società e degli obiettivi da raggiungere ».



Per Berasi è un ritorno a casa, nel “suo” Trentino.

« Dopo cinque anni tra Friuli e Veneto quest’anno torno a casa. È sicuramente motivo d’orgoglio far parte della squadra maggiore della mia regione. Poter avere spesso e volentieri la mia famiglia sugli spalti fa davvero piacere ».