Greta Valli da Mondovì a Cutrofiano

CUTROFIANO (LECCE)-Continua senza soluzione di continuità il mercato del Cuore di Mamma Cutrofiano. La società salentina ha aperto le proprie porte alla forte laterale Greta Valli e non intende certo fermarsi qui. La giovane schiacciatrice, classe 92, arriva da Mondovì, dove è stata protagonista dell’ultimo campionato di A2, nel secondo girone, dominato a lungo proprio dalla squadra piemontese.

Un altro arrivo di peso che va a rimpinguare il reparto delle bocche di fuoco. Proprio in questo ruolo l’obiettivo è quello di alzare il livello rispetto allo scorso anno e l’arrivo della varesina Valli va proprio in questo senso. Una carriera che parte subito alla grande in B1, salendo via via sino alle A2, dove è stata protagonista anche con Soverato. In realtà per lei si tratta di un ritorno in Puglia, dove ha già vestito la maglia del Bari in B1 nella stagione 2013/2014.

Per lei sarà comunque un debutto assoluto in terra salentina. Un’avventura definita stimolante ed intrigante dalla stessa Valli, che non si pone limiti e obbiettivi particolari, ma a dare sempre tutto in campo, grinta, carattere ed agonismo, perché, come sempre, i conti si faranno solo alla fine. Per i tifosi del Cuore di Mamma Cutrofiano un ottimo biglietto di presentazione ed un messaggio chiaro di impegno ed attaccamento ai nuovi colori.