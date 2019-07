Francesca Cosi, nuova centrale di Trento

TRENTO-Il mercato della Delta Informatica Trentino prosegue all’insegna della linea verde. A completare il reparto delle centrali assieme alle confermatissime Furlan e Fondriest, arriva infatti Francesca Cosi.

LA CARRIERA-

Classe 2000 cresciuta pallavolisticamente tra Bologna e uno dei settori giovanili più importanti d’Italia, quello dell’Imoco San Donà, quest’anno Francesca si è messa in luce disputando da titolare il campionato di serie A2 con la maglia della Sigel Marsala. Nata a Cento, in provincia di Ferrara, la Cosi muove i primi passi al San Pietro Volley prima di spostarsi per due anni all’Idea Volley Bologna, società con la quale partecipa alle categorie giovanili e alla serie D. Le sue qualità tecniche e fisiche le permettono di entrare nel mirino degli osservatori dell’Imoco San Donà, stesso settore giovanile delle ex trentine Carraro, Mason, Moretto e delle attuali giocatrici gialloblù Furlan e Vianello (con la quale ha già giocato assieme una stagione). Con la formazione veneziana, oltre al campionato di categoria, gioca la serie B1 il primo anno e la serie B2 il secondo, centrando la promozione in B1. La scorsa stagione ha difeso i colori della siciliana Sigel Marsala alla prima esperienza in serie A2 disputando un campionato molto positivo, giocando titolare fin da novembre. Stesso percorso, insomma, compiuto da Furlan, partita da San Donà, transitata da Marsala per arrivare poi all’ombra del Bondone.

LE PAROLE DI FRANCESCA COSI-



«Sono molto felice di arrivare in una squadra e in una società così prestigiosa. Quello appena concluso è stato un anno molto importante per me, da novembre mi sono ritrovata titolare a Marsala in A2 e partita dopo partita mi sono sentita sempre più a mio agio. Sicuramente è stata un’opportunità di crescita non indifferente. Se ho ricevuto la chiamata da Trentino Rosa è proprio perché ritengo di aver disputato un campionato positivo a Marsala ».



Infine la centrale ferrarese parla della stagione ormai alle porte.

« Sono estremamente motivata per la nuova stagione, la squadra è davvero forte e l’allenatore è molto preparato. Gli obiettivi sono molto chiari. Personalmente mi farò trovare pronta in qualsiasi momento, consapevole che con un livello di squadra così elevato l’allenamento stesso sarà un momento di crescita molto importante ».