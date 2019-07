Panucci e Sestini, due ingaggi per Baronissi

BARONISSI (SALERNO)- Due nuovi arrivi in casa P2P: vestiranno la casacca bianco rosso blu, in serie A2 di volley, la schiacciatrice Jessica Panucci (nata a Piombino, classe ’92, 180 centimetri, l’anno scorso in B1 ad Altino) e la centrale Diletta Sestini (stessa altezza, toscana di Prato, classe ’87 e molti campionati vinti, l’ultimo l’anno scorso ad Aprilia, in B1).

LE PAROLE DI JESSICA PANUCCI-

Panucci già conosceva la P2P, l’ha tenuta a “battesimo” l’anno scorso:

« In amichevole precampionato con Altino ho apprezzato laboriosità e organizzazione di un ambiente sereno, animato da tanta passione ma anche sospinto dall’entusiasmo di tanti tifosi”.

LE PAROLE DI DILETTA SESTINI-

Sestini, invece, la conoscerà prima nel beach e poi nell’indoor:

« Parteciperò con Monza all’ultima tappa di Lega Volley Summer Tour, quella valida per lo scudetto e nel frattempo faccio i complimenti alla P2P per la conquista della Coppa Italia a Vasto ».