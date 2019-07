Cindy Lee Fezzi chiude il roster di Mondovì

MONDOVI’ (CUNEO)-Cindy Lee Fezzi, nata in provincia di Como, nel piccolo paese di Argegno, completa la rosa della LPM BAM Mondovì che, per la quarta stagione consecutiva, parteciperà al campionato di Serie A2.

LA CARRIERA-

Classe 1997, la schiacciatrice è cresciuta pallavolisticamente nelle giovanili di Orago, per calcare il palcoscenico della Serie B1 nel 2014/2015, insieme ad un’altra neo pumina, Alice Tanase. L’anno successivo si trasferisce ad Olbia, in A2, dove disputa la stagione insieme a Sofia Rebora e all’ex pumina Beatrice Valpiani.

Nel 2016/2017 veste la maglia della Pav Udine in B1, mentre l’anno seguente è protagonista della promozione dalla B2 alla B1 con la Pallavolo Picco Lecco, insieme all’ex Stomeo.

Cindy Lee Fezzi arriva alla LPM BAM Mondovì dopo la stagione in B2 con il Volley Olginate, dove ha avuto la guida tecnica di coach Ivan Iosi, che ha ritrovato dopo l’esperienza ad Olbia.

LE PAROLE DI DI CINDY LEE FEZZI-

« Sono super felice e super emozionata di iniziare questa nuova avventura insieme ad una squadra di cui tutti mi hanno parlato benissimo e che da due anni sta facendo risultati strepitosi. Sono sicura che si può sempre migliorare e penso che siamo tutte carichissime e spinte per arrivare verso un unico obiettivo e questa è una cosa impagabile per un team: lavorare tutti in un’unica direzione per arrivarci!. Sarà stupendo poi incontrare giocatrici con cui ho già giocato, ma in un ambiente diverso: sarà spettacolare! Non vedo l’ora di conoscere nuove giocatrici, più esperte, di cui ho sentito parlare benissimo. Ho visto di recente Lidia Bonifazi disputare la finale playoff promozione e l’ho subito notata. Sono felice di ritrovare Tanase, Rebora e Scola. Sarà interessante perchè conoscere già delle compagne è sempre un qualcosa di positivo. Sono inoltre convinta che l’allenatore Davide Delmati sia bravissimo: ho avuto modo di conoscerlo nei camp estivi e so che siamo sulla stessa lunghezza d’onda ».

Per Cindy Lee Fezzi questo è un ritorno in Serie A2, ma questa volta sarà un’esperienza diversa, come spiega la schiacciatrice:

« Sono felicissima ed emozionata di tornare in A2 per allenarmi e giocare ad alto livello, lavorando in un certo modo. Ad Olbia ero più giovane ed inesperta, ma quell’anno mi è servito per migliorare e mettere delle basi tecniche, visto che giocavo a pallavolo solo da tre anni. Adesso sono cresciuta e vivrò questa nuova stagione con maggiore consapevolezza”.

Non importa da quale parte d’Italia arrivino le nuove pumine e quali esperienze abbiano alle spalle…. tutte le “new entry” che arrivano in casa rossoblu sanno che ad accoglierle a Mondovì ci sarà un ambiente strepitoso! Anche Cindy Lee Fezzi non perde l’occasione per salutare i tifosi monregalesi:

« Ho sentito parlare di questo straordinario pubblico, che tutti mi dicono essere molto caloroso. Non vedo l’ora di incontrarlo, perché credo sarà un giocatore in più che scenderà in campo al nostro fianco. Sarà importantissimo il sostegno dei tifosi: sia quando magari le cose non andranno nel modo migliore, sia, invece, quando le cose andranno bene potranno darci una spinta ancora maggiore ».

LE PAROLE DEL DS PAOLO BORELLO-

« Con l’arrivo di Cindy Lee Fezzi, la nostra formazione prende ufficialmente forma. E’ un piacere poter contare su giocatrici così entusiaste di entrare a far parte del mondo rossoblu, condividendo il nostro progetto. Siamo felici della squadra finora allestita e sono sicuro che il nuovo gruppo farà di tutto per regalare grandi emozioni alla città di Mondovì! ».