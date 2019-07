Olbia: ecco Giulia Filacchioni

OLBIA- Originaria di Anguillara, classe 1999, Giulia ha mosso i primi passi nel mondo della pallavolo a 12 anni, quando è entrata a far parte del settore giovanile della squadra della sua città, il Volley Anguillara. Qui ha disputato i campionati giovanili fino all’Under 16. Dopo di che è approdata al Volley Friends Roma, compagine in cui ha giocato per due stagioni dividendosi tra l’Under 18 e la prima squadra, militante prima in Serie C e poi in B2. Al termine del suo percorso giovanile (coronato anche dalla conquista di una finale nazionale) è rimasta in B2 per difendere i colori del Volley Group Roma, mentre nella scorsa annata è stata protagonista a Pizzo Calabro, dove, da schiacciatrice titolare, ha contribuito alla conquista del terzo posto in regular season e poi del secondo turno dei playoff per la promozione in B1. Nel corso degli anni ha inoltre avuto modo di essere convocata nelle varie rappresentative provinciali romane. Attaccante di talento e dotata di buona fisicità (è alta 185 cm, ndr), Filacchioni predilige i palloni alti, ma sa adattarsi in qualunque situazione di gioco. Durante la sua esperienza a Olbia cercherà di mettere a punto anche la ricezione, e rappresenterà senz’altro un’alternativa interessante in uscita dalla panchina per coach Anile.