A2 Femminile, Omag e Trento in vetta ai due gironi

ROMA-La terza giornata di A2 femminile ha regalato grandi emozioni su tutti i campi. Nel Girone A la Omag S.Giov. In Marignano ha vinto il big match andando ad espugnare il campo dell’ Eurospin Ford Sara Pinerolo al tie break isolandosi così in vetta alla classifica del raggruppamento. Cade anche Soverato, sconfitto in cinque set dal Green Warriors Sassuolo.Sale in classifica il Club Italia Crai corsaro, sempre in cinque set, sul terreno del Cuore Di Mamma Cutrofiano. Netta affermazione dell’Itas Città Fiera Martignacco sull’Hermanea Olbia. Il Cda Talmassons supera fra le mura amiche l’Exacer Montale. Nel girone B la Delta Informatica Trentino fa la voce grossa nel big match di giornata travolgendo la Barricalla Cus Torino. Si issa al secondo posto l’Olimpia Teodora Ravenna corsara a Marsala. La Roana Cbf H.R. Macerata fa un gran colpo sul campo della Sorelle Raimonda Montecchio. Colpo grosso delle giovani della Futura Volley Busto Arsizio contro la P2P Baronissi che continua a deludere nonostante il cambio di allenatore. Lpm Bam Mondovi’ travolge l’Acqua & Sapone Roma con un netto 3-0.

I TABELLINI-

GIRONE A-

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO – GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA 3-0 (25-23 25-20 25-12)

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Carraro 2, Fiorio 9, Rucli 6, Nwanebu 23, Beltrame 6, Busolini 7, Caravello (L), Stival 3, Pecalli 1, Giugovaz, Caserta. Non entrate: Dhimitriadhi, Sabadin. All. Gazzotti.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Maruotti 5, Barazza 6, Fiore 14, Emmel Roxo 8, Angelini 7, Bonciani 1, Caforio (L), Formaggio 2, Poli, Moltrasio. Non entrate: Montesu, Filacchioni. All. Anile.

ARBITRI: Dell’Orso, Selmi.

NOTE – Durata set: 29′, 26′, 23′; Tot: 78′.

GREEN WARRIORS SASSUOLO – VOLLEY SOVERATO 3-2 (23-25 25-15 25-23 21-25 15-12)

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pincerato 9, Ghezzi 13, Fava 8, Malual 22, Cvetnic 22, Fucka 5, Scognamillo (L), Zojzi 1, Falcone. Non entrate: Pasquino, Fucka, Mambelli. All. Barbolini.

VOLLEY SOVERATO: Bortoli, Mason 9, Caneva 1, Botarelli 11, Chausheva 12, Repice 4, Gibertini (L), Riparbelli 6, Quarchioni 3, Miceli. Non entrate: Muscetti. All. Napolitano.

ARBITRI: Mesiano, Verrascina.

NOTE – Durata set: 26′, 25′, 31′, 26′, 15′; Tot: 123′.

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – CLUB ITALIA CRAI 2-3 (21-25 25-20 25-21 27-29 14-16)

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Vanni 8, Valli 18, Provaroni 14, Cogliandro 14, Avenia 3, Baggi 12, Barbagallo (L), Trabucco. Non entrate: Bertone (L), Tommasin, Tarantino, Antignano, Negro, Kajalina. All. Carratu’.

CLUB ITALIA CRAI: Pelloia, Populini 8, Graziani 5, Frosini 25, Omoruyi 17, Nwakalor 14, Panetoni (L), Kone 9, Monza 3, Ituma, Sormani (L), Gardini. Non entrate: Marconato, Bassi. All. Bellano.

ARBITRI: Colucci, Pasciari.

NOTE – Durata set: 25′, 25′, 26′, 35′, 19′; Tot: 130′.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 2-3 (23-25 10-25 25-17 28-26 15-17)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Ciarrocchi 10, Zago 22, Bussoli 12, Bertone 7, Boldini 4, Grigolo 7, Fiori (L), Buffo 4, Zamboni 1, Nasi, Tosini, Allasia. All. Marchiaro.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Battistoni 4, Pamio 10, Gray 6, Decortes 19, Saguatti 21, Lualdi 20, Bresciani (L), Coulibaly 3, De Bellis, Bonelli. Non entrate: Mandrelli (L), Mazzon, Pinali. All. Saja.

ARBITRI: Usai, Scotti.

NOTE – Spettatori: 550, Durata set: 26′, 22′, 26′, 32′, 22′; Tot: 128′.

CDA TALMASSONS – EXACER MONTALE 3-1 (25-10 20-25 25-13 26-24)

CDA TALMASSONS: Poser 14, Barbanzeni 3, Hatala 16, Joly 10, Ceron 14, Stocco 3, Ponte (L), Nardini 6, Pagotto 1, Cerruto (L), Gomiero. Non entrate: Cristante, Petruzziello. All. Guidetti.

EXACER MONTALE: Saveriano, Brina 7, Fronza 8, Luketic 15, Aguero 9, Gentili 8, Bici (L), Giovannini 3, Blasi 2, Buffagni (L), Bellini, Sandoni, Tosi. Non entrate: Migliorini. All. Tamburello.

ARBITRI: Jacobacci, Traversa.

NOTE – Durata set: 19′, 26′, 26′, 34′; Tot: 105′.-

I RISULTATI-

Itas Citta’ Fiera Martignacco-Geovillage Hermaea Olbia 3-0 (25-23, 25-20, 25-12)

Green Warriors Sassuolo-Volley Soverato 3-2 (23-25, 25-15, 25-23, 21-25, 15-12)

Cuore Di Mamma Cutrofiano-Club Italia Crai 2-3 (21-25, 25-20, 25-21, 27-29, 14-16)

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Omag S.Giov. In Marignano 2-3 (23-25, 10-25, 25-17, 28-26, 15-17)

Cda Talmassons-Exacer Montale 3-1 (25-10, 20-25, 25-13, 26-24)

LA CLASSIFICA-

Omag S.Giov. In Marignano 8; Eurospin Ford Sara Pinerolo 7; Volley Soverato 7; Club Italia Crai 6; Green Warriors Sassuolo 4; Itas Citta’ Fiera Martignacco 4; Cuore Di Mamma Cutrofiano 4; Cda Talmassons 3; Exacer Montale 2; Geovillage Hermaea Olbia 0;

IL PROSSIMO TURNO- 27/10/2019 Ore 17.00

Club Italia Crai – Cda Talmassons Si gioca il 26/10/2019 Ore 17.00

Omag S.Giov. In Marignano – Exacer Montale

Volley Soverato – Eurospin Ford Sara Pinerolo Si gioca il 26/10/2019 Ore 16.00

Itas Citta’ Fiera Martignacco – Cuore Di Mamma Cutrofiano

Geovillage Hermaea Olbia – Green Warriors Sassuolo

GIRONE B-

I TABELLINI-

DELTA INFORMATICA TRENTINO – BARRICALLA CUS TORINO 3-0 (25-21 25-20 25-22)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: D’Odorico 8, Furlan 7, Piani 16, Melli 18, Fondriest 5, Moncada 3, Moro (L), Vianello (L), Barbolini. Non entrate: Berasi, Cosi, Giometti. All. Bertini.

BARRICALLA CUS TORINO: Michieletto 12, Mabilo 6, Rimoldi 2, Lotti 10, Gobbo 2, Vokshi 7, Gamba (L), Cometti 2, Bisio 1, Severin. Non entrate: Camperi, Fantini (L). All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Gaetano, Brunelli.

NOTE – Spettatori: 500, Durata set: 25′, 27′, 27′; Tot: 79′.

LPM BAM MONDOVI’ – ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB 3-0 (25-17 25-23 25-21)

LPM BAM MONDOVI’: Rebora 7, Zanette 12, Tanase 10, Tonello 10, Scola 2, Rodriguez 14, Agostino (L), Bonifazi, Fezzi. Non entrate: Mandrile (L), Bordignon, Midriano. All. Delmati.

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Balboni 4, Arciprete 2, Cecconello 8, Toliver 13, Pietrelli 6, Mastrodicasa 2, Quiligotti (L), Liguori 2, Pizzolato. Non entrate: De Luca Bossa, Tosi, Bucci (L), Varani. All. Micoli.

ARBITRI: Santoro, Nava.

NOTE – Durata set: 22′, 27′, 26′; Tot: 75′.

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO – ROANA CBF H.R. MACERATA 0-3 (22-25 25-27 19-25)

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Trevisan 14, Bovo 9, Carletti 4, Battista 12, Bartolini 11, Scacchetti 2, Zardo (L) 1, Barbiero 1, Frison, Rosso, Oggioni. Non entrate: Fontana (L), Tosi. All. Beltrami.

ROANA CBF H.R. MACERATA: Martinelli 13, Lancellotti 2, Kosareva 10, Rita 6, Smirnova 15, Pomili 13, Pericati (L), Peretti 2, Taje’, Mandrelli (L), Giubilato, Mazzon. Non entrate: Nonnati. All. Paniconi.

ARBITRI: Sabia, Giglio.

NOTE – Durata set: 28′, 29′, 24′; Tot: 81′.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO – P2P SMILERS BARONISSI 3-0 (25-15 31-29 27-25)

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pistolesi 20, Veneriano 6, Latham 17, Zingaro 9, Gallizioli 7, Cialfi 5, Garzonio (L), Pinto 1. Non entrate: Grippo, Peruzzo, Gori (L), Sartori, Danielli (L), Cicolini. All. Lucchini.

P2P SMILERS BARONISSI: De Lellis 2, Panucci 8, Travaglini 8, Esdelle 21, Ferrara 6, Martinuzzo 4, Ferrara (L), Sestini. Non entrate: D’Arco, Bartesaghi, Amaturo, Peruzzi. All. Barbieri.

ARBITRI: Pristera’, Pasin.

NOTE – Durata set: 21′, 37′, 32′; Tot: 90′.

SIGEL MARSALA – OLIMPIA TEODORA RAVENNA 0-3 (19-25 19-25 22-25)

SIGEL MARSALA: Caruso 7, Vallicelli 2, Mangani 5, Bertaiola 10, Colarusso 6, Dahlke 8, Lorenzini (L), Scire’ 2, Galletti 1, Buiatti 1, Vaccaro. Non entrate: Laragione. All. Collavini.

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Bacchi 9, Guidi 9, Morolli 2, Strumilo 6, Torcolacci 7, Manfredini 17, Rocchi (L), Piva 4, Poggi. Non entrate: Parini, Altini, Calisesi (L), Canton. All. Bendandi.

ARBITRI: Proietti, Cruccolini.

NOTE – Durata set: 27′, 27′, 29′; Tot: 83′.

I RISULTATI-

Delta Informatica Trentino-Barricalla Cus Torino 3-0 (25-21, 25-20, 25-22)

Lpm Bam Mondovi’-Acqua & Sapone Roma Volley Club 3-0 (25-17, 25-23, 25-21)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Roana Cbf H.R. Macerata 0-3 (22-25, 25-27, 19-25)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio-P2p Smilers Baronissi 3-0 (25-15, 31-29, 27-25)

Sigel Marsala-Olimpia Teodora Ravenna 0-3 (19-25, 19-25, 22-25)

LA CLASSIFICA-

Delta Informatica Trentino 8; Olimpia Teodora Ravenna 7; Barricalla Cus Torino 6; Roana Cbf H.R. Macerata 6; Lpm Bam Mondovi’ 6; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3; Sigel Marsala 3; Acqua & Sapone Roma Volley Club 3; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 3; P2p Smilers Baronissi 0.

IL PROSSIMO TURNO-27/10/2019 Ore 17.00

Barricalla Cus Torino – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Olimpia Teodora Ravenna – Lpm Bam Mondovi’

P2p Smilers Baronissi – Delta Informatica Trentino Si gioca il 27/10/2019 Ore 15.30

Roana Cbf H.R. Macerata – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Sigel Marsala Si gioca il 27/10/2019 Ore 16.00