La capolista Delta corsara anche a Torino

TORINO- Continua la marcia vittoriosa della Delta Informatica Trentino in vetta alla classifica del Girone B. La formazione di Bertini è passata in casa del Barricalla Cus Torino Volley per 3-0 al PalaRuffini. Una vittoria netta, senza discussioni con D’Odorico e socie sempre padrone del match.

LA CRONACA DEL MATCH-

Coach Chiappafreddo scende in campo con Rimoldi in palleggio, Vokshi opposto, al centro capitan Gobbo e Cometti, schiacciatrici Michieletto e Lotti, Gamba libero. Sestetto tradizionale per la Delta Informatica Trentino, in campo con Moncada in regia, Piani opposto, Melli e D’Odorico laterali, Furlan e Fondriest al centro e Moro libero.

Trento parte forte e il primo time out viene chiamato da coach Chiappafreddo sul 3-8 a favore delle ospiti. Al rientro in campo due punti consecutivi per il Barricalla ed è 5-8. Un muro a uno di Lotti su Piani ed è 6-9. Due ace di Piani, 6-12. Punto dalla seconda linea di Piani ed è 6-13. Attacco out di Fondriest, 7-13. Punto di capitan Gobbo ed è 8-14. Sull’8-16 dentro Bisio per Vokshi. Subito punto per la neoentrata, 9-16. Piani picchia forte ed è 9-18, secondo time out per il CUS. Punto al rientro in campo di Michieletto, 10-18. Muro Cometti-Rimoldi su D’Odorico ed è 11-20. Errore di Piani in attacco, 12-21. Punto di Bisio, 13-21. Punto di Lotti, il CUS ci crede ed è 14-21. Muro su Piani, 15-21. Nuovo punto per Bisio, 16-21, time out per coach Bertini. Punto di Piani, 16-22. Errore della stessa Piani in battuta, 17-22. Pipe di Piani ed è 17-23. Fast di Fondries, 17-24. Errore per D’Odorico in servizio, 18-24. Fast di Fondriest, ed è 18-25.

Nel secondo parziale confermata Bisio al posto di Vokshi. Si parte con Trento in vantaggio per 1-5. Il Barricalla recupera e si arriva 9 pari. Si continua punto a punto sino al 13-14 per Trento. Sul 16-17 per la Delta dentro Vokshi-Severin su Rimoldi-Bisio. Pini attacca a tutto braccio ed è 16-18. Errore per Piani in servizio 17-18. Sul 17-20 time out per coach Chiappafreddo. Errore Melli in attacco, 18-20. Punto di Lotti ed è 19-20. La Delta si porta sul 19-22 ed è nuovo time out per il Barricalla. Sul 19-24 rientrano Bisio-Rimoldi su Vokshi-Severin. Errore per le cussine e il parziale si chiude 19-25.

Nel terzo parziale il Barricalla non molla e va in vantaggio 7-5. La Delta recupera e va in vantaggio con un ace di Piani, 9-10, time out per coach Chiappafreddo. Fast di Fondriest ed è 9-11. Attacco di D’Odorcio, 9-12. Dentro Mabilo per Cometti. Nuovo punto per Fondriest, 9-13. Errore per Piani in servizio, 10-13. Attacco di D’Odorico, 10-14. Sull’11-16 dentro Camperi su Bisio. Sull’11-17 time out per il CUS. Sul 12-18 rientra Bisio su Camperi. Dentro anche Fantini su Gamba. Ma la Delta non molla e picchia forte, il parziale si chiude 13-25.

I PROTAGONISTI-



Benedetta Cometti (Barricalla Cus Torino)-« Sapevamo sarebbe stata una partita ostica, dovevamo rischiare di più ma non ci siamo riuscite. Dovevamo sfruttare di più i loro punti deboli e tirare maggiormente il servizio ».

Vittoria Piano (Delta Informatica Trentino)- « Abbiamo giocato un ottimo match volevamo dimostrare il nostro valore e ci siamo riuscite. L’obiettivo è continuare a vincere tutto ».

IL TABELLINO-

BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY – DELTA INFORMATICA TRENTINO 0-3 (18-25; 19-25; 13-25)

BARRICALLA CUS TORINO VOLLEY: Rimoldi, Vokshi, Gobbo (K) 6, Cometti 2, Michieletto 6, Lotti 4, Gamba (L), Mabilo, Bisio 7, Severin, Camperi , Fantini (L). All.: Chiappafreddo

DELTA INFORMATICA TRENTINO: D’Odorico 10, Fondriest 8, Moncada 1, Melli 16, Furlan 8, Piani 18, Moro (L), Barbolini 1, Cosi, Berasi, Giometti, Vianello (L). All.: Bertini

ARBITRI: Roberto Pozzi e Simone Fontini

DURATA SET: 21’, 26’, 21’ Tot 1h15’

MURI: Torino 6, Trento 8