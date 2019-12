Roma crolla in casa con Mondovì

ROMA-L’Lpm Bam Mondovì rialza la testa e torna alla vittoria sul campo di Roma. Le pumine incassano i 3 punti, preziosissimi per il morale e per la classifica. Roma invece, nonostante il cambio dell'allenatore, non riesce a ritrovarsi e cede pesantemente acuendo la propria crisi tecnica.

LA CRONACA DEL MATCH-

Il match inizia punto a punto, poi le pumine trovano l’allungo (5-9) e la panchina di Roma chiede timeout. Complici alcuni errori di troppo delle padrone di casa, le monregalesi “doppiano” le avversarie (5-10). Il gioco prosegue a senso unico. L’ace di Tanase scrive il 10-19, poi Rodriguez sale in cattedra ed il set scivola via in venti minuti (11-25).

Secondo parziale decisamente più combattuto. Sono le romane a partire meglio (10-7) e questa volta è coach Delmati a chiedere “tempo”. Le pumine accorciano con Tonello (12-11). L’Acqua & Sapone ritrova la compatezza e si porta sul 18-13. Mondovì non molla e affila gli artigli. Con l’ace di Rebora le distanze si accorciano (20-19) e Zanette picchia il 20 pari. Le pumine sono determinate e, grazie a bellissime difese, volano sul 20-25, salendo a quota 0-2 nella conta dei set.

Al ritorno in campo l’LPM BAM Mondovì vola sul 6-10. La panchina laziale ferma il gioco. Le pumine ingranano la marcia giusta, dimostrando tenacia e concentrazione (9-16). Roma reagisce e trova il break (11-16), ma il tentativo di accorciare le distanze dura poco (12-19). Le rossoblu vogliono chiudere la gara e portare a casa l’intera posta in palio. Il finale di set scivola a favore delle pumine, nonostante Roma ci abbia provato fino alla fine (20-23), e l’LPM BAM Mondovì può tornare a festeggiare.

IL TABELLINO-

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (11-25 20-25 21-25)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Balboni 4, Arciprete 7, Cecconello 8, Tosi 5, Pietrelli 6, Mastrodicasa 2, Quiligotti (L), Liguori 1. Non entrate: Varani, De Luca Bossa, Pizzolato, Bucci All.Mafrici

LPM BAM MONDOVI’: Rodriguez 17, Rebora 12, Zanette 13, Tanase 11, Tonello 9, Scola, Agostino (L). Non entrate: Bordignon, Midriano, Mandrile, Bonifazi, Fezzi. All. Delmati.

ARBITRI: Proietti, Noce.

NOTE – Durata set: 19′, 27′, 27′; Tot: 73′.