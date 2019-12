A2 Femminile, Omag inarrestabile, vince Ravenna

ROMA- La terza di ritorno del campionato di A2 Femminile ha confermato, nei due Gironi, i valori già consolidati nelle giornate precedenti. Nel primo raggruppamento prosegue senza soluzione di continuità la marcia della Omag S.Giovanni in Marignano che vince contro la diretta inseguitrice Eurospin Ford Sara Pinerolo dilatando il vantaggio a dieci punti. Si avvicina al secondo posto Soverato che però deve soffrire cinque set tiratissimi per battere il Green Warriors Sassuolo. Grande ammucchiata in coda con quattro squadre a 12 punti e Sassuolo avanti di una sola lunghezza ha vinto la Geovillage Hermaea Olbia che ha mandato a casa senza punti dalla Sardegna l’Itas Citta’ Fiera Martignacco, vince anche il Cda Talmassons che batte a domicilio l’Exacer Montale e la raggiunge in classifica. Nelle tre partite del Girone B giocate stasera è tornata alla vittoria la Conad Ravenna, seconda forza del raggruppamento che ha regolato facilmente 3-0 la Sigel Marsala. Gran colpo esterno della Sorelle Ramonda Ipag Montecchio sul campo della Roana Cbf H.R. Macerata. Ancora un’impresa della Futura Volley che vince con il massimo punteggio in trasferta contro la P2p Smilers Baronissi.

I TABELLINI-

GIRONE A-

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-1 (25-27 25-23 25-17 25-16)

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Bonciani 3, Emmel Roxo 11, Barazza 15, Fiore 20, Maruotti 11, Angelini 15, Caforio (L), Formaggio. Non entrate: Filacchioni, Poli, Moltrasio. All. Giandomenico.

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Carraro 2, Fiorio 10, Rucli 7, Nwanebu 23, Dhimitriadhi 3, Caserta 6, Caravello (L), Busolini 5, Stival 2, Giugovaz 1, Sabadin, Beltrame. Non entrate: Pecalli (L). All. Gazzotti.

ARBITRI: Marconi, Armandola.

NOTE – Durata set: 33′, 30′, 26′, 22′; Tot: 111′.

VOLLEY SOVERATO – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-2 (25-23 25-15 17-25 22-25 20-18)

VOLLEY SOVERATO: Repice 7, Bortoli 5, Mason 21, Caneva 3, Botarelli 15, Chausheva 22, Gibertini (L), Riparbelli 1, Quarchioni 1, Miceli, Muscetti. All. Napolitano.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pincerato 4, Mambelli 14, Fava 12, Malual 18, Cvetnic 30, Fucka 7, Scognamillo (L), Pasquino, Ghezzi, Zojzi. Non entrate: Falcone, Fucka. All. Barbolini.

ARBITRI: Autuori, Talento.

NOTE – Durata set: 26′, 22′, 25′, 28′, 24′; Tot: 125′.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-1 (24-26 25-18 25-17 25-22)

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 21, Gray 8, Decortes 31, Saguatti 3, Lualdi 12, Battistoni 2, Bresciani (L), Coulibaly, De Bellis, Bonelli. Non entrate: Pinali, Mandrelli (L), Mazzon. All. Saja.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Ciarrocchi 7, Zago 20, Bussoli 2, Bertone 6, Boldini 5, Grigolo 19, Fiori (L), Tosini 1, Buffo 1, Casalis, Allasia. Non entrate: Nasi. All. Marchiaro.

ARBITRI: Selmi, Dell’Orso.

NOTE – Durata set: 26′, 24′, 24′, 27′; Tot: 101′.

EXACER MONTALE – CDA TALMASSONS 2-3 (25-17 25-21 11-25 20-25 10-15)

EXACER MONTALE: Blasi 5, Gentili 6, Saveriano 1, Brina 17, Fronza 12, Luketic 18, Bici (L), Bellini 9, Aguero 2, Migliorini, Sandoni, Giovannini. Non entrate: Buffagni (L), Tosi. All. Tamburello.

CDA TALMASSONS: Gomiero 24, Ceron 10, Hatala 7, Joly 18, Nardini 3, Stocco 1, Ponte (L), Petruzziello 5, Barbanzeni 4, Poser 3, Cerruto (L). Non entrate: Cristante, Pagotto. All. Guidetti.

ARBITRI: Usai, Brunelli.

NOTE – Durata set: 23′, 27′, 21′, 28′, 18′; Tot: 117′.

GIRONE B-

ROANA CBF H.R. MACERATA – SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 0-3 (16-25 25-27 19-25)

ROANA CBF H.R. MACERATA: Lancellotti, Kosareva 3, Rita 7, Smirnova 5, Pomili 10, Martinelli 11, Pericati (L), Nonnati 5, Mazzon 4, Peretti. Non entrate: Taje’, Greco (L), Giubilato, Spitoni. All. Paniconi.

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Battista 10, Bovo 10, Carletti 21, Trevisan 9, Bartolini 10, Scacchetti, Zardo (L), Frison, Oggioni, Tosi. Non entrate: Barbiero, Rosso. All. Beltrami.

ARBITRI: Zingaro, Somansino.

NOTE – Durata set: 23′, 30′, 24′; Tot: 77′.

P2P SMILERS BARONISSI – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 0-3 (15-25 22-25 22-25)

P2P SMILERS BARONISSI: Panucci 7, Martinuzzo 3, De Lellis 4, Bartesaghi, Travaglini 6, Esdelle 17, Ferrara (L), Ferrara 1, D’Arco, Sestini, Norgini (L). Non entrate: Marchesano, Amaturo. All. Barbieri.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pinto 5, Veneriano 9, Latham 15, Pistolesi 12, Sartori 11, Cialfi 1, Garzonio (L), Peruzzo 1, Zingaro, Danielli. Non entrate: Cicolini, Grippo, Francesconi (L), Gallizioli. All. Lucchini.

ARBITRI: De Vittoris, Grassia.

NOTE – Durata set: 20′, 25′, 27′; Tot: 72′.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA – SIGEL MARSALA 3-0 (25-9 25-21 25-12)

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Strumilo 7, Parini 7, Manfredini 13, Bacchi 14, Guidi 9, Morolli 1, Rocchi (L), Poggi 1, Piva, Calisesi. Non entrate: Altini (L), Torcolacci, Canton. All. Bendandi.

SIGEL MARSALA: Dahlke 9, Bertaiola 4, Colarusso 2, Mangani 7, Caruso 5, Vallicelli 2, Lorenzini (L), Scire’, Galletti, Buiatti. Non entrate: Vaccaro, Laragione. All. Collavini.

ARBITRI: Traversa, Cecconato.

NOTE – Durata set: 18′, 30′, 19′; Tot: 67′.

LA CLASSIFICA GIRONE A-

Omag S.Giov. In Marignano 35; Eurospin Ford Sara Pinerolo 25; Volley Soverato 24; Club Italia Crai 18; Itas Citta’ Fiera Martignacco 17; Green Warriors Sassuolo 13; Cda Talmassons 12; Exacer Montale 12; Geovillage Hermaea Olbia 12; Cuore Di Mamma Cutrofiano 12;

IL PROSSIMO TURNO GIRONE A- 22/12/2019 Ore 17.00-



Cda Talmassons – Club Italia Crai

Exacer Montale – Omag S.Giov. In Marignano

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Volley Soverato Si gioca il 22/12/2019 Ore 16.00

Cuore Di Mamma Cutrofiano – Itas Citta’ Fiera Martignacco

Green Warriors Sassuolo – Geovillage Hermaea Olbia

LA CLASSIFICA GIRONE B-

Delta Informatica Trentino 32; Conad Olimpia Teodora Ravenna 27; Lpm Bam Mondovi’ 24; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 22; Roana Cbf H.R. Macerata 19; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 18; Barricalla Cus Torino 17; Acqua & Sapone Roma Volley Club 9; Sigel Marsala 7; P2p Smilers Baronissi 5.

IL PROSSIMO TURNO GIRONE B-22/12/2019 Ore 17.00-



Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Barricalla Cus Torino

Lpm Bam Mondovi’ – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Delta Informatica Trentino – P2p Smilers Baronissi Si gioca il 22/12/2019 Ore 16.00

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Roana Cbf H.R. Macerata

Sigel Marsala – Acqua & Sapone Roma Volley Club Si gioca il 21/12/2019 Ore 17.30