A2 Femminile, Cus Torino-Mondovì domani giocano l'anticipo

TORINO- Non solo Coppe Europee nella settimana che conduce alle festività natalizie. Mercoledì sera, alle 20.30, al Pala Gianni Asti (ex PalaRuffini), Barricalla Cus Torino e LPM BAM Mondovì si daranno battaglia nel derby valido per la 15a giornata del Campionato di Serie A2 Femminile: una gara prevista originariamente il 29 dicembre ma anticipata a causa dell’indisponibilità del palazzetto torinese.

Le cussine ci arrivano con la necessità di conquistare punti, innanzitutto per tornare al successo sul campo amico che è mancato nelle ultime due sfide contro Busto Arsizio e Trentino e poi per rientrare nella corsa alla Pool Promozione, ora distante due punti. Le monregalesi, al contrario, sono reduci dalla netta vittoria di Roma che ne ha rafforzato la terza posizione in classifica.

« Sarà sicuramente un match molto impegnativo – afferma Mauro Chiappafreddo, coach del Barricalla -. Mondovì è infatti la terza compagine del campionato. E’ una formazione che ha come punto di forza l’attacco; per arginarle dovremo giocare bene nella correlazione muro-difesa. Dovremo avere molta pazienza, volontà di fare bene e grinta in campo ».

« Dopo la trasferta vincente a Roma, dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare sodo per affrontare al meglio il derby – spiega Martina Bordignon, schiacciatrice della LPM BAM -. Dobbiamo pensare a far bene, dando il meglio per portare a casa punti importanti per la classifica, soprattutto in questo delicato momento della stagione. Dobbiamo scendere in campo a Torino proprio consapevoli di aver conquistato il bottino pieno a Roma e di aver fatto una bella partita, portandoci dietro le cose buone che abbiamo mostrato ».