A2 Femminile, la Omag torna a volare, la Delta perde un punto in casa

ROMA- Nella sedicesima giornata dell’A2 Femminile torna a volare nel Girone A la Omag S.Giov. In Marignano che va ad espugnare il difficile campo della seconda in classifica Soverato. Successo pesante per l’ Eurospin Ford Sara Pinerolo in casa del Club Italia Crai. Vince fra le mura amiche l’Itas Citta Fiera Martignacco sul Green Warriors Sassuolo. Successi in cinque set per la Geovillage Olbia sul CDA Talmassons e per il Cuore di Mamma Cutrofiano sull’ Exacer Montale. Nel Girone B perde un punto per strada la capolista Delta Informatica Trentino che doma solo al tie break le ragazze terribili della Futura Volley Busto Arsizio. Bel successo in trasferta per la Conad Ravenna che va ad espugnare il campo della Sorelle Ramonda Ipag Montecchio. Corroboranti successi in fondo alla classifica per l’ Acqua & Sapone Roma Volley Club, che batte in casa il Barricalla Cus Torino e per la P2P Baronissi contro la CBF Macerata.

I TABELLINI-

GIRONE A-

VOLLEY SOVERATO – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 1-3 (23-25 19-25 25-16 23-25)

VOLLEY SOVERATO: Quarchioni 12, Repice 6, Bortoli 4, Mason 9, Caneva 10, Botarelli 17, Gibertini (L), Riparbelli, Miceli. Non entrate: Muscetti. All. Napolitano.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Saguatti 20, Lualdi 5, Battistoni, Pamio 10, Gray 8, Decortes 17, Bresciani (L), Coulibaly 4, Mazzon, De Bellis, Bonelli. Non entrate: Pinali. All. Saja.

ARBITRI: Vecchione, Morgillo.

NOTE – Durata set: 25′, 22′, 21′, 26′; Tot: 94′.

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0 (25-20 25-20 25-22)

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Dhimitriadhi 6, Busolini 5, Carraro 3, Fiorio 10, Rucli 10, Nwanebu 22, Caravello (L), Pecalli 2, Stival, Giugovaz. Non entrate: Caserta, Sabadin. All. Gazzotti.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pincerato 3, Mambelli 6, Fava 7, Malual 17, Cvetnic 6, Fucka 4, Scognamillo (L), Falcone 1, Ghezzi 1, Zojzi 1, Pasquino. All. Barbolini.

ARBITRI: Giglio, Piperata.

NOTE – Durata set: 26′, 25′, 25′; Tot: 76′.

CLUB ITALIA CRAI – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 0-3 (21-25 24-26 19-25)

CLUB ITALIA CRAI: Gardini 7, Nwakalor 2, Frosini 10, Populini 9, Kone 10, Monza, Panetoni (L), Graziani 4, Pelloia 2, Ituma 2, Bassi, Sormani. Non entrate: Trampus (L), Marconato. All. Bellano.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Boldini 4, Buffo 12, Ciarrocchi 2, Zago 20, Bussoli 9, Bertone 3, Fiori (L), Tosini, Nasi. Non entrate: Grigolo, Allasia, Allasia, Casalis, Zamboni. All. Marchiaro.

ARBITRI: Traversa, Jacobacci.

NOTE – Durata set: 26′, 29′, 25′; Tot: 80′.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA – CDA TALMASSONS 3-2 (25-23 25-19 12-25 19-25 15-9) – GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Maruotti 14, Angelini 10, Bonciani, Emmel Roxo 23, Barazza 7, Fiore 24, Caforio (L), Formaggio, Moltrasio, Filacchioni. Non entrate: Poli. All. Giandomenico. CDA TALMASSONS: Gomiero 23, Nardini 7, Hatala 19, Joly 13, Ceron 7, Stocco 3, Ponte (L), Cerruto (L), Cristante, Petruzziello. Non entrate: Pagotto, Poser, Barbanzeni. All. Guidetti. ARBITRI: Toni, Caretti. NOTE – Durata set: 30′, 24′, 22′, 27′, 19′; Tot: 122′.

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – EXACER MONTALE 3-2 (23-25 25-12 25-13 21-25 15-11)

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Antignano 4, Kajalina 22, Provaroni 7, Cogliandro 16, Avenia 11, Valli 14, Barbagallo (L), Baggi. Non entrate: Vanni, Tommasin, Negro. All. Carratu’.

EXACER MONTALE: Saveriano 2, Brina 4, Fronza 8, Bellini 18, Aguero 17, Gentili 4, Bici (L), Giovannini 4, Blasi 1, Tosi, Sandoni, Buffagni (L). Non entrate: Luketic, Migliorini. All. Tamburello.

ARBITRI: Zingaro, Colucci.

NOTE – Durata set: 25′, 23′, 20′, 26′, 17′; Tot: 111′.

GIRONE B-

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – BARRICALLA CUS TORINO 3-1 (25-13 22-25 25-18 25-20) – ACQUA & SAPONE

ROMA VOLLEY CLUB: Balboni 2, Pietrelli 16, Cecconello 16, Tosi 10, Arciprete 19, Mastrodicasa 9, Quiligotti (L), Liguori, De Luca Bossa. Non entrate: Pizzolato, Bucci (L), Varani. All. Cavaioli.

BARRICALLA CUS TORINO: Lotti 10, Gobbo 2, Vokshi 24, Michieletto 7, Mabilo 7, Rimoldi 2, Gamba (L), Camperi 1, Fantini, Cometti, Severin, Bisio. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Giorgianni, Bellini.

NOTE – Durata set: 21′, 24′, 26′, 26′; Tot: 97′.

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO – CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA 0-3 (20-25 19-25 15-25)

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Battista 6, Bovo 5, Carletti 12, Trevisan 1, Bartolini 6, Scacchetti, Zardo (L), Tosi 3, Oggioni. Non entrate: Barbiero, Rosso, Frison. All. Beltrami.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Strumilo 16, Parini 3, Manfredini 9, Bacchi 16, Guidi 6, Morolli 2, Rocchi (L), Torcolacci 1, Poggi, Calisesi, Canton. Non entrate: Altini (L), Piva. All. Bendandi.

ARBITRI: Marconi, Sabia.

NOTE – Durata set: 24′, 25′, 21′; Tot: 70′.

P2P SMILERS BARONISSI – ROANA CBF H.R. MACERATA 3-0 (25-20 25-18 25-20)

P2P SMILERS BARONISSI: Bartesaghi 7, Travaglini 8, Esdelle 18, Panucci 13, Martinuzzo 3, De Lellis 2, Ferrara (L), Sestini 2, Ferrara 1, Norgini 1. Non entrate: D’Arco, Amaturo, Peruzzi, Quarto (L). All. Barbieri.

ROANA CBF H.R. MACERATA: Martinelli 6, Lancellotti, Pomili 10, Rita 5, Smirnova 4, Mazzon 8, Pericati (L), Nonnati 10, Taje’, Peretti. Non entrate: Spitoni, Giubilato. All. Paniconi.

ARBITRI: Cavalieri, Palumbo.

NOTE – Durata set: 27′, 25′, 27′; Tot: 79′.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-2 (17-25 25-13 24-26 25-22 15-12)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: Melli 18, Furlan 12, Piani 28, D’Odorico 12, Fondriest 10, Berasi 1, Moro (L), Barbolini, Vianello (L), Cosi. Non entrate: Giometti, Moncada. All. Bertini.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pinto 3, Veneriano 7, Latham 28, Pistolesi 15, Sartori 2, Cialfi 2, Garzonio (L), Zingaro 11, Gallizioli 5, Grippo, Danielli, Cicolini. Non entrate: Peruzzo, Francesconi (L). All. Lucchini.

ARBITRI: Serafin, Scotti.

NOTE – Spettatori: 500, Durata set: 25′, 21′, 31′, 28′, 18′; Tot: 123′.

GIRONE A-

LA CLASSIFICA-

Omag S.Giov. In Marignano 45; Volley Soverato 32; Eurospin Ford Sara Pinerolo 30; Itas Città Fiera Martignacco 23; Geovillage Hermaea Olbia 21; Club Italia Crai 21; Cuore Di Mamma Cutrofiano 19; Cda Talmassons 18; Exacer Montale 17; Green Warriors Sassuolo 14;

IL PROSSIMO TURNO-12/01/2020 Ore 17.00-

Exacer Montale – Club Italia Crai

Itas Citta’ Fiera Martignacco – Omag S.Giov. In Marignano

Cda Talmassons – Volley Soverato

Geovillage Hermaea Olbia – Cuore Di Mamma Cutrofiano

Green Warriors Sassuolo – Eurospin Ford Sara Pinerolo

GIRONE B-

LA CLASSIFICA-

Delta Informatica Trentino 43; Lpm Bam Mondovi’ 33; Conad Olimpia Teodora Ravenna 31; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 24; Roana Cbf H.R. Macerata 23; Barricalla Cus Torino 22; Acqua & Sapone Roma Volley Club 16; P2p Smilers Baronissi 13; Sigel Marsala 10.

IL PROSSIMO TURNO-12/01/2020 Ore 17.00-

Roana Cbf H.R. Macerata – Barricalla Cus Torino

P2p Smilers Baronissi – Lpm Bam Mondovi’ Ore 15.30

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Delta Informatica Trentino – Sigel Marsala

Conad Olimpia Teodora Ravenna – Acqua & Sapone Roma Volley Club