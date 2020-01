Omag e Delta sempre più padrone

ROMA- Nella penultima della Regular Season di A2 Femminile nel Girone A arrivano conferme per la Omag S.Giov. In Marignano che passa senza problemi sul campo dell’Itas Città Fiera Martignacco. Torna al successo Soverato che va ad espugnare il terreno del CDA Talmassons. Colpi esterni anche per l’Eurospin Ford Sara, in casa del Green Warriors Sassuolo, e per il Club Italia al tie break in rimonta sull’Exacer Montale. Unico successo casalingo del raggruppamento quello del Geovillage Hermaea Olbia contro il Cuore Di Mamma Cutrofiano. Nel Girone B la Delta Informatica, pur soffrendo nel terzo parziale, vince il testa coda con la Sigel Marsala. Cade la LPM Mondovì sul terreno di una scatenata P2p Baronissi. Impresa esterna dell’Acqua & Sapone Roma sul campo della Conad Ravenna, fino ad oggi seconda forza del torneo, al termine di un’imperiosa rimonta. Si confermano le ragazzine terribili della Futura Volley Busto Arsizio che battono in quattro set la Sorelle Ramonda Ipag Montecchio. Vittoria esterna sul campo della Roana Macerata della Barricalla Cus Torino.

I TABELLINI-

GIRONE A-

EXACER MONTALE – CLUB ITALIA CRAI 2-3 (17-25 25-15 33-31 17-25 10-15)

EXACER MONTALE: Saveriano, Brina 16, Fronza 12, Bellini 16, Aguero 12, Gentili 14, Bici (L), Sandoni 3, Migliorini, Giovannini, Buffagni, Tosi, Blasi. Non entrate: Luketic (L). All. Tamburello.

CLUB ITALIA CRAI: Gardini 21, Kone 9, Frosini 17, Populini 12, Graziani 7, Monza 4, Panetoni (L), Nwakalor 9, Ituma 2, Pelloia, Sormani, Bassi. Non entrate: Trampus (L), Marconato. All. Bellano.

ARBITRI: Serafin, Sessolo.

NOTE – Durata set: 24′, 24′, 39′, 25′, 18′; Tot: 130′.

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 0-3 (17-25 23-25 17-25)

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Dhimitriadhi 8, Busolini 6, Carraro 2, Fiorio 6, Rucli 12, Nwanebu 11, Caravello (L), Stival, Pecalli, Beltrame, Caserta. Non entrate: Sabadin, Giugovaz. All. Gazzotti.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Pamio 11, Mazzon 7, Decortes 20, Saguatti 12, Lualdi 10, Battistoni 1, Bresciani (L). Non entrate: Bonelli, Pinali, Gray, Coulibaly, Mandrelli (L), De Bellis. All. Saja.

ARBITRI: Guarneri, Ciaccio.

NOTE – Durata set: 21′, 26′, 23′; Tot: 70′.

CDA TALMASSONS – VOLLEY SOVERATO 1-3 (21-25 25-14 14-25 21-25)

CDA TALMASSONS: Gomiero 17, Nardini 3, Hatala 14, Joly 9, Ceron 8, Stocco 2, Ponte (L), Barbanzeni 5, Cerruto (L), Poser, Cristante. Non entrate: Pagotto, Petruzziello. All. Guidetti.

VOLLEY SOVERATO: Riparbelli 9, Bortoli 5, Mason 15, Caneva 11, Botarelli 19, Quarchioni 9, Gibertini (L), Miceli, Muscetti, Repice. All. Napolitano.

ARBITRI: Pecoraro, Giorgianni.

NOTE – Durata set: 23′, 20′, 22′, 26′; Tot: 91′.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA – CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3-2 (13-25 25-18 22-25 25-23 15-13)

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Barazza 13, Fiore 26, Maruotti 11, Angelini 6, Bonciani 4, Emmel Roxo 14, Caforio (L), Formaggio. Non entrate: Moltrasio, Filacchioni, Poli. All. Giandomenico.

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Antignano 4, Kajalina 16, Provaroni 17, Cogliandro 18, Avenia 4, Valli 15, Barbagallo (L), Baggi 1. Non entrate: Tommasin, Negro, Vanni. All. Carratu’.

ARBITRI: Carcione, Proietti.

NOTE – Durata set: 20′, 24′, 26′, 31′, 21′; Tot: 122′.

GREEN WARRIORS SASSUOLO – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 1-3 (25-16 23-25 19-25 24-26)

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Cvetnic 18, Fucka 7, Pincerato 7, Mambelli 10, Fava 11, Zojzi 10, Scognamillo (L), Ghezzi 7, Falcone. Non entrate: Malual, Pasquino, Fucka. All. Barbolini.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Bussoli 14, Bertone 6, Boldini, Buffo 8, Ciarrocchi 9, Zago 20, Fiori (L), Tosini 1. Non entrate: Allasia, Nasi, Grigolo, Casalis. All. Marchiaro.

ARBITRI: Chiriatti, Usai.

NOTE – Durata set: 20′, 27′, 24′, 29′; Tot: 100′.

GIRONE B-

ROANA CBF H.R. MACERATA – BARRICALLA CUS TORINO 0-3 (22-25 22-25 23-25)

ROANA CBF H.R. MACERATA: Pomili 9, Rita 3, Nonnati 9, Mazzon 9, Martinelli 9, Lancellotti 1, Pericati (L), Taborelli 8, Giubilato, Taje’, Peretti. Non entrate: Spitoni. All. Paniconi.

BARRICALLA CUS TORINO: Lotti 13, Gobbo 4, Vokshi 13, Michieletto 10, Mabilo 2, Rimoldi 1, Gamba (L), Bisio 2, Cometti, Severin, Fantini. Non entrate: Camperi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: De Vittoris, Toni.

NOTE – Durata set: 27′, 24′, 25′; Tot: 76′.

P2P SMILERS BARONISSI – LPM BAM MONDOVI’ 3-0 (25-20 25-19 25-22)

P2P SMILERS BARONISSI: Ferrara 3, Martinuzzo 11, De Lellis, Bartesaghi 15, Travaglini 7, Esdelle 14, Ferrara (L), Norgini, Quarto (L). Non entrate: Peruzzi, D’Arco, Panucci, Amaturo, Sestini. All. Barbieri.

LPM BAM MONDOVI’: Midriano 5, Zanette 16, Bordignon 7, Tonello 6, Scola 1, Tanase 12, Agostino (L), Fezzi, Mandrile. Non entrate: Rebora, Bonifazi. All. Delmati.

ARBITRI: Cruccolini, Pasciari.

NOTE – Durata set: 26′, 22′, 26′; Tot: 74′.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO – SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 3-1 (25-17 25-19 24-26 25-12)

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Pinto 20, Veneriano 13, Latham 16, Zingaro 20, Gallizioli 6, Cialfi 3, Garzonio (L), Sartori 8, Danielli, Peruzzo. Non entrate: Cicolini, Grippo, Pistolesi, Gori (L). All. Lucchini.

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Trevisan 11, Bartolini 10, Scacchetti, Battista 6, Bovo 7, Carletti 19, Zardo (L), Oggioni, Tosi, Frison, Barbiero, Rosso. All. Beltrami.

ARBITRI: Gaetano, Cavicchi.

NOTE – Durata set: 23′, 24′, 32′, 22′; Tot: 101′.

DELTA INFORMATICA TRENTINO – SIGEL MARSALA 3-0 (25-17 25-11 26-24)

DELTA INFORMATICA TRENTINO: D’Odorico 13, Fondriest 3, Berasi 2, Melli 16, Furlan 4, Piani 21, Moro (L), Barbolini. Non entrate: Moncada, Giometti, Cosi, Vianello (L). All. Bertini.

SIGEL MARSALA: Dahlke 8, Bertaiola 7, Mangani 9, Soleti 8, Caruso 3, Vallicelli 1, Lorenzini (L), Colarusso 1, Galletti, Scire’, Laragione. Non entrate: Buiatti, Vaccaro (L). All. Collavini.

ARBITRI: De Sensi, Licchelli.

NOTE – Spettatori: 500, Durata set: 22′, 21′, 29′; Tot: 72′.

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA – ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB 2-3 (25-22 27-25 20-25 20-25 15-17)

CONAD OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Strumilo 14, Torcolacci 5, Manfredini 16, Bacchi 13, Guidi 12, Morolli, Rocchi (L), Piva 11, Parini 6, Poggi, Calisesi. Non entrate: Canton, Altini (L). All. Bendandi.

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Balboni, Pietrelli 16, Cecconello 14, Tosi 18, Arciprete 24, Mastrodicasa 10, Quiligotti (L), Liguori, De Luca Bossa. Non entrate: Pizzolato, Bucci (L), Varani. All. Cavaioli.

ARBITRI: Jacobacci, Somansino.

NOTE – Durata set: 24′, 28′, 25′, 25′, 18′; Tot: 120′.

GIRONE A-

I RISULTATI-

Exacer Montale-Club Italia Crai 2-3 (17-25, 25-15, 33-31, 17-25, 10-15)

Itas Città Fiera Martignacco-Omag S.Giov. In Marignano 0-3 (17-25, 23-25, 17-25)

Cda Talmassons-Volley Soverato 1-3 (21-25, 25-14, 14-25, 21-25)

Geovillage Hermaea Olbia-Cuore Di Mamma Cutrofiano 3-2 (13-25, 25-18, 22-25, 25-23, 15-13)

Green Warriors Sassuolo-Eurospin Ford Sara Pinerolo 1-3 (25-16, 23-25, 19-25, 24-26)

LA CLASSIFICA-

Omag S.Giov. In Marignano 48; Volley Soverato 35; Eurospin Ford Sara Pinerolo 33; Geovillage Hermaea Olbia 23; Club Italia Crai 23; Itas Citta’ Fiera Martignacco 23; Cuore Di Mamma Cutrofiano 20; Cda Talmassons 18; Exacer Montale 18; Green Warriors Sassuolo 14;

IL PROSSIMO TURNO- 19/01 Ore 17.00-

Club Italia Crai – Itas Citta’ Fiera Martignacco

Cuore Di Mamma Cutrofiano – Green Warriors Sassuolo

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Cda Talmassons

Volley Soverato – Exacer Montale

Omag S.Giov. In Marignano – Geovillage Hermaea Olbia

GIRONE B-

I RISULTATI-

Roana Cbf H.R. Macerata-Barricalla Cus Torino 0-3 (22-25, 22-25, 23-25)

P2p Smilers Baronissi-Lpm Bam Mondovi’ 3-0 (25-20, 25-19, 25-22)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3-1 (25-17, 25-19, 24-26, 25-12)

Delta Informatica Trentino-Sigel Marsala 3-0 (25-17, 25-11, 26-24)

Conad Olimpia Teodora Ravenna-Acqua & Sapone Roma Volley Club 2-3 (25-22, 27-25, 20-25, 20-25, 15-17)

LA CLASSIFICA-

Delta Informatica Trentino 46; Lpm Bam Mondovi’ 33; Conad Olimpia Teodora Ravenna 32; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 27; Barricalla Cus Torino 25; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 25; Roana Cbf H.R. Macerata 23; Acqua & Sapone Roma Volley Club 18; P2p Smilers Baronissi 16; Sigel Marsala 10.

IL PROSSIMO TURNO- 19/01 Ore 17.00-

Lpm Bam Mondovi’ – Delta Informatica Trentino

Barricalla Cus Torino – Conad Olimpia Teodora Ravenna

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – P2p Smilers Baronissi

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Roana Cbf H.R. Macerata

Sigel Marsala – Futura Volley Giovani Busto Arsizio