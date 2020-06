Valentina Tirozzi torna in campo a Talmassons

TALMASSONS (UDINE)- Colpo grosso della Cda Talmassons. Ieri, presso la sede del main Sponsor, la società friulana ha presentato Valentina Tirozzi, giocatrice di assoluto valore che ha più volte vestito la maglia azzurra e con alle spalle 14 stagioni in A1, la quale, dopo la maternità, vuole tornare ad essere protagonista nella pallavolo che conta. A darle il benvenuto, oltre alla famiglia Cattelan della CDA e ai dirigenti storici della Società, i titolari delle aziende AZ Metalli, Achillea e Friulinossidabili sponsor e soci della Volley Talmassons e Angelo Migliorini per il nuovo Gruppo Friuli Assicurazioni, nato dall’unione di tre agenzie UnipolSai, che affiancherà gli altri main sponsor storici della CDA Volley Talmassons. Presenti il Sindaco Pitton e il Presidente del Consiglio Regionale Piero Mauro Zanin a conferma del legame della Società con il territorio.

LE PAROLE DI VALENTINA TIROZZI-

« Diciamo che la voglia di giocare non mi era mai passata e dopo la nascita di Lorenzo ho cominciato a pensare a rimettermi in gioco ed appena mi si è presentata l’occasione ho accettato la proposta della CDA Talmassons. Considerato che vengo da un lungo periodo di stop paradossalmente dopo un campionato che si è fermato a metà e che comporterà una ripartenza complicata per tutti per me potrà, invece, rappresentare un vantaggio. Da subito ho apprezzato la disponibilità di Talmassons, in pochi mi avrebbero detto determinate cose e dimostrato una grande sensibilità rispetto alle mie nuove esigenze e priorità. Dopo tanti anni rifaccio un campionato di A2 e da capitano cercherò di dare il massimo contributo a questa Società che mi è sembrata davvero la migliore dove approdare. Infatti da quello che so e da quello che mi è sembrato di capire anche oggi la CDA è davvero una bella realtà, una piccola comunità viva che ha voglia di crescere anno dopo anno e di dare valore alle persone. Per me questi sono valori molto importanti e per questo ho scelto di venire qui ».

LE PAROLE DEL DS DE PAOLI-

«Ci sembrava giusto, anche se con molte restrizioni, riservare a Valentina un’attenzione particolare per presentarla a tutti gli appassionati che ci seguono in Friuli. L’impressione è che abbiamo trovato un vero leader, un capitano che si porta in dote oltre a indiscussi valori tecnici anche altri come persona che penso faranno la differenza ».

LE PAROLE DEL PRESIDENTE CATTELAN-

« Abbiamo cercato di fare tesoro delle difficoltà incontrate al nostro esordio in Serie A e per questo con Valentina abbiamo voluto pensare in grande per non farci trovare impreparati nel prossimo campionato. Voglio sottolineare che anche gli altri nuovi acquisti riguardano giovani atlete di alto profilo e di prospettiva. La Tirozzi si sposa perfettamente con l’ambizione del più piccolo comune attualmente in Serie A, una top player che garantirà sicuramente una maggiore visibilità al territorio e a chi ci sostiene a livello di Sponsor ».