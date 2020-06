Alessia Mazzon nuova centrale di Mondovì

MONDOVI' (CUNEO)- Il reparto centrali della LPM BAM Mondovì si completa con l’arrivo di Alessia Mazzon.

Insieme a Beatrice Molinaro ed Alessia Midriano, sarà la giovane atleta veneta a formare il “trio” del ruolo nella nuova formazione rossoblu.

Classe 1998, nata a Cittadella, comune di 20mila abitanti in provincia di Padova, Alessia Mazzon ha iniziato a giocare a pallavolo insieme alla sorella gemella, Giorgia, nelle giovanili del Volley Fratte. Nel 2013 entrambe si trasferiscono nell’Argentario, in B2, ottenendo dopo due stagioni la promozione in B1. Sempre insieme alla sorella, Alessia Mazzon ha esordito in serie A2 con la Delta informatica Trentino nella stagione 18/19. Lo scorso campionato le sorelle hanno preso strade diverse e Alessia ha vestito la maglia della Consolini Volley S. Giovanni in Marignano.

Al terzo anno in Serie A2 per Alessia Mazzon è arrivato il momento di fare il salto e l’entusiasmo non le manca.

LE PAROLE DI ALESSIA MAZZON-

« La proposta di Mondovì è arrivata all’improvviso. Ricordo che stavo studiando per un esame della facoltà di Scienze dell’alimentazione. Ho ricevuto la telefonata e davvero non me lo aspettavo, sono davvero entusiasta! Nelle due scorse stagioni in A2 ho sempre cercato di fare del mio meglio, ogni volta che sono stata chiamata a dare il mio contributo. Quindi l’impegno ed i sacrifici hanno dato i frutti sperati: sono davvero contentissima! ».

Ma come ha trascorso questi mesi lontani dal campo la nuova pumina?

« Fortunatamente ho molto giardino a casa. Sono stata con mia sorella, mio fratello (anche lui giocatore di volley in Serie A2) ed i miei cugini, quindi ci siamo fatti compagnia e ho potuto vivere con serenità questa quarantena. Ho anche approfittato del stop per studiare. L’unica cosa che non ho fatto è stato guardare la tv, ho sfruttato molto l’aria aperta ».

Nella rosa dell’Lpm Bam Mondovì ci saranno tanti volti nuovi e molte giocatrici non hanno mai giocato insieme, ma Alessia Mazzon non avrà problemi ad ambientarsi presto.

« Non conosco personalmente le altre compagne di squadra. Ogni anno si fanno nuove conoscenze. Credo che tutte le pallavoliste siano simpatiche. Il mio carattere mi permette di andare d’accordo con tutte: sono una ragazza solare, è difficile trovarmi triste.”

Immancabile poi un messaggio per il pubblico monregalese:

« Non vedo l’ora di iniziare, sono tanti mesi che sono a casa e ho voglia di ripartire. Sono veramente curiosa di conoscere tutti i tifosi e scoprirli un po’ per volta. Non vedo l’ora di vederli ».