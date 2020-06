Marsala: ingaggiata Federica Nonnati

MARSALA (TRAPANI)- Prosegue a ritmo spedito il mercato della Sigel Marsala fedele alla politica della “linea verde” scelta dalla società. È la volta di Federica Nonnati, opposto di 185 cm, ad essere annunciata come nuova giocatrice azzurra per la stagione sportiva 2020/’21. Nonnati, abruzzese di Pescara, approda a Marsala forte dell’esperienza di un anno in seconda serie nazionale con la Roana Cbf H.R. Macerata allenata da coach Paniconi.

Nelle Marche con un ruolo da gregaria nel team la classe 1999 era la vice dapprima di Smirnova per tutta la durata del torneo (tra l’altro nel girone “B” lo stesso in cui ha militato Marsala) e infine di Taborelli, ex Marsala che a sua volta ha sostituito la collega russa ma solo per poche apparizioni di Regular-Season e Pool Salvezza. La Nonnati a Macerata era arrivata da una convincente e irripetibile annata di B/1 (2018/2019) ad Altino in provincia di Chieti (nella cui squadra c’erano le ex lilybetane Jessica Panucci e Martina Lorenzini) che per poco e dopo il ricorso ai Play-Off non sfociava in una storica promozione in A2. I suoi inizi pallavolistici si devono all’Antoniana Volley dove ci è rimasta fino alla stagione 2017/2018.

Salgono a due le nuove arrivate di provenienza Macerata dopo il precedente toccato alla neosigellina Giorgia Mazzon, schiacciatrice annunciata ormai da settimane. Così come per altri esempi relativi alle nostre nuove tesserate, Federica è una pallavolista che tra pochissimi mesi comincerà la propria avventura al Sud e su un’Isola: la Sicilia.

LE PAROLE DEL TECNICO DARIS AMADIO-

« Federica ha bei colpi e belle soluzioni d’attacco. Basti ricordare che a Macerata, da debuttante in A, Nonnati era la prima sostituzione sull’opposto titolare e che spesso ha portato alla causa arancione punti pesanti per gli sviluppi concitati di un set. Lei è un opposto e presenta comunque le caratteristiche per attaccare ovviamente da posto due ed essere impiegabile come attaccante di posto quattro. Sono sicuro che ci tornerà utile nel corso del campionato e che da noi saprà dare un contributo. Dovrà crescere ancora molto nell’esperienza in questa e nelle prossime annate, trattandosi solamente di una classe 1999 ».

LE PAROLE DI FEDERICA NONNATI-

« Ricevere ancora una volta una chiamata dalla categoria mi ha lusingata. Ho avuto referenze davvero buone su gestione e sulla serietà della Società: fattori determinanti nella mia scelta che hanno fatto propendere alla fine di spostarmi in un posto così geograficamente distante. Sono stata in contatto telefonicamente sia con il tecnico Amadio che con il direttore Buscaino e dalle loro parole si evinceva quanto carichi ed elettrizzati fossero alla prospettiva del torneo che andremo ad affrontare. Con l’opportunità che mi è data, colgo finanche l’occasione di ringraziare entrambi per la fiducia ».