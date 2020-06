Dora Peonia torna alla Omag dagli Usa

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-Dora Peonia (Peonss) la schiacciatrice della Middle Tennessee State University torna in Italia,alla Omag S.Giovanni In Marignano, grazie al Ds Stefano Manconi e all’head coach Stefano Saja.

LA CARRIERA-

Dora, classe ’97, alta 183 di Castel Bolognese laureata in Marketing ha iniziato la sua carriera come centrale a Imola e Forlì per passare successivamente ad Orago con il professor Bosetti (2011). Nel 2013 ad Orago si aggiudica lo scudetto Juniores e riceve il premio come miglior centrale. Ha fatto parte anche delle selezioni regionali di Emilia Romagna e Lombardia. Nel 2015 viene ingaggiata dal Sab Volley di Legnano in B1. L’anno successivo si trasferisce in Tennessee e nei quattro anni con i Blue Raiders raggiunge traguardi importanti e ottiene riconoscimenti sia accademici che sportivi. Un’attaccante con ottime percentuali sia a muro che in attacco.

LE PAROLE DI DORA PEONIA-

« Sono molto contenta di far parte di questo progetto e non vedo l’ora di tornare in Italia per iniziare questa nuova avventura. Dopo tanti anni lontana dall’Italia, penso che questa sia l’opportunità perfetta per sentirmi più a casa! Sono sicura che la nuova esperienza alla Omag Consolini Volley sarà emozionante visto che ci sarà una nuovissima squadra e dopo questa pandemia ho tanta voglia di ricominciare ».