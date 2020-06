Linda Mangani è l'opposto di Montecchio

MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)-Sarà Linda Mangani il nuovo opposto del S.lle Ramonda-Ipag Montecchio. Classe 2000, ex Liu’ Jo Modena (A1), Volley Bruel Bassano (B1), Club Italia Crai (A2), Volley Soverato (A2), Sigel Marsala (A2).

LE PAROLE DI LINDA MAGNANI-

« Sono entusiasta di far parte della grande famiglia di Montecchio per la stagione 2020/2021. Quando sono stata contattata da coach Simone ho avuto subito un’ottima impressione sulla società e sulle ambizioni di quest’anno. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff e delle mie compagne di squadra. Siamo un gruppo molto giovane, con grandi potenzialità in tutti i vari fondamentali. Ci sarà da lavorare molto e intensamente, ma sono felice di poterlo fare in un contesto come quello di Montecchio. Penso che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni quest’anno, ci sono tutti i presupposti per fare un’ottima stagione. Inoltre in Veneto ho passato il mio anno più bello nel settore giovanile con Bruel Bassano, quindi sono davvero contenta di poter tornare a giocare in provincia di Vicenza. Ci vediamo presto! ».