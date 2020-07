Sara Menghi sposa il progetto Cutrofiano

CUTROFIANO (LECCE)- Un vero e proprio blitz porta tra le fila delle pantere una delle giocatrici più forti del panorama nazionale pallavolistico. Sara Menghi è reduce da campionati in serie e da protagonista tra A1 e A2 e la scelta di giocare a Cutrofiano è davvero motivo di grande orgoglio per l'ambiente pugliese. Un colpo che sembrava non essere alla portata, ma che giorno dopo giorno si è rivelato sempre più realizzabile, sino a concretizzarsi con l’annuncio di oggi. I matrimoni si fanno in due ed è giusto quindi sottolineare il grande entusiasmo con cui il nuovo arrivo ha abbracciato il nuovo progetto sportivo. A Carratù viene consegnata una delle coppie centrali più forti ed assortite in assoluto per la categoria, per esperienza, tecnica, strapotere fisico. I tifosi avranno certamente da divertirsi nel vedere all’opera insieme Menghi e Caneva.

Si va configurando un sestetto che saprà certamente togliersi ottime soddisfazioni nella prossima stagione sportiva, in attesa, che sia il campo a pronunciarsi. Mancano ancora dei tasselli e per questo il lavoro della società sul mercato continua ad essere incessante.

LA CARRIERA-

Classe 1983, 183 cm di altezza, Sara nasce a Mantova ma si trasferisce presto a Roma, città dove cresce pallavolisticamente partendo nelle fila della Piva Pallavolo e nel Volley Club Frascati. Nella stagione 2003/04 la promozione conquistata sul campo e l’esordio in serie A2 con la Fornarina Civitanova Marche. L’anno seguente arriva la Coppa Italia, primo titolo della carriera. Dopo una parentesi romana (Lamaro Appalti Roma), il ritorno in terra marchigiana alla De Mitri Urbino. L’esordio in massima serie avviene nel 2009/10 con la maglia della Florens Castellana Grotte, seguita dall’esperienza alla Savino del Bene (2014/15) e da tre annate in un campionato straniero: con i colori del

Saint Raphael, Sara conquista Campionato di Francia (2016) e Supercoppa (2017). Rientra in Italia in A2 con la Conad Olimpia Teodora Ravenna e nella passata stagione torna a giocare in serie A1 con la Bosca San Bernardo Cuneo, formazione con la quale conquista i Play Off; nella passata stagione si trasferisce a Perugia sempre in A1.

LE PAROLE DI SARA MENGHI-

« Scegliere di giocare in Salento è per me una sfida davvero entusiasmante. Trovo il progetto sportivo molto interessante, soprattutto di prospettiva visto l’ottimo lavoro che si fa sul settore giovanile. Il mio personale obiettivo è quello di fare il meglio, mettendomi a disposizione di squadra e mister. Gli arrivi sinora annunciati parlano di giocatrici perfette per la categoria, ci divertiremo sicuramente. E poi arrivo in una terra fantastica per cultura, bellezza e tradizioni. Non vedo l’ora di conoscere l’ambiente e scoprire il sostegno dei fantastici tifosi, la cui fama è davvero tanta ».