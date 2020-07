Alice Barbagallo è il libero di Soverato

SOVERATO (CATANZARO)- E’ tra le giocatrici più esperte su cui potrà contare coach Napolitano nel prossimo campionato, ecco il libero Alice Barbagallo, classe 1997. Siciliana doc, alla sua seconda esperienza in Calabria, avendo giocato con la Golem Software Palmi nel biennio 2015-2017. Per Barbagallo rammentiamo inoltre una stagione ad Olbia nel 2017-2018 e le ultime due nel Cutrofiano da dove proviene.

Dunque, si tratta di un acquisto importante per il Soverato che potrà contare sulle qualità di una giocatrice che, nonostante la giovane età, conosce bene la seconda serie nazionale.

LE PAROLE DI ALICE BARBAGALLO-

« Sono davvero onorata di giocare a Soverato, non solamente perché è una squadra del sud ma anche per i risultati raggiunti nelle ultime stagioni in serie A2. Ormai, la società è molto conosciuta a livello nazionale per una serie di motivi; la serietà, la professionalità, per il rispetto che hanno verso le giocatrici. Non ho esitato ad accettare e ritornare a giocare in Calabria è molto importante per me; sono convinta che ci toglieremo belle soddisfazioni. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi che riempiono sempre le tribune del “Pala Scoppa” in quanto l’ho potuto notare da avversaria ».