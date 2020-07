Nicole Gamba sarà ancora il libero del Cus Torino

TORINO- Anche per la stagione 2020/2021 in serie A2 la seconda linea del Barricalla Cus Torino Volley sarà affidata a Nicole Gamba; la formazione universitaria guidata da coach Mauro Chiappafeddo potrà contare sul giovane libero bergamasco per la terza stagione consecutiva.



LA CARRIERA-

Classe 1998, 170 cm di altezza, Nicole è cresciuta nel Bruel Volley Bassano, in serie B1, dopo la stagione 2013/2014 è passata a difendere i colori del Junior Volley Casale Monferrato, sempre in serie B1. A soli 17 anni è stata ingaggiata da Modena in A1. Nell’annata 2016/2017 è scesa di categoria, in serie A2, con il Volley Pesaro e attraverso i play-off ha conquistato la promozione nella massima serie. L’ultima esperienza in serie A1 dell’atleta bergamasca è stata nella stagione 2017/2018, quando Nicole ha giocato nelle Marche con la neo-promossa Lardini Filottrano. Dal 2018/2019 milita nelle fila del Centro Universitario Sportivo torinese. Nicole ha un diploma in grafica pubblicitaria ed è appassionata di cinema.

LE PAROLE DI NICOLE GAMBA-

« Sono contentissima di far parte per il terzo anno consecutivo della grande famiglia del CUS! Ci tengo a ringraziare tantissimo tutti coloro che ci hanno aiutato in questo periodo particolare permettendoci di continuare a sognare. Sono sicura che sarà un’annata ricca di emozioni e soddisfazioni. Non vedo l’ora di rivedere tutti, conoscere le nuove compagne ed iniziare, per vedere cosa ci aspetta da questa avventura! ».