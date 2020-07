Il Cus Torino riporta in A2 Anna Venturini

TORINO- Si completa il reparto schiacciatrici del Barricalla Cus Torino Volley in vista della stagione 2020/2021 in serie A2: il nuovo volto sarà Anna Venturini.

LA CARRIERA-

Classe 1998, Anna ha iniziato a giocare a Noale (VE), città dove abita, fino al 2010/2011. Nel 2011/2012 si è trasferita a Chirignago (VE) dove ha militato in Under 14. Dal 2012 al 2014 ha giocato a Mirano (VE) giocando in Under 16 e serie D. Nella stagione 2014/2015 ha giocato in Friuli, più precisamente al Chions Fiume Volley in B2. Da quell’anno ha iniziato a vivere fuori casa. Nel 2015/2016 è stata contattata dalla Foppapedretti Bergamo dove ha militato in Under 18 e B1 ed ha avuto diverse convocazioni per gli allenamenti in serie A. Nel 2016/2017 è stata chiamata in prima squadra sempre alla Foppapedretti Bergamo in A1. Nel 2017/2018 ha giocato per la Vivigas Arena Volley Verona in B1. Nella stagione 2018/2019 è passata alla Zambelli Orvieto in A2, squadra con la quale ha raggiunto la finale promozione. Nel 2019/2020 ho giocato per l’Argentario VolLei Trento in B1. Anna è diplomata al liceo scientifico, ama gli animali in particolar modo i cani e ne possiede uno di nome Jack.

LE PAROLE DI ANNA VENTURINI-

« Sono molto felice che la società mi abbia dato questa opportunità per permettermi di ripartire al meglio dopo un periodo di stop dovuto a un infortunio, ringrazio davvero per la fiducia data e che dire, non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le mie compagne ».