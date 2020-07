Russo sarà il secondo libero di Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA)- A chiusura del mercato della serie A2 di Credem Banca , arriva un altro ingresso nel roster della Rinascita Lagonegro. E’ Davide Russo il libero scelto dalla dirigenza lagonegrese, come vice Santucci. Nato e cresciuto anche professionalmente in Puglia, Russo classe 2002, ha militato nelle fila dell’Alessano esordendo a 14 anni in A2. Ha disputato così 6 stagioni con l’Aurispa Alessano e ora si appresta a vestire la maglia della Rinascita.

LE PAROLE DI DAVIDE RUSSO-

« Uno dei principali motivi per il quale ho scelto di giocare a Lagonegro è sicuramente perché in questo team riesco a vedere una grande possibilità di crescita personale che è uno dei miei obiettivi principali ho una grande voglia di migliorarmi, di arricchirmi e so che in questa squadra ci sono tutti i presupposti per farlo. Ho incontrato Lagonegro già negli anni precedenti e sono rimasto colpito tanto dai tifosi, dal loro cuore, dalla loro grande voglia di lottare insieme alla propria squadra. Vengo da una team in cui la tifoseria era parte integrante dei 6 giocatori che scendevano in campo e sono quasi sicuro di ritrovare a Lagonegro lo stesso calore, la stessa passione. Penso si possano fare grandi cose visti i componenti della squadra non vedo l’ora di iniziare la stagione, cercherò di dare sempre il meglio affinché si possano raggiungere dei buoni traguardi ».