A2 Femminile, Omag in testa, prima sconfitta per Roma

ROMA- Si è giocata la quarta giornata del campionato di A2 Femminile che ha fatto registrare risultati importanti in entrambi i raggruppamenti. Nel Girone Est, dove osservava un turno di riposo la capolista Cuore Di Mamma Cutrofiano balza in testa alla classifica l’Omag S.G. Marignano che fatica ma vince 3-0 la Sorelle Raimonda Ipag Montecchio. Torna alla vittoria la Megabox Vallefoglia ma soltanto al tie break, in rimonta, nel match interno contro l’ Itas Citta’ Fiera Martignacco. Altra vittoria al quinto set quella del Volley Soverato che batte in Calabria la Cbf Balducci Hr Macerata. Successo esterno dell’ Olimpia Teodora Ravenna sul campo del Cda Talmassons.

Nel Girone Ovest conosce l’onta della prima sconfitta l’ Acqua & Sapone Roma Volley Club che cade sul campo dell’LPM Bam Mondovì. Importante balzo in avanti in classifica per il Green Warriors Sassuolo che ha battuto con un netto 3-0 Eurospin Ford Sara Pinerolo. Bellissimo duello a Marsala fra la Sigel e la Barricalla Cus Torino concluso con il successo delle siciliane al tie break dopo lunga lotta. Successo interno della Futura Volley Giovani Busto Arsizio che supera 3-0 l’Exacer Montale.

I TABELLINI-

GIRONE EST-

CDA TALMASSONS – OLIMPIA TEODORA RAVENNA 1-3 (19-25 15-25 25-21 23-25)

CDA TALMASSONS: Bartesaghi 14, Barbanzeni 3, Smirnova 18, Dalla Rosa 10, Nardini 4, Vallicelli 3, Norgini (L), Pagotto 1, Ponte, Cristante. All. Barbieri.

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Piva 20, Torcolacci 9, Kavalenka 22, Guasti 6, Assirelli 15, Morello 2, Rocchi (L), Bernabe’ 2, Monaco, Poggi, Guidi. Non entrate: Giovanna. All. Bendandi.

ARBITRI: Morgillo, Autuori.

NOTE – Durata set: 24′, 23′, 28′, 29′; Tot: 104′.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO – SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO 3-0 (26-24 28-26 25-18) –

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Saguatti 15, Ceron 3, Berasi 2, Silva Conceicao 11, Cosi 7, Fiore 6, Bonvicini (L), De Bellis 1, Aluigi, Fedrigo, Spadoni. Non entrate: Urbinati (L), Peonia, Penna. All. Saja.

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Battista 12, Bartolini 7, Scacchetti 2, Cagnin 16, Brandi 6, Mangani 2, Imperiali (L), Covino 1, Canton, Rosso, Monaco. Non entrate: Bastianello, Bovo. All. Simone.

ARBITRI: Somansino, Turtu’.

NOTE – Durata set: 31′, 32′, 26′; Tot: 89′.

MEGABOX VALLEFOGLIA – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-2 (25-18 23-25 22-25 25-22 15-9)

MEGABOX VALLEFOGLIA: Balboni 2, Bacchi 19, Colzi 4, Costagli 8, Pamio 19, Kramer 13, Bresciani (L), Saccomani 9, Bertaiola 4, Durante. Non entrate: Stafoggia, Ricci. All. Bonafede.

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Tonello 10, Carraro 4, Fiorio 13, Rucli 13, Dapic 21, Rossetto 2, Scognamillo (L), Cortella 8, Cerruto, Modestino, Braida. All. Gazzotti.

ARBITRI: Laghi, Proietti.

NOTE – Durata set: 23′, 28′, 29′, 27′, 16′; Tot: 123′.

VOLLEY SOVERATO – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-2 (12-25 26-24 25-20 18-25 15-8)

VOLLEY SOVERATO: Mason 12, Piacentini 6, Shields 22, Lotti 7, Meli 14, Bortoli 3, Barbagallo (L), Riparbelli 5, Nardelli 1, Bianchini, Cipriani. Non entrate: Salimbeni, Ferrario (L). All. Napolitano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Lipska 21, Rita 6, Renieri 17, Pomili 11, Mancini 9, Lancellotti 2, Bisconti (L), Maruotti 5, Giubilato. Non entrate: Peretti, Pirro, Sopranzetti (L), Martinelli. All. Paniconi.

ARBITRI: Capolongo, Colucci.

NOTE – Durata set: 19′, 30′, 27′, 23′, 15′; Tot: 114′.

GIRONE OVEST-

LPM BAM MONDOVI’ – ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB 3-1 (25-23 25-21 21-25 25-22)

LPM BAM MONDOVI’: Tanase 19, Mazzon 5, Taborelli 27, Hardeman 12, Molinaro 10, Scola, De Nardi (L), Bordignon, Bonifacio. Non entrate: Serafini, Midriano, Mandrile. All. Delmati.

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Papa 13, Rebora 9, Adelusi 11, Arciprete 10, Cogliandro 8, Guiducci 1, Spirito (L), Diop 5, Consoli 3, Purashaj. Non entrate: Bucci, Giugovaz. All. Cristofani.

ARBITRI: Brunelli, Di Bari.

NOTE – Durata set: 25′, 25′, 26′, 27′; Tot: 103′.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO – EXACER MONTALE 3-0 (25-18 25-18 30-28)

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Michieletto 6, Sartori 9, Latham 20, Carletti 13, Lualdi 6, Nicolini 3, Garzonio (L), Zingaro 1, Sormani. Non entrate: Lualdi, Vecerina, Veneriano. All. Lucchini.

EXACER MONTALE: Botarelli 18, Rubini 5, Gentili 11, Pincerato, Brina 3, Fronza 1, Bici (L), Pinali 5, Cigarini 2, Blasi 2, Cioni (L), Aguero. Non entrate: Venturelli, Saccani. All. Tamburello.

ARBITRI: Cavalieri, Stancati.

NOTE – Durata set: 25′, 25′, 37′; Tot: 87′.

GREEN WARRIORS SASSUOLO – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-0 (25-23 25-19 25-19)

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Busolini 7, Spinello 2, Salinas 3, Civitico 9, Antropova 21, Dhimitriadhi 9, Falcone (L), Magazza 6, Pasquino 1, Zojzi. Non entrate: Pelloni (L), Aliata, Ferrari, Taje’. All. Barbolini.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Gray 1, Zago 14, Bussoli 3, Akrari 11, Boldini 2, Fiesoli 3, Fiori (L), Tosini 3, Allasia 1, Buffo. Non entrate: Pecorari, Casalis, Zamboni. All. Marchiaro.

ARBITRI: Clemente, Dell’Orso.

NOTE – Durata set: 28′, 26′, 26′; Tot: 80′.

SIGEL MARSALA – BARRICALLA CUS TORINO 3-2 (25-21 25-22 24-26 22-25 15-9)

SIGEL MARSALA: Soleti 15, Caruso 7, Demichelis 4, Mc Call-Ginnis 30, Parini 7, Mazzon 20, Vaccaro (L), Mistretta (L), Nonnati, Caserta, Pistolesi. Non entrate: Colombano. All. Amadio.

BARRICALLA CUS TORINO: Sainz 17, Bertone 1, Rimoldi 4, Pinto 19, Mabilo 17, Vokshi 4, Gamba (L), Sironi 14, Batte 2, Severin 1, Torrese. Non entrate: Venturini. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Scarfo’, Ciaccio.

NOTE – Durata set: 23′, 26′, 32′, 28′; Tot: 109′.

GIRONE EST-

LA CLASSIFICA-

Omag S.Giov. In Marignano 10; Cuore Di Mamma Cutrofiano 8; Megabox Vallefoglia 8; Olimpia Teodora Ravenna 6; Volley Soverato 5; Cda Talmassons 4; Cbf Balducci Hr Macerata 4; Itas Citta’ Fiera Martignacco 2; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 1;

IL PROSSIMO TURNO-14/10/2020 Ore 20.30-

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Volley Soverato

Olimpia Teodora Ravenna – Megabox Vallefoglia

Cbf Balducci Hr Macerata – Cda Talmassons (15-10-2020 20:30)

Itas Citta’ Fiera Martignacco – Cuore Di Mamma Cutrofiano

Riposa: Omag S.Giov. In Marignano

GIRONE OVEST-

LA CLASSIFICA-

Acqua & Sapone Roma Volley Club 9; Green Warriors Sassuolo 8; Sigel Marsala 7; Lpm Bam Mondovi’ 6; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 6; Barricalla Cus Torino 6; Eurospin Ford Sara Pinerolo 5; Club Italia Crai 4; Geovillage Hermaea Olbia 3; Exacer Montale 0.

IL PROSSIMO TURNO- 14/10/2020 Ore 20.30-

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Lpm Bam Mondovi’

Barricalla Cus Torino – Acqua & Sapone Roma Volley Club 14-10-2020 Ore 17.00

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Sigel Marsala Si gioca il 15/10/2020 Ore 20.30

Club Italia Crai – Green Warriors Sassuolo

Exacer Montale – Geovillage Hermaea Olbia

