Marsala espugna Busto Arsizio

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Serata magica per la Sigel Marsala e certamente poco fortunata storta per la Futura Volley Giovani, Vincono in quattro set le siciliane al termine di in un match comunque sempre equilibrato. Se nelle prime due frazioni le squadre si sono scambiate i favori (16-25 Marsala il primo, 25-15 Busto il secondo), dal terzo set la partita è entrata nel vivo con le biancorosse sempre avanti nei finali: nel primo caso il +3 (22-19) è stato annullato dalla caparbietà difensiva di Demichelis (MVP a fine incontro) e compagne che hanno spinto il parziale fino al 27-29, nel secondo le Cocche hanno sprecato lo stesso vantaggio (23-20) mancando di cattiveria nel momento del bisogno e cedendo 24-26. Una prestazione che non si può considerare negativa per il team di coach Lucchini, fruttuosa in battuta (6 ace) e con una Carletti da 20 punti e 4 muri, ma non sufficiente a tenere testa alle ospiti guidate in fase offensiva da Ginnis (21) e Pistolesi (15).

LA CRONACA DEL MATCH-

La Futura scende in campo schierando Latham opposta a Nicolini, Giuditta Lualdi e Sartori al centro, Carletti e Michieletto in banda più Garzonio libero; Marsala risponde con le diagonali Demichelis-Soleti, Parini-Caruso, Ginnis-Pistolesi e Vaccaro libero. Il primo allungo è ospite grazie all’affondo di Ginnis (0-2), il +2 è conservato da Soleti (3-5); Busto fatica ad uscire dalla rotazione (out Michieletto, 3-8) fino al timeout chiamato da Lucchini (fast Lualdi e attacco out Sigel, 5-9). Un diagonale dubbio messo a segno dalle ospiti riapre il divario, la battuta di Parini bacia il nastro e vale il 6-13; Michieletto risponde con la stessa moneta (8-13), Lualdi subisce il muro del 10-18 che porta alla seconda sosta discrezionale dell’incontro. La Sigel non lascia scampo al gioco biancorosso mettendo in campo una grande difesa e portandosi avanti di 10 nel finale (11-21); Sartori e Michieletto tentano un disperato recupero (15-22), Marsala chiude però la frazione con il muro e l’attacco di Ginnis (16-25).

Nel secondo parziale botta e risposta nelle primissime battute, Latham e Carletti costruiscono il primo vantaggio biancorosso (3-2); il turno al servizio di Latham porta le bustocche a +3 (5-2), l’ace di Carletti conferma il distacco (7-4); la fast potente di Lualdi vale il 9-5, la Sigel non demorde e si riavvicina fino al lob di Michieletto (11-8). Doppio colpo di Latham che mette a segno il 13-10, Carletti piazza il block-in del 15-11; Nicolini gioca d’astuzia per realizzare il 17-12, Busto difende moltissimo e Michieletto finalizza il 19-12 da posto 4. E’ di Sartori, invece, il 22-13 che indirizza definitivamente la frazione; nell’azione successiva Pistolesi è costretta ad uscire per infortunio. Ancora Sartori esplode il colpo del set point (24-15) e della chiusura del set (25-15).

La primissima fase del terzo parziale è tutta di marca siciliana, con coach Lucchini costretto a chiedere timeout sullo 0-4 e dopo 2 muri subiti; l’ingresso di Zingaro (su Michieletto) e di Sormani (in battuta per Sartori) coincide con l’immediato pareggio biancorosso, firmato di fatto da Carletti. Soleti riporta le sue a +2 (5-7), Lualdi accorcia con un gran servizio (8-9); Busto acciuffa il pari al punto 9 e, dopo l’obbligata resistenza ospite, mette la freccia con Carletti e Latham (13-11). Marsala non molla la presa e si riporta in equilibrio con Ginnis e Soleti (14-14), per poi tornare a condurre sfruttando il servizio (14-16); Carletti passa in pipe tra le mani del muro per un nuovo pari (17-17), l’uscita da timeout chiamato dalla Sigel porta le biancorosse avanti di 2 con il muro di Lualdi (19-17). Busto allunga ancora con la battuta vincente di Nicolini (22-19), un miracolo difensivo firmato da Zingaro e Garzonio non basta per evitare il 23-21; Marsala pareggia al punto 23 e trova per prima il set point, annullato da Latham (24-24). Nella lunghissima serie ai vantaggi è Pistolesi a trovare il mani-out che vale l’1-2 (27-29).

Nel quarto set Zingaro rimane nello starting six della Futura, il murone di Lualdi vale il vantaggio biancorosso sul 3-2; controsorpasso ospite sull’attacco out di Latham (4-5), la Sigel arriva fino al 4-7 prima della sosta chiamata da Lucchini. La Futura esce dal torpore con l’affondo di Carletti e l’ace di Nicolini (7-10), Latham accorcia ulteriormente prima di un fallo di formazione ospite che riequilibra il punteggio (10-10). Sartori in block-in mette la firma sul mini-parziale di 7-0 che porta avanti la squadra di casa (12-10), Ginnis pareggia nuovamente (12-12); sul 14-14 Veneriano prende il posto di Lualdi, Latham piazza il diagonale che rimette in testa la Futura (16-15). Michieletto entra in campo al posto di Latham, il punteggio non si schioda dall’equilibrio fino al +2 firmato da Carletti in pallonetto lungo (19-17); ancora Carletti, stavolta a muro, realizza il 21-19. Sul 23-20 Futura sembra ripetersi l’incubo del set precedente, Lucchini ferma il gioco sul 23-22 messo a segno da Ginnis, Mazzon pareggia in uscita dalla sosta (23-23). Latham trova il set point (24-23) annullato da Marsala; Mazzon ribalta tutto e chiude il match in diagonale da posto 4 (24-26).

I PROTAGONISTI-

Federica Carletti (Futura Volley Busto Arsizio)- « Abbiamo perso due set ai vantaggi perché non siamo state ciniche; la nostra prestazione ha avuto alti e bassi, loro hanno giocato una bellissima partita. Il campionato è lungo quindi non è il caso di trarre conclusioni, dobbiamo però mettere nuovamente in campo tutto il lavoro che facciamo in palestra e dobbiamo aiutarci il più possibile per sbloccarci ».

IL TABELLINO-

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO – SIGEL MARSALA 1-3 (16-25 25-15 27-29 24-26)

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Michieletto 6, Sartori 10, Latham 14, Carletti 20, Lualdi 10, Nicolini 5, Garzonio (L), Zingaro 3, Veneriano, Sormani. Non entrate: Vecerina, Lualdi. All. Lucchini.

SIGEL MARSALA: Caruso 5, Demichelis, Mc Call-Ginnis 21, Parini 9, Soleti 11, Pistolesi 15, Vaccaro (L), Mazzon 9, Caserta 7, Nonnati. Non entrate: Colombano, Mistretta (L). All. Amadio.

ARBITRI: Pozzi, Pasin.

NOTE – Durata set: 22′, 25′, 32′, 32′; Tot: 111′.