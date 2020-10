A2 Femminile, Cutrofiano perde un punto, Roma continua a correre

ROMA- Quattro le partite del Girone Est di A2 Femminile andate in scena questa sera. La capolista Cuore di Mamma Cutrofiano ha dovuto soffrire le proverbiali sette camicie per battere il Cda Talmassons che, dopo aver rimontato due set, si arrende al tie break. Non ne approfitta la Omag S.G. Marignano che cede di schianto a Soverato perdendo per 3-0. Risale in classifica l’Olimpia Teodora Ravenna che espugna per in quattro set il campo della Cbf Balducci Hr Macerata. Altra sfida conclusa al tie break quella fra Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e Itas Citta’ Fiera Martignacco con le venete che centrano il primo successo stagionale.

Nel Girone Ovest solo tre le partite andate in scena dopo il rinvio per Covid-19 di Exacer Montale-Barricalla Cus Torino. Continua in testa la marcia dell’Acqua&Sapone Roma che batte in casa la Futura Volley Busto Arsizio. L’ Eurospin Ford Sara Pinerolo travolge il Club Italia Crai mentre la Geovillage Olbia ferma la rincorsa della Green Warriors Sassuolo alla vetta infliggendole in netto 3-0 in Sardegna.

GIRONE EST-

I TABELLINI-

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-2 (25-22 15-25 16-25 25-19 15-8)

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Cagnin 20, Brandi 5, Mangani 21, Battista 16, Bartolini 15, Scacchetti, Imperiali (L), Canton 1, Rosso, Monaco, Covino. Non entrate: Bovo. All. Simone.

ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO: Rossetto 5, Tonello 9, Carraro 1, Fiorio 13, Rucli 13, Dapic 11, Scognamillo (L), Cortella 9, Modestino 2, Cerruto. Non entrate: Sangoi, Braida. All. Gazzotti.

ARBITRI: Cruccolini, Capolongo. NOTE – Durata set: 26′, 24′, 31′, 26′, 17′; Tot: 124′.

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO – CDA TALMASSONS 3-2 (25-19 25-21 23-25 19-25 15-12)

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Quarchioni 20, Menghi 13, Avenia 7, Panucci 16, Caneva 10, M’Bra 19, Ferrara (L), Castaneda Simon 2, Morciano 2, Salviato, Rizzieri. Non entrate: Gorgoni, Monticelli Cuggio’ (L), Tarantino. All. Carratu’.

CDA TALMASSONS: Dalla Rosa 13, Nardini 5, Vallicelli 1, Bartesaghi 16, Barbanzeni 12, Smirnova 26, Norgini (L), Pagotto 1, Cristante, Ponte (L). Non entrate: Mazzoleni. All. Barbieri.

ARBITRI: De Sensi, Nicolazzo.

NOTE – Durata set: 25′, 29′, 29′, 30′, 20′; Tot: 133′.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OLIMPIA TEODORA RAVENNA 1-3 (17-25 26-28 25-22 23-25)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 11, Rita 3, Lipska 23, Maruotti 10, Mancini 6, Lancellotti 3, Bisconti (L), Martinelli 2. Non entrate: Giubilato, Sopranzetti, Pirro, Renieri. All. Paniconi.

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Piva 23, Torcolacci 11, Kavalenka 24, Guasti 9, Guidi 7, Morello 3, Rocchi (L), Assirelli 2, Monaco, Bernabe’, Poggi. Non entrate: Giovanna. All. Bendandi.

ARBITRI: Mesiano, Traversa.

NOTE – Durata set: 21′, 31′, 26′, 26′; Tot: 104′.

VOLLEY SOVERATO – OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO 3-0 (25-16 25-20 25-17)

VOLLEY SOVERATO: Mason 9, Riparbelli 8, Shields 15, Lotti 7, Meli 8, Bortoli 2, Barbagallo (L), Nardelli 1. Non entrate: Salimbeni, Ferrario (L), Bianchini, Cipriani, Piacentini. All. Napolitano.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Silva Conceicao 9, Cosi 3, Fiore 11, Peonia 3, Ceron 3, Berasi 1, Bonvicini (L), De Bellis 3, Fedrigo 2, Aluigi. Non entrate: Spadoni, Penna (L), Urbinati. All. Saja.

ARBITRI: Pasciari, Morgillo.

NOTE – Durata set: 22′, 24′, 23′; Tot: 69′.

LA CLASSIFICA-

Cuore Di Mamma Cutrofiano 13; Megabox Vallefoglia 11; Volley Soverato 11; Omag S.Giov. In Marignano 10; Olimpia Teodora Ravenna 9; Cbf Balducci Hr Macerata 6; Cda Talmassons 6; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3; Itas Citta’ Fiera Martignacco 3;

IL PROSSIMO TURNO- 25/10/2020 Ore 17.00-

Cda Talmassons – Volley Soverato

Olimpia Teodora Ravenna – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Megabox Vallefoglia – Omag S.Giov. In Marignano

Cuore Di Mamma Cutrofiano – Cbf Balducci Hr Macerata

Riposa: Itas Citta’ Fiera Martignacco

GIRONE OVEST-

I TABELLINI-

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – CLUB ITALIA CRAI 3-0 (25-23 25-20 25-19)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Gray 2, Zago 14, Bussoli 8, Akrari 18, Boldini 2, Fiesoli 11, Fiori (L), Tosini. Non entrate: Casalis, Buffo, Allasia, Nuccio. All. Marchiaro.

CLUB ITALIA CRAI: Gardini 13, Marconato 1, Frosini 16, Nervini 12, Graziani 6, Monza 1, Armini (L), Bassi, Barbero, Pelloia, Ituma. Non entrate: Giuliani (L), Gannar, Trampus. All. Bellano.

ARBITRI: Fontini, Gaetano.

NOTE – Durata set: 26′, 23′, 20′; Tot: 69′.

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 3-1 (11-25 25-19 25-18 25-17)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Arciprete 4, Rebora 13, Adelusi 7, Papa 23, Cogliandro 7, Guiducci 2, Spirito (L), Diop 11, Giugovaz 1, Purashaj. Non entrate: Bucci (L), Consoli. All. Cristofani.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Michieletto 6, Sartori 10, Latham 10, Carletti 13, Lualdi 11, Nicolini 3, Garzonio (L), Zingaro 1, Vecerina 1, Sormani. Non entrate: Veneriano, Lualdi. All. Lucchini.

ARBITRI: Proietti, Scarfo’.

NOTE – Durata set: 21′, 25′, 25′, 22′; Tot: 93′.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-0 (25-22 25-23 30-28)

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Angelini 5, Stocco 2, Ghezzi 14, Barazza 2, Korhonen 25, Joly 10, Caforio (L), Coulibaly. Non entrate: Poli, Ciani, Zonta, Nenni. All. Giandomenico.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Busolini 2, Spinello 1, Salinas 3, Civitico 10, Antropova 25, Dhimitriadhi 9, Falcone (L), Magazza 4, Pasquino 1, Taje’ 1. Non entrate: Aliata, Ferrari, Zojzi, Pelloni (L). All. Barbolini.

ARBITRI: Armandola, Usai.

NOTE – Durata set: 27′, 28′, 35′; Tot: 90′.

LA CLASSIFICA-

Acqua & Sapone Roma Volley Club 15; Green Warriors Sassuolo 11; Sigel Marsala 10; Eurospin Ford Sara Pinerolo 10; Lpm Bam Mondovi’ 10; Geovillage Hermaea Olbia 8; Barricalla Cus Torino 6; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 6; Club Italia Crai 4; Exacer Montale 1.

IL PROSSIMO TURNO-25/10/2020 Ore 17.00-

Barricalla Cus Torino – Club Italia Crai Si gioca il 26/10/2020 Ore 20.00

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Geovillage Hermaea Olbia

Acqua & Sapone Roma Volley Club – Exacer Montale

Green Warriors Sassuolo – Lpm Bam Mondovi’

Sigel Marsala – Eurospin Ford Sara Pinerolo Ore 16.00