Club Italia-Olbia rinviata ancora per covid-19

MILANO-La Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica di aver ricevuto notizia dalla Federazione Italiana Pallavolo di un caso di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra del Club Italia Crai, formazione che partecipa al Campionato di Serie A2 Femminile.

In attesa di effettuare i tamponi di controllo su tutto il gruppo squadra azzurro, vista l’impossibilità di ricevere gli esiti entro la prevista partenza per la Sardegna, in via precauzionale è rinviato a data da destinarsi il recupero della gara tra Geovillage Hermaea Olbia e Club Italia Crai, valida per la 4a giornata di andata del Girone Ovest, che era in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 18.00.