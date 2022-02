Mondovì supera Soverato in tre set

MONDOVI’ (CUNEO)- Nell'anticipo della 9a di ritorno una scintillante LPM Bam Mondovì supera in tre set 3-0 (25-22 25-13 25-20) una International Soverato che ha lottato alla pari con le pumine soltanto nel primo set. Con tre ex in campo la squadra di Solforati tre punti importanti per la lotta al vertice mentre per le calabresi si tratta di uno stop pesante, soprattutto per come è maturato.