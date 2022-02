Brescia continua la fuga, Pinerolo raggiunge Talmassons

ROMA- Si è consumata nel week end la 9a giornata di ritorno del campionato di A2 Femminile . Nelle partite giocate oggi nel Girone A si conferma la leadership della Banca Valsabbina Brescia che è andata a vincere sul difficile campo dell’Olimpia Teodora Ravenna. Non molla la scia la Balducci Macerata che si prende con sicurezza i tre punti contro la Seap Dalli Cardillo Aragona. Chi subisce un pesante ko interno è invece la Omag – Mt S.Giov. In Marignano che cede in quattro set alla Volley Hermaea Olbia. La Futura Volley Giovani Busto Arsizio firma il colpo da tre punti sul campo della Sigel Marsala. Vittoria netta anche della Green Warriors Sassuolo a spese dell’Assitec Sant’Elia. Nel Girone B da registrare l’aggancio in vetta alla classifica dell’Eurospin Ford Sara Pinerolo che con il successo esterno sul campo dell’ Ipag Sorelle Ramonda Montecchio raggiunge la capolista CDA Talmassons. Prosegue la striscia vincente della Tecnoteam Albese Volley Como che batte a domicilio dell’ Itas Ceccarelli Group Martignacco. Colpo di coda della Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania che batte fra le mura amiche l’ Anthea Vicenza.

GIRONE A-

La Futura Volley Giovani Busto Arsizio chiude il “tour de force” e il periodo nero in un solo colpo, grazie alla vittoria esterna per 3-1 sulla Sigel Volley Marsala: il team di coach Lucchini raccoglie quindi 3 punti fondamentali su un campo difficile come quello siciliano e restituisce ossigeno alla propria classifica, in vista della volata che chiuderà la Regular Season nella prima settimana di marzo. Sempre Bici la top scorer per le bustocche, mentre a Marsala convincono Okenwa e Pistolesi con 19.

Queste le dichiarazioni di mister Bracci:

« Dobbiamo fare i complimenti a Busto che ha conquistato una vittoria meritata. Gara dai due volti quella di oggi pomeriggio per la squadra che è arrivata a concludere poco nei primi due set ed è mancata nella continuità. Atteggiamento migliore nel terzo set e cercato di riaprire i giochi nel quarto. Proprio sul più bello, quando abbiamo appaiato le avversarie nel finale del quarto set, le atlete sono arrivate stanche e gli errori nostri hanno avuto un peso ».

« Sicuramente sono contento per il risultato – ha dichiarato coach Lucchini – c’è però molto da lavorare su aspetti mentali che ci possono penalizzare: dopo il secondo set vinto d’autorità siamo ricascati in un terzo set pieno di errori. Questa è la dimostrazione che abbiamo ancora tanto da fare su questo fronte, ma fortunatamente abbiamo mosso la classifica: ora avremo finalmente una settimana senza gare infrasettimanali per preparare al meglio il finale di Regular Season, da lì vedremo cosa riusciremo a fare ».

Colpo grosso della Volley Hermaea Olbia che fuori casa vince 1-3 contro l’Omag-Mt S.Giovanni in Marignano. Con una prestazione superba, le aquile tavolarine sbancano il campo della vice capolista e reagiscono alla grande dopo le ultime due sconfitte, compresa quella non più di quarantotto ore fa contro Sassuolo. Il sestetto di Guadalupi è stato protagonista di una prova tanto orgogliosa quanto ordinata tatticamente, e ha portato a casa con pieno merito 3 punti cruciali che consentono di raggiungere quota 29 punti in classifica. Così capitan Caforio, che si è guadagnata il premio di MVP della gara a suon di difese spettacolari:

« Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, avevamo ancora sulle gambe la stanchezza dovuta all’impegno di due giorni fa a Sassuolo. Nonostante questo siamo scese in campo consapevoli di poter dire la nostra, e fin dall’inizio abbiamo giocato con entusiasmo. Siamo state brave nella fase muro difesa e anche nel fondamentale della battuta, che ci ha permesso di mettere pressione sui loro attaccanti. Abbiamo accusato un calo nel terzo set, ma credo sia comprensibile dopo tutte queste partite ravvicinate, e nel quarto siamo state puntuali nel riprendere il filo del discorso. Il risultato ci rende felici e premia l’impegno che tutto il gruppo sta dimostrando ».

Per le padrone di casa è direttamente il presidente Manconi a rilasciare una dichiarazione:

«Bisogna dire che Olbia ha fatto un’ottima partita soprattutto in difesa, copertura e ha toccato anche tanti palloni a muro, quindi ha sicuramente molti meriti. Da parte nostra c’è un po’ il demerito di essere rientrati in campo con la paura di fare certe cose e lo si è visto a partire dalla battuta. Noi sappiamo battere in modo molto più aggressivo e incisivo. Un passo falso pesante in questo momento perché ci compromette di molto a mio avviso il secondo posto, ma con i risultati delle altre comincia ad essere a rischio anche il terzo e il quarto. Visti i risultati di Busto e Sassuolo il rischio di non arrivare nelle prime quattro diventa abbastanza elevato ».

La Banca Valsabbina Millenium Brescia si conferma assoluta padrona del girone A battendo anche una squadra in forma come l’Olimpia Teodora Ravenna in tre set. Sono 23 i punti raccolti sui 24 totali in palio nel girone di ritorno e, a due giornate dal termine della regular season, danno la giusta immagine della forza delle leonesse. Trascinate da una Rebecca Piva carica per il ritorno sul taraflex che l’ha vista protagonista la passata stagione, la squadra di Beltrami segue il copione delle altre gare: alti e bassi, tipici delle squadre giovani, ma tanta concretezza nei momenti decisivi. Solita certezza in seconda linea Scognamillo, in doppia cifra con Piva anche Cvetnic e Bianchini.

« Sono soddisfatto del decimo risultato positivo – commenta coach Alessandro Beltrami – Ravenna sta giocando per la salvezza e lavora molto bene. Noi siamo consapevoli delle nostre potenzialità e del fatto che queste gare sono pericolose, perché sentiamo il rischio di perdere punti, a differenza delle avversarie che si giocano il tutto per tutto. Tra le squadre che abbiamo affrontato in quella parte di classifica, Ravenna emerge per l’estrema incisività al servizio e le grandi qualità difensive: ci ha messe a dura prova. Sono orgoglioso, come sempre, della squadra e del gruppo: chi entra dà sempre il proprio apporto e contribuisce in maniera significativa alla vittoria. Manca poco per raggiungere l’obiettivo del primo posto al termine della stagione ».

« Sono fiero della prestazione delle ragazze e, anche se abbiamo perso, mi sono divertito ad allenare questa squadra – ha dichiarato a caldo Coach Simone Bendandi –. Siamo entrati in campo con l’atteggiamento giusto togliendoci ogni pressione e cercando di dare più fastidio possibile con la voglia di vincere. Purtroppo bisogna anche considerare la qualità dell’avversaria, che è una squadra costruita per andare in A1, che si sta andando a prendere questo risultato con merito. Sicuramente abbiamo anche qualche rimpianto in questa bella prestazione e l’ho fatto presente alle ragazze, alle quali però voglio fare prima di tutto i complimenti. Sinceramente non mi aspettavo una prestazione così e, nonostante la sconfitta, la partita è stata molto divertente e credo anche bella per il pubblico di Ravenna, che non vedevamo da un po’ e che credo abbiamo onorato al meglio ».

Vittoria per 3-0 e prestazione autorevole per la CBF Balducci HR Macerata, che batte la Seap Dalli Cardillo Aragona e si riporta in seconda posizione approfittando dello scivolone di San Giovanni. Due set tutti di marca maceratese con le ottime performance di Fiesoli (MVP), Pizzolato (best blocker, con 6 su 10 in attacco) e Michieletto in ricezione (54% positiva), terminati 25-16 e 25-14. Nel terzo, dopo un inizio favorevole alle padrone di casa, Aragona sale di tono e, trascinata dalla verve offensiva di Dzakovic (top scorer con 13 punti in dote), si porta sul 13-16. Bresciani però guida la difesa di casa da par suo e gli ingressi di Ghezzi e Stroppa danno la verve offensiva necessaria a portarsi a casa il 25-20 che chiude il match.

« Mi è piaciuta la reazione nel terzo set, considerando che con le ragazze ci siamo visti solo una volta prima di partire per la trasferta – ha commentato coach Pasqualino Giangrossi, al debutto sulla panchina siciliana – Questa non era la partita più semplice per testarci, mi interessava vedere un atteggiamento proattivo, soprattutto in battuta dove secondo me non abbiamo fatto male. Dobbiamo sistemare qualcosa in ricezione; bene a muro mentre in attacco dobbiamo ancora crescere parecchio ».

« Sono molto contento dell’approccio e della continuità messe in campo dalle ragazze, anche in termini di superamento del momento difficile – ha dichiarato il coach della CBF Balducci Luca Paniconi – Tante cose buone, l’aspetto fondamentale era quello del piglio perché, al di là del mero risultato, la partita odierna inevitabilmente condiziona l’approccio ai prossimi impegni ravvicinati. Credo che ne siamo usciti molto bene e ci proiettiamo alla prossima settimana che sarà interessante e complicata ».

Seconda vittoria consecutiva per la Green Warriors Sassuolo, che dopo Olbia supera anche l‘Assitec Volleyball Sant’Elia e chiude con il bottino pieno un weekend di fuoco, che l’ha vista scendere in campo due volte in meno di quarantottore. Decisivo l’apporto di Rasinska con 21 punti, mente per le ciociare solo Lotti va in doppia cifra. Il successo delle neroverdi arriva soprattutto grazie ad un primo parziale vinto 25-22, che è pesato nell’economia della gara perché l’Assitec non ha più trovato le forze per avvicinarsi, chiudendo prima a 16 e poi a 17 le successive due frazioni.

GIRONE B-

Grande prestazione tra le mura casalinghe per la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania che supera in quattro set l’Anthea Vicenza. Un 3-1 che fotografa una sfida vera tra due squadre che si sono date battaglia. Il Vicenza perde ma non esce male da questa sfida, anzi prende applausi dai tifosi catanesi, per tenacia, agonismo, schemi di gioco. Per le padrone di casa devastante Conti con 27 punti, accompagnata da una sempre utile Bulaich Simian con 19, mentre a nulla sono serviti i 35 punti in combinata del duo Cheli-Pavicic per le ospiti.

Il tecnico Mauro Chiappafreddo commenta il match contro le venete:

« Complimenti alle avversarie e al tecnico Chiappini, veramente una battaglia che ha visto noi vincitrici ma certo non demeritare le ospiti; speriamo di continuare così anche con il Modica, una trasferta e un derby che saranno veramente ostici, sia da l punto di vista tecnico che tattico ».

Così invece mister Chiappini per Vicenza:

« Abbiamo giocato un buon primo set, poi Catania ha iniziato a battere molto bene e a sbagliare poco. Noi ci siamo innervositi, commettendo anche diversi errori, tra cui quelli in attacco (19 punti nell’arco dei quattro set consegnati agli avversari, ndc). Purtroppo siamo in una persistente condizione d’emergenza legata agli infortuni e questo non ci aiuta, abbiamo pagato la stanchezza soprattutto mentale della battaglia di mercoledì scorso a contro l’Albese. Ora dobbiamo raccogliere i pezzi e prepararci alla difficile sfida di mercoledì in casa contro il Club Italia, un avversario che ha saputo battere Talmassons ».

Prova di forza per l’Eurospin Ford Sara Pinerolo che approfitta dello scivolone di Talmassons e guadagna la vetta del girone B (con una partita in meno) vincendo in tre set contro l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Mai in dubbio il risultato in Veneto, con le padrone di casa che chiudono primo e terzo parziale a 18 e secondo a 13 e con una Zago, sempre sugli scudi per le pinelle, autrice di 22 punti.

« Sapevamo che loro ci avrebbero messo in difficoltà – dice Bartolucci – ma abbiamo comunque provato a fare una gara diversa che all’andata. Alcune cose hanno funzionato, altre un po’ meno, ma torniamo fiduciose martedì in palestra per continuare a migliorare. Siamo felici dei play off che abbiamo raggiunto e questo gruppo è davvero fantastico, nonostante la sconfitta di oggi”. Per Marchiaro, visibilmente contento per la vetta, poche parole: “Partita concentrata e attenta. Siamo stati bravi ad ignorare qualsiasi distrazione. Adesso proseguiamo con coerenza sulla nostra strada senza guardarci intorno ».

Salvezza con tre giornate di anticipo per la Tecnoteam Albese Volley Como. Arriva stasera dalla partita contro l’Itas Ceccarelli Group Martignacco, dopo una sfida in cui le ragazze di Mucciolo hanno faticato solo nel secondo set (perso nettamente a 14). Il resto lo hanno controllato alla grande, in particolare terzo e quarto. Lato Albese decisiva Nardo, top scorer con 22 punti, mentre Milana (15) e Pascucci (14) sono le migliori realizzatrici delle padrone di casa.

I TABELLINI-

GIRONE A-

OLIMPIA TEODORA RAVENNA – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 0-3 (21-25 23-25 22-25)

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Bulovic 11, Guasti 4, Torcolacci 12, Foresi, Pomili 13, Colzi 6, Rocchi (L) 1, Fontemaggi 4, Spinello, Monaco, Salvatori. Non entrate: Sestini (L), Vecchi. All. Bendandi.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Piva 20, Fondriest 4, Morello 2, Cvetnic 16, Ciarrocchi 4, Bianchini 13, Scognamillo (L), Sironi 1, Blasi. Non entrate: Caneva, Bartesaghi, Giroldi, Tenca (L). All. Beltrami.

ARBITRI: Proietti, Ravaioli.

NOTE – Durata set: 27′, 29′, 28′; Tot: 84′.

SIGEL MARSALA VOLLEY – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 1-3 (25-27 16-25 25-20 20-25)

SIGEL MARSALA VOLLEY: Pistolesi 20, Parini 10, Okenwa 19, Ristori 8, Deste 3, Scacchetti 3, Gamba (L), Ferraro. Non entrate: Caserta, Vaccaro (L), Patti. All. Bracci.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Angelina 15, Sartori 12, Bici 20, Biganzoli 11, Casillo 7, Demichelis 4, Garzonio (L), Morandi 2, Bassi, Badini. Non entrate: Sormani (L), Landucci, Lualdi, Monaco. All. Lucchini.

ARBITRI: Guarneri, Adamo.

NOTE – Durata set: 27′, 21′, 24′, 25′; Tot: 97′.

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO – VOLLEY HERMAEA OLBIA 1-3 (22-25 16-25 25-19 25-27)

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO: Mazzon 14, Turco, Brina 15, Ceron 10, Bolzonetti 14, Coulibaly 13, Bonvicini (L), Aluigi 1, Biagini. Non entrate: Zonta, Ortolani, Penna. All. Barbolini.

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Allasia 1, Miilen 16, Barbazeni 9, Renieri 17, Maruotti 16, Gerosa 9, Caforio (L), Formaggio 1, Severin, Minarelli. All. Guadalupi.

ARBITRI: Mesiano, Verrascina.

NOTE – Durata set: 28′, 23′, 25′, 33′; Tot: 109′.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA 3-0 (25-16 25-14 25-20)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pizzolato 11, Ricci 2, Fiesoli 10, Cosi 5, Malik 8, Michieletto 6, Bresciani (L), Ghezzi 8, Stroppa 6, Peretti. Non entrate: Gasparroni, Martinelli. All. Paniconi.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Zonta 4, Bisegna 4, Caracuta 1, Dzakovic 13, Negri 9, Stival 6, Vittorio (L), Zech 6, Casarotti, Ruffa. All. Giangrossi.

ARBITRI: Polenta, Turtu’.

NOTE – Spettatori: 165, Durata set: 21′, 20′, 26′; Tot: 67′.

GREEN WARRIORS SASSUOLO – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-0 (25-22 25-16 25-17)

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Moneta 10, Busolini 6, Balboni 3, Gardini 11, Civitico 11, Rasinska 21, Rolando (L), Mammini. Non entrate: Cantaluppi, Semprini Cesari, Zojzi, Stanev, Riccio (L), Fornari. All. Venco.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Lotti 11, Vanni 6, Fiore 9, Costagli 4, Montechiarini 2, Saccani 2, Lorenzini (L), Tellaroli 2, Muzi. Non entrate: Nenni, Cecchi. All. Giandomenico.

ARBITRI: Fontini, Lambertini.

NOTE – Spettatori: 149, Durata set: 25′, 22′, 26′; Tot: 73′.

GIRONE B-

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 0-3 (18-25 13-25 18-25)

IPAG SORELLE RAMONDA MONTECCHIO: Jeremic 8, Brandi, Mazzon 13, Orlandi 8, Meli 8, Bortoli 1, Mistretta (L), Frigerio 2, Muraro, Bartolucci. Non entrate: Magazza, Fiorio. All. Amadio.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Akrari 9, Prandi 3, Carletti 8, Gray 8, Zago 22, Bussoli 2, Pericati (L), Joly 7. Non entrate: Faure Rolland, Tosini, Zamboni, Pecorari. All. Marchiaro.

ARBITRI: Russo, Nava.

NOTE – Durata set: 21′, 21′, 23′; Tot: 65′.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO – TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO 1-3 (18-25 25-14 18-25 20-25)

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Mazzoleni 11, Ghibaudo 4, Pascucci 14, Modestino 4, Rossetto 7, Milana 15, Tellone (L), Cortella 4, Eckl. Non entrate: Sangoi, Mussap, Zorzetto. All. Gazzotti.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Cialfi 3, Nardo 22, Veneriano 8, Oikonomidou 8, Zanotto 11, Gallizioli 7, De Nardi (L), Baldi 2, Scurzoni 1, Pinto. Non entrate: Bocchino, Mocellin, Lualdi, Ghezzi (L). All. Mucciolo.

ARBITRI: Serafin, Jacobacci.

NOTE – Durata set: 23′, 24′, 23′, 26′; Tot: 96′.

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA – ANTHEA VICENZA 3-1 (23-25 25-16 25-15 31-29) –

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA: Bertone 3, Bridi 8, Bulaich Simian 19, Catania 7, Conti 27, Bordignon 15, Oggioni (L), Poli. Non entrate: Conti, Picchi. All. Chiappafreddo.

ANTHEA VICENZA: Nardelli 4, Pavicic 17, Cheli 18, Eze Blessing 11, Rossini 10, Piacentini 11, Norgini (L), Furlan. Non entrate: Caimi, Pegoraro, Errichiello, Lodi. All. Chiappini.

ARBITRI: Scarfo’, Palumbo.

NOTE – Durata set: 29′, 24′, 23′, 36′; Tot: 112′.

GIRONE A-

I RISULTATI-

Olimpia Teodora Ravenna-Banca Valsabbina Millenium Brescia 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)

Sigel Marsala Volley-Futura Volley Giovani Busto Arsizio 1-3 (25-27, 16-25, 25-20, 20-25)

Omag – Mt S.Giov. In Marignano-Volley Hermaea Olbia 1-3 (22-25, 16-25, 25-19, 25-27)

Cbf Balducci Hr Macerata-Seap Dalli Cardillo Aragona 3-0 (25-16, 25-14, 25-20)

Green Warriors Sassuolo-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-0 (25-22, 25-16, 25-17)

Ha riposato: Tenaglia Altino Volley

LA CLASSIFICA-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 44; Cbf Balducci Hr Macerata 37; Omag – Mt S.Giov. In Marignano 35; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 33; Green Warriors Sassuolo 32; Volley Hermaea Olbia 29; Sigel Marsala Volley 27; Olimpia Teodora Ravenna 25; Seap Dalli Cardillo Aragona 14; Assitec Volleyball Sant’Elia 12; Tenaglia Altino Volley 0

IL PROSSIMO TURNO- 27/02/2022 Ore 17.00-

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Cbf Balducci Hr Macerata

Olimpia Teodora Ravenna – Green Warriors Sassuolo

Volley Hermaea Olbia – Futura Volley Giovani Busto Arsizio Ore 15.00

Sigel Marsala Volley – Tenaglia Altino Volley

Assitec Volleyball Sant’Elia – Seap Dalli Cardillo Aragona

GIRONE B-

I RISULTATI-

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio-Eurospin Ford Sara Pinerolo 0-3 (18-25, 13-25, 18-25)

Lpm Bam Mondovi’-Ranieri International Soverato 3-0 (25-22, 25-13, 25-20) Giocata ieri

Club Italia Crai-Cda Talmassons 3-2 (25-23, 25-17, 10-25, 19-25, 19-17) Giocata ieri

Itas Ceccarelli Group Martignacco-Tecnoteam Albese Volley Como 1-3 (18-25, 25-14, 18-25, 20-25)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Anthea Vicenza 3-1 (23-25, 25-16, 25-15, 31-29)

Ha riposato: Egea Pvt Modica

LA CLASSIFICA-

Eurospin Ford Sara Pinerolo 43; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovi’ 39; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Tecnoteam Albese Volley Como 29; Ranieri International Soverato 25; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Club Italia Crai 18; Anthea Vicenza 17; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 13; Egea Pvt Modica 4.

IL PROSSIMO TURNO- 27/02/2022 Ore 17.00-

Tecnoteam Albese Volley Como – Lpm Bam Mondovi’

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Itas Ceccarelli Group Martignacco

Cda Talmassons – Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Ranieri International Soverato – Anthea Vicenza Ore 16.00

Club Italia Crai – Egea Pvt Modica Ore 15.30

Riposa: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania