Brescia e Pinerolo allo spareggio promozione

ROMA -La penultima giornata della vivo Serie A2 Femminile ha stabilito le vincitrici dei due girone del campionato: saranno Brescia e Pinerolo ad affrontarsi nello spareggio Promozione dopo aver mostrato la loro superiorità all’interno dei propri raggruppamenti. I successi di giornata sono arrivati contro Macerata e Martignacco. Nel girone A vincono sia Marsala che Ravenna, contro Altino e Sassuolo, ed entrambe rimangono in corsa per l’ultimo posto playoff, mentre Olbia cade in casa al tie-break contro Busto Arsizio. Tra Sant’Elia e Aragona hanno la meglio le ciociare, che guadagnano punti importanti per la post season. Nel girone B netta affermazione di Mondovì ad Albese, mentre il Club Italia cede in casa a Modica, alla seconda vittoria stagionale. Cinque set a Soverato, dove le calabresi hanno la meglio su Vicenza.

GIRONE A

La Volley Hermaea Olbia butta via la qualificazione sicura ai playoffs perdendo al GeoPalace al tie-break contro una convincente Futura Volley Giovani Busto Arsizio, che si rilancia per la corsa al terzo posto. Partita entusiasmante, che termina al set corto che però corto non è: lunghissimi infatti i vantaggi, con il tabellino che alla fine recita 20-22. Il punto guadagnato dalle sarde non basta per avere la matematica certezza di qualificarsi alla post season dedicata alla promozione: servirà almeno un punto l’ultima giornata, o sperare che Marsala non ne ottenga tre. Busto raggiunge invece S.Giovanni e Sassuolo al terzo posto, anche qui sarà l’ultima giornata a decidere la classifica finale del girone. Alle isolane non basta una Renieri da 29 punti, perché dall’altro lato una clamorosa Angelina ne sigla 35.

Queste le parole della top scorer:

« E’ stata sicuramente una partita difficile perché soffriamo le squadre che difendono tanto, per una volta siamo state brave a essere più pazienti del solito; ogni compagna di squadra ha dato il suo contributo, siamo felici di aver trovato l’accesso matematico ai playoff”. “La cattiveria non ci è mancata – spiega coach Guadalupi nel post partita – forse abbiamo difettato di lucidità in alcuni frangenti. Abbiamo cercato di chiudere i punti di rabbia, e in questi casi a volte va bene e altre male. Oggi Angelina è stata superiore al nostro muro difesa, e questo ha spostato il peso dall’altra parte. Sono soddisfatto, comunque. L’atteggiamento è stato quello giusto. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiudere il tie break, ma non è andata come speravamo e bisogna accettare il verdetto del campo ».

La Sigel Marsala Volley tiene viva la speranza di accedere al playoff ed evitare la Pool Retrocessione grazie al 3-0 senza storia contro la Tenaglia Altino Volley. I progressi della squadra abruzzese visti nell’infrasettimanale non hanno avuto seguito, e le siciliane hanno approfittato del calo di concentrazione per far propria la partita fin dall’inizio. Protagonista della sfida Pistolesi, MVP con 18 punti. Marsala resta così a -1 da Ravenna e accorcia a -3 da Olbia: si deciderà l’ultima giornata chi andrà ai playoffs e chi affronterà le sfide salvezza.

Queste le parole di mister Bracci:

« Le ragazze sono state molto brave. Questo di oggi deve essere un buon allenamento mentale per le future sfide che ci attendono. Non siamo nelle migliori condizioni”. Così invece coach Collavini: “Sapevamo che non era cosa agevole fare punti qui. A Marsala abbiamo fatto un passo indietro sul piano del gioco. Giovedì seppur perdendo avevamo fatto una buona gara, tanto da meritarci i complimenti. Siamo mancati nel contributo dei nostri elementi più esperti come Lestini e Kovalenka che non hanno dato quanto ci si aspettava. Facendo poco bene loro, il resto della squadra composta da diverse giovani è crollata dal piano mentale e non hanno sorretto la pressione in un campo caldo come quello di Marsala ».

È bastata poco più di un’ora alla Banca Valsabbina Millenium Brescia, per ribadire chi è la più forte del girone A: la seconda in classifica Cbf Balducci Hr Macerata perde in tre set, mettendo in difficoltà le padrone di casa solamente nel primo parziale e perdendo nettamente sia il secondo che il terzo. Le leonesse ottengono così l’accesso allo spareggio Promozione, dove incontreranno Pinerolo, vincente del girone B, per la promozione diretta in Serie A1 senza passare da altri incontri. La prestazione corale della Millenium riesce a schiacciare la forte squadra marchigiana grazie soprattutto alla grande prova offerta da Ciarrocchi, che chiude la partita con 13 punti all’attivo, 4 muri ed il 58% in attacco.

Proprio lei ha commentato così a fine match­:

« È stata una vittoria bellissima e tanto sperata. Abbiamo preso 3 punti importantissimi che ci portano direttamente allo spareggio. Ci aspettavamo un avversario tosto di fronte, e siamo rimaste un po’ sorprese dall’esito della gara. Grande merito va dato a noi, capaci di tenerle sotto pressione dall’inizio alla fine della gara”. L’esperto libero di Macerata, Giulia Bresciani ha invece dichiarato: “Loro sono state agguerrite fin dal primo punto, mentre noi abbiamo iniziato con qualche difficoltà. Non siamo purtroppo riuscite ad uscire da questa fase, trovando muro e difesa ben messi, facendo fatica in attacco. Purtroppo non è andata proprio come ce l’aspettavamo, ma merito a loro. Ora affrontiamo l’ultima gara contro Olbia, da non sottovalutare, poi ci saranno i playoffs che, come sappiamo, sono un campionato a parte. Siamo comunque soddisfatte della nostra stagione ».

Vittoria fondamentale per l’Olimpia Teodora Ravenna, che grazie al 3-1 sulle Green Warriors Sassuolo mantiene un preziosissimo punto di vantaggio su Marsala, rivale diretta per l’accesso ai playoffs. I destini delle due squadre verranno decisi l’ultima giornata in trasferta, ad Altino per le romagnole e a S.Giovanni per le siciliane. Prova maiuscola stasera delle padrone di casa, che vincono primo e soprattutto terzo set (26-24) prima di dilagare nell’ultima frazione (25-11). Protagonista una Bulovic da 21 punti da un lato e la solita Gardini con 17 dall’altro.

L’Assitec Volleyball Sant’Elia batte 3-0 la Seap Dalli Cardillo Aragona e supera nella classifica generale proprio la squadra siciliana. Una partita che dà punti importanti alla società frusinate in vista della Pool Retrocessione, in un momento molto delicato della stagione e contro una futura contendente alla salvezza. Aragona, nonostante le tante assenze, ha giocato due buoni set, il secondo ed il terzo, mentre il primo è stato interamente dominato dalle padrone di casa.

« È stata una bella partita – ha commentato a fine gara il coach dell’Assitec, Emiliano Giandomenico – finalmente una vittoria di cui avevamo veramente bisogno, soprattutto in questo momento particolare. Da adesso non abbiamo più alibi perché abbiamo il tempo per preparare al meglio la prossima partita contro Busto Arsizio che sarà molto difficile. Le ragazze comunque sono state bravissime a tenere alta la tensione e non mollare soprattutto nel terzo set“.

“È stata una gara difficile per noi. Venivamo da una trasferta lunga – ha detto coach Giangrossi – e da una serie di partite che non siamo riusciti a preparare nel modo adeguato a causa degli spostamenti. Purtroppo siamo scesi in campo con tre defezioni, le ragazze hanno lottato, in alcuni momenti della gara ci stava qualche cambio per far rifiatare la squadra, ma eravamo contati. Ora avendo a disposizione tutta la settimana potremmo allenarci nel migliore dei modi per preparare la prossima gara di campionato ».

GIRONE B-

Ennesimo sali e scendi stagionale per il Club Italia Crai che dopo aver battuto tutte le prime tre in classifica del girone B, perde in casa per 1-3 contro l’Egea Pvt Modica fanalino di coda. Ottima partita delle siciliane, che sorprendono un Club Italia troppo dismesso dopo il primo set vinto, avendo la meglio nelle altre tre frazioni. Punti importanti in vista della post season e un brutto stop per le azzurrine, che dovranno cercare di rifarsi nell’ultimo match stagionale in casa di Montecchio.

Queste le parole di un deluso Mencarelli:

«Se guardiamo la storia dell’ultimo periodo abbiamo vinto contro la prima, la seconda e la terza della classifica, mentre tutti gli scontri diretti sono andati come oggi. Le partite che dovevamo vincere, se volevamo sognare, metterci in una condizione migliore, non sono andate come dovevano. Il problema però non è non centrare un risultato, ma piuttosto non raggiungere la capacità di giocare al nostro livello e giocare la nostra pallavolo. Ogni tanto è la squadra avversaria che ci aggredisce e ci impedisce di giocare, ma oggi non è accaduto nemmeno questo. Ci siamo complicati molto la vita da soli ».

Si conclude con un punto l’avventura dell’Anthea Vicenza Volley in questa stagione. A Soverato la squadra di Luca Chiappini ha ingaggiato un estenuante duello con le padrone di casa della Ranieri International Soverato, cedendo 15-12 al tie break dopo un match spettacolare ed estremamente equilibrato. Vicenza, dunque, torna dalla Calabria con un punto che fa terminare la stagione regolare biancorossa con 20 punti in altrettante partite, un “tesoretto” importante per i play out. Le calabresi grazie ai due punti ottenuti, staccano Martignacco proprio di due lunghezze anche per merito di ben quattro atlete in doppia cifra di punti, tra cui Quarchioni con 19. Per le venete, la schiacciatrice Rachele Nardelli è la top scorer con 22 punti accompagnata da un’ottima Federica Piacentini da 12.

Così mister Chiappini a fine gara:

« È stata una partita molto lunga e intensa, con azioni prolungate e tante difese da entrambe le parti, così come qualche errore nostro e loro. Sono contento perché, al netto del risultato, siamo riusciti a esprimere una buona pallavolo nell’arco dell’incontro, considerando anche le difficoltà di questo periodo dove siamo stati chiamati a giocare cinque partite nell’arco di 15 giorni. Ora ci prepariamo ai play out dove siamo in piena corsa per l’obiettivo della salvezza ».

Finisce con il pubblico del PalaFrancescucci di Casnate in piedi ad applaudire la partita tra la Tecnoteam Albese Volley Como e l’ottima Lpm Bam Mondovì. Gara che le piemontesi hanno ben controllato fin dall’avvio, mostrando uno strapotere importante ancor prima dello 0-3 finale. Albese ha tenuto testa per larghi tratti ad una Lpm che ha avuto dalla sua i punti di Hardeman (13 punti) e di Taborelli (15 punti) ed ottime giocate di Polunini sotto la regia di Cumino. E dopo il primo set è venuta fuori alla grande – con muri e sostanza a rete – anche Molinaro (13 punti). Una squadra che ha giocato bene ed ha mostrato di essere prontissima a giocare i play-off sempre più vicini. La Tecnoteam ci ha provato nel primo e nel terzo set in particolare. Nel secondo è stata in partita fino a metà, poi il break di Mondovì ha chiuso il parziale con autorità.

L’Eurospin Ford Sara Pinerolo blinda la vetta della classifica e accede direttamente allo spareggio Promozione, dove incontrerà Brescia, vincitrice del girone A. I tre punti conquistati con l’Itas Ceccarelli Group Martignacco portano Pinerolo a 49 punti, regalando la matematica prima posizione. Vinto il primo e secondo set agevolmente a Pinerolo sfugge di mano il terzo parziale ma torna in campo nel quarto più compatta che mai. Preso un buon margine di vantaggio, Zago e compagne sigillano il match con grande determinazione. Tra le fila di casa vanno in doppia cifra la solita Zago (30 punti), Gray e Akrari (rispettivamente 11 e 10 punti) e Carletti (14 punti di cui 4 muri e due ace). Da sottolineare la prestazione di Bussoli che a metà del terzo set ha cambiato ruolo prendendo il posto del libero Pericati, fuori per un piccolo problema alla coscia. Milana è la migliore delle sue con 16 punti, seguita da Cortella (14).

Così a fine partita mister Marchiaro:

« Abbiamo approcciato bene la partita. Bussoli si è messa a disposizione per fare il libero da grande professionista che è, e lo ha fatto bene, sia tecnicamente che tatticamente ma anche moralmente. La squadra, e su questo non avevo dubbi, si è compattata ulteriormente su una situazione di emergenza ».

I TABELLINI-

GIRONE A-

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-21 25-12 25-16)

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Piva 11, Fondriest 4, Morello 4, Cvetnic 10, Ciarrocchi 13, Bianchini 15, Scognamillo (L), Caneva 1. Non entrate: Tanase, Giroldi, Tenca (L), Sironi, Bartesaghi, Blasi. All. Beltrami.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Ricci, Fiesoli 5, Cosi 5, Malik 6, Michieletto 9, Pizzolato 4, Bresciani (L), Stroppa 3, Ghezzi 1, Peretti. Non entrate: Gasparroni, Martinelli. All. Paniconi. ARBITRI: Lentini, Serafin.

NOTE – Durata set: 24′, 20′, 21′; Tot: 65′.

OLIMPIA TEODORA RAVENNA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 3-1 (25-21 23-25 26-24 25-11)

OLIMPIA TEODORA RAVENNA: Colzi 10, Bulovic 21, Fontemaggi 5, Torcolacci 14, Foresi 5, Pomili 10, Rocchi (L), Piomboni 4, Guasti 2, Spinello. Non entrate: Monaco, Sestini (L), Salvatori. All. Bendandi.

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Moneta 6, Semprini Cesari 3, Balboni 5, Gardini 17, Civitico 9, Rasinska 13, Rolando (L), Cantaluppi 2, Zojzi 1, Fornari. Non entrate: Stanev, Busolini (L), Mammini. All. Venco.

ARBITRI: Prati, Mesiano.

NOTE – Durata set: 28′, 28′, 32′, 23′; Tot: 111′.

VOLLEY HERMAEA OLBIA – FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO 2-3 (25-15 20-25 26-24 22-25 20-22)

VOLLEY HERMAEA OLBIA: Maruotti 14, Gerosa 9, Allasia 4, Miilen 12, Barbazeni 11, Renieri 29, Caforio (L), Formaggio, Babatunde. Non entrate: Severin, Minarelli, Delogu. All. Guadalupi.

FUTURA VOLLEY GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Bici 4, Biganzoli 12, Lualdi 10, Demichelis 3, Angelina 35, Sartori 14, Garzonio (L), Casillo 8, Bassi 1, Morandi, Sormani (L), Badini. Non entrate: Landucci. All. Lucchini.

ARBITRI: Grossi, Salvati.

NOTE – Durata set: 21′, 24′, 28′, 25′, 26′; Tot: 124′.

SIGEL MARSALA VOLLEY – TENAGLIA ALTINO VOLLEY 3-0 (25-20 25-12 25-18)

SIGEL MARSALA VOLLEY: Ristori 4, Deste 5, Scacchetti 3, Pistolesi 18, Parini 9, Okenwa 12, Gamba (L), Ferraro. Non entrate: Patti, Caserta, Vaccaro (L). All. Bracci.

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Lestini 2, Zingoni 6, Kavalenka 10, Comotti 9, Spicocchi 5, Gatto 2, Mastrilli (L), Ollino 2, Di Arcangelo, Olleia. Non entrate: Meniconi, Natalizia (L). All. Collavini.

ARBITRI: Ciaccio, Pecoraro.

NOTE – Durata set: 23′, 19′, 23′; Tot: 65′.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA – SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA 3-0 (25-16 27-25 25-23)

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Saccani 2, Lotti 7, Vanni 13, Fiore 5, Costagli 13, Montechiarini 13, Lorenzini (L), Muzi 4. Non entrate: Cecchi, Tellaroli, Nenni. All. Giandomenico.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Ruffa 3, Negri 9, Caracuta 1, Dzakovic 16, Bisegna 5, Stival 12, Vittorio (L), Casarotti. All. Giangrossi.

ARBITRI: Adamo, Toni.

NOTE – Durata set: 21′, 31′, 25′; Tot: 77′.

GIRONE B-

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO – LPM BAM MONDOVI’ 0-3 (20-25 15-25 21-25)

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Zanotto 12, Gallizioli 7, Cialfi 2, Nardo 7, Veneriano 7, Oikonomidou, De Nardi (L), Baldi 2, Pinto 2, Bocchino. Non entrate: Ghezzi (L), Mocellin, Scurzoni, Lualdi. All. Mucciolo.

LPM BAM MONDOVI’: Populini 7, Molinaro 13, Taborelli 15, Hardeman 13, Montani 8, Cumino, Bisconti (L), Giubilato (L), Trevisan, Pasquino. Non entrate: Bonifacio, Ferrarini. All. Solforati. ARBITRI: Kronaj, Armandola.

NOTE – Durata set: 23′, 22′, 28′; Tot: 73′.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 3-1 (25-10 25-19 25-27 25-19)

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Carletti 14, Gray 11, Zago 30, Bussoli 6, Akrari 9, Prandi 3, Pericati (L), Joly 4, Faure Rolland. Non entrate: Pecorari, Tosini, Zamboni. All. Marchiaro.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Mazzoleni 7, Ghibaudo 2, Pascucci 2, Modestino 1, Rossetto 9, Milana 16, Tellone (L), Cortella 14, Eckl 7, Mussap, Zorzetto. Non entrate: Sangoi. All. Gazzotti.

ARBITRI: Marotta, Viterbo.

NOTE – Durata set: 18′, 23′, 30′, 25′; Tot: 96′.

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO – ANTHEA VICENZA 3-2 (25-23 15-25 28-26 22-25 15-12)

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Quarchioni 19, Taje’ 12, Saveriano 3, Buffo 10, Riparbelli 12, Badalamenti 10, Ferrario (L), Foucher 5, Gabbiadini 2, Mennecozzi. Non entrate: Ascensao Silva, Ascensao Silva. All. Napolitano.

ANTHEA VICENZA: Rossini 16, Piacentini 12, Basa 6, Nardelli 22, Cheli 10, Eze Blessing 5, Norgini (L), Pavicic 3. Non entrate: Caimi, Lodi, Errichiello, Furlan. All. Chiappini.

ARBITRI: Stancati, Papapietro.

NOTE – Durata set: 24′, 20′, 27′, 26′, 18′; Tot: 115′.

CLUB ITALIA CRAI – EGEA PVT MODICA 1-3 (25-22 22-25 20-25 21-25)

CLUB ITALIA CRAI: Marconato 7, Adelusi 5, Nervini 5, Gannar 2, Pelloia 3, Ituma 14, Ribechi (L), Acciarri 12, Despaigne 8, Giuliani 4, Passaro 2, Barbero (L). Non entrate: Nwokoye, Micheletti. All. Mencarelli.

EGEA PVT MODICA: M’bra 12, Gridelli 12, Brioli 2, Longobardi 25, Antonaci 10, Saccani, Salviato (L), Salamida 6, Ferrantello (L). Non entrate: Bacciottini. All. Quarta.

ARBITRI: Licchelli, Giorgianni.

NOTE – Durata set: 29′, 25′, 25′, 25′; Tot: 104′.

GIRONE A-

I RISULTATI-

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-21, 25-12, 25-16)

Olimpia Teodora Ravenna-Green Warriors Sassuolo 3-1 (25-21, 23-25, 26-24, 25-11)

Volley Hermaea Olbia-Futura Volley Giovani Busto Arsizio 2-3 (25-15, 20-25, 26-24, 22-25, 20-22)

Sigel Marsala Volley-Tenaglia Altino Volley 3-0 (25-20, 25-12, 25-18)

Assitec Volleyball Sant’Elia-Seap Dalli Cardillo Aragona 3-0 (25-16, 27-25, 25-23)

Ha riposato: Omag – Mt S.Giov. In Marignano

LA CLASSIFICA-

Banca Valsabbina Millenium Brescia 47; Cbf Balducci Hr Macerata 40; Omag – Mt S.Giov. In Marignano 35; Futura Volley Giovani Busto Arsizio 35; Green Warriors Sassuolo 35; Volley Hermaea Olbia 33; Olimpia Teodora Ravenna 31; Sigel Marsala Volley 30; Assitec Volleyball Sant’Elia 15; Seap Dalli Cardillo Aragona 14; Tenaglia Altino Volley 0;

IL PROSSIMO TURNO-06/03/2022 Ore 17.00-

Green Warriors Sassuolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia;

Omag – Mt S.Giov. In Marignano – Sigel Marsala Volley;

Tenaglia Altino Volley – Olimpia Teodora Ravenna

Cbf Balducci Hr Macerata – Volley Hermaea Olbia;

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Assitec Volleyball Sant’Elia.

Riposa: Seap Dalli Cardillo Aragona

GIRONE B-

I RISULTATI-

Tecnoteam Albese Volley Como-Lpm Bam Mondovi’ 0-3 (20-25, 15-25, 21-25)

Eurospin Ford Sara Pinerolo-Itas Ceccarelli Group Martignacco 3-1 (25-10, 25-19, 25-27, 25-19),

Cda Talmassons-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Rinviata,

Ranieri International Soverato-Anthea Vicenza 3-2 (25-23, 15-25, 28-26, 22-25, 15-12),

Club Italia Crai-Egea Pvt Modica 1-3 (25-22, 22-25, 20-25, 21-25),

Ha riposato: Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania

LA CLASSIFICA-

Eurospin Ford Sara Pinerolo 49; Cda Talmassons 43; Lpm Bam Mondovi’ 42; Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 32; Tecnoteam Albese Volley Como 32; Ranieri International Soverato 27; Itas Ceccarelli Group Martignacco 25; Anthea Vicenza 20; Club Italia Crai 19; Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 16; Egea Pvt Modica 7.

IL PROSSIMO TURNO-06/03/2022 Ore 17.00-

Egea Pvt Modica – Eurospin Ford Sara Pinerolo, Ore 15.30,

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania – Tecnoteam Albese Volley Como, Ore 16.00;

Itas Ceccarelli Group Martignacco – Ranieri International Soverato,

Lpm Bam Mondovi’ – Cda Talmassons,

Ipag Sorelle Ramonda Montecchio – Club Italia Crai

Riposa: Anthea Vicenza