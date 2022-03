Prima vittoria per Altino che inguaia Ravenna

LANCIANO (CHIETI)- Nell'ultima uscita stagionale in Regular Season la Tenaglia Altino, fino ad oggi ferma a 0 punti in classifica, rialza la testa centrando un successo per 3-1 (25-10 14-25 25-20 25-17) che se non cambia la realtà regala alla squadra di coach Collavini una grande soddisfazione e apre qualche spiraglio per il prossimo futuro. Serata da incubo invece per l’Olimpia Teodora che, cade a sorpresa e vede ridursi al lumicino le speranze di qualificarsi per i Play Off promozione. La squadra guidata da Coach Simone Bendandi resta ferma a quota 31 punti, con appena una lunghezza di vantaggio su Marsala, che però deve ancora recuperare il match a San Giovanni in Marignano. Per accedere alla post season servirà che la squadra siciliana perda nella partita che si giocherà questo mercoledì.