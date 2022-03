Play Off: Olbia sbanca Mondovì, vittorie per le squadre di casa

ROMA- Partita oggi, dopo gli anticipi di ieri, la seconda fase di A2 Femminile. Quattro le partite di Gara 1 giocate stasera con un solo colpo esterno, quello messo a segno dall’Hermaea Olbia sul campo di Mondovì dopo una battaglia durata cinque set. In casa hanno invece vinto la Balducci Macerata sull’International Soverato, la Omag – Mt S.Giov. In Marignano sull’Itas Ceccarelli Group Martignacco e della Futura Volley Giovani Busto Arsizio sull’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. Green Warriors Sassuolo e Tecnoteam Albese Volley Team dando vita a Gara 2. Successo per le ragazze di Vento in quattro set. Nella Pool Salvezza sono andate in scena due sfide che si sono concluse entrambe al tie break con i successi del’ Assitec Volleyball Sant’Elia sulla Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania e della Egea Pvt Modica in casa della Tenaglia Altino.