Gara 3 di spareggio Pinerolo per chiuderla, Brescia per riaprirla

CHIERI (TORINO)- L’atto terzo dello Spareggio Promozione Vivo Serie A2 andrà in scena domenica 27 marzo alle ore 17 al PalaFenera di Chieri. L’Eurospin Ford Sara Pinerolo e la Banca Valsabbina Millenium Brescia scenderanno in campo con un unico obiettivo: la vittoria. Per le piemontesi un risultato positivo vorrebbe dire promozione mentre per la formazione di coach Beltrami la vittoria riaprirebbe i giochi allungando la finale playoff. Per il tecnico Marchiaro resta ancora da sciogliere il dubbio Prandi, uscita dal campo in gara 2 durante il secondo parziale per un problema al polpaccio. Solo domenica si saprà se la regista scenderà sul taraflex rosa o lascerà il posto alla giovanissima Faure Rolland. Registrato il tutto esaurito al Palafenera (capienza al 60%) non resta che attendere domenica e godersi lo spettacolo.