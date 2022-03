Mondovì ai Quarti col brivido

CHIERI (TORINO)- Un match da dentro o fuori quello che ha opposto questa sera al PalaFenera di Chieri LPM Bam Mondovì e Hermaea Olbia. In palio il passaggio ai quarti di finale nel tabellone che porterà alla seconda promozione in Serie A1. A spuntarla la squadra di Solforati che prosegue la sua corsa ma la formazione sarda è uscita dal campo a testa altissima dopo aver lottato per cinque set ed essersi arresa dopo quasi due ore di gioco al termine di un match vibrante, costellato da grandi giocate e qualche errore di troppo da ambo le parti.