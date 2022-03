Martignacco vola ai Quarti

S.G.IN MARIGNANO (RIMINI)- Ai Quarti dei Play Off promozione approda l’Itas Città Fiera Martignacco che espugna in quattro set il campo di S.G.In Marignano e prosegue la sua corsa verso la Serie A1. Finisce qua l’avventura della Omag- Mt in questo campionato che aveva iniziato da protagonista. Poi l’avvicendarsi dell’abbandono di Ortolani, gli infortuni di Consoli Zonta e Coulibaly, hanno costretto coach Barbolini a reinventare la squadra. Nemmeno l’arrivo di Kriskova ha ridato equilibrio. Ma ora bisogna guardare avanti perché c’è una finale da giocarsi. La finale di Coppa Italia a Villafranca di Verona il 16 di Aprile contro Brescia.

L’allungo iniziale delle padrone di casa (4-1) è subito arginato dalle furlane che si portano avanti- 8-9. La Omag-Mt è in difficoltà. Barbolini ferma il gioco. 8-11- Con due punti consecutivi di Brina le padrone di casa si riportano in parità. 13-13- Le ospiti rimettono la testa avanti e coacb Barbolini richiama il discrezionale. 13-16- Aluigi rileva Turco in regia. 13-18. La Omag- Mt prova a raddrizzare il risultato e stavolta è coach Gazzotti a fermare il gioco 16-20- Altro punto per Mazzon ed ancora time-out per le ospiti, 17-20. Milana spezza il recupero della Omag-Mt- Barbagallo rileva Milana- 21-23- Sono due i set point per Martignacco. Cortella Chiude al primo tentativo 22-25

Le squadre vanno a braccetto fino a quota 6. Sul primo allungo di Martignacco Barbolini ferma il gioco . 6-9- Senza strafare, anzi, la Omag-Mt si porta avanti con un ace di Kriskova ed un tap-in di Mazzon. Gazzotti chiama il discrezionale. 17-16- Pascucci rileva Cortella- 21-19. Ancora a segno Bolzonetti e Gazzotti si gioca il secondo time out. 22-19 E’ il muro di Ceron che vale 3 set point per la Omag-Mt. 24-21- Milana Manda fuori dopo l’errore di Ceron al servizio. 25-22

Sono Bolzonetti e Milana le cecchine della prima parte del terzo set. 5-5- Sono due gli errori arbitrali consecutivi che danno il là alla fuga delle friulane- 10-14. Ghibaudo ripara sempre su Milana 12-15. Con l’ace di Brina che succede al punto di Bolzonetti, la Omag-Mt Pareggia e Gazzotti si gioca il discrezionale. 15-15. Barbagallo rileva Milana nel giro dietro. E Biagini rileva Brina. Dopo una rocambolesca azione Martignacco rimette la testa avanti. 18-19- La murata su Bolzonetti costringe Barbolini al discrezionale. 18-20- L’errore di Kriskova in un momento così delicato lancia le furlane e Barbolini al time out. 20-23- E’ ancora un errore di Kriskova per i tre set point Martignacco che non esita nemmeno un istante a chiuderla con il muro di Mazzoleni su Brina. 21-25

L’avvio è sempre equilibrato come del resto tutto il match. L’allungo della Omag-Mt con Kriskova al servizio preoccupa Gazzotti che chiama la squadra a se. 8-6. E’ una lotta serrata, La Omag-Mt vuole allungare il match e Martignacco lo vorrebbe chiudere. 16-16. Sono troppi gli errori commessi dalle padrone di casa . Martignacco allunga. 18-22. Colpo di coda di Ceron e compagne che si porta a meno 1. 22-23. Cortella a segno per i 2 match point. Bolzonetti annulla il primo. E con un ace il secondo 24-24. Milana riporta in vantaggio Martignacco- Brina pareggia. 25-25 L’ace di Ceron vale il set point per la Omag-Mt. 26-25 Milana annulla. Ancora Milana per un altro match point . Mazzoleni chiude il match a muro. 26-28.

IL TABELLINO-

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO – ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO 1-3 (22-25 25-22 21-25 26-28)

OMAG – MT S.GIOV. IN MARIGNANO: Turco, Bolzonetti 22, Ceron 9, Kriskova’ 17, Brina 13, Mazzon 11, Bonvicini (L), Aluigi 1, Biagini (L). Non entrate: Zonta, Penna. All. Barbolini.

ITAS CECCARELLI GROUP MARTIGNACCO: Mazzoleni 14, Ghibaudo 1, Cortella 12, Eckl 12, Rossetto 11, Milana 24, Tellone (L), Pascucci 1, Barbagallo, Zorzetto, Modestino. Non entrate: Picco, Sangoi, Merlino (L). All. Gazzotti.

NOTE – Durata set: 28′, 27′, 27′, 31′; Tot: 113′.