Spareggio promozione: Brescia-Pinerolo la sfida continua

La novità principale di gara 4 è che la capienza del palazzetto bresciano ritornerà al 100% dopo oltre due anni di match a porte chiuse o a capienza ridotta.

L’impresa in rimonta al PalaFenera ha rinforzato la consapevolezza giallonera e ora le atlete di coach Beltrami sentono di poter contare sul fattore campo che aveva portato il 2-3 di gara 2, quando il calo nel quinto parziale aveva fatto sfuggire per un soffio la vittoria. Dall’altra parte le piemontesi di coach Michele Marchiaro, ha tutte le carte in regola centrare il traguardo più ambito. Il punto di forza delle biancoazzurre è senza dubbio l’opposta classe 1990, e capitano, Valentina Zago, ‘bomber’ della regular season con 455 palloni messi a segno, MVP di gara 1 e gara 2 con 25 e 28 palloni messi a segno e ben 37 in gara 3. Ottime prestazioni sin qui anche del libero ex Brescia Ylenia Pericati, della schiacciatrice Federica Carletti e delle centrali Yasmina Akrari e Anna Gray. In dubbio l’utilizzo sin dall’inizio della regista Vittoria Prandi, infortunatasi a metà del secondo set di Gara 2 e ben sostituita dalla giovane classe 2003 Faure Rolland, cui è subentrata solo nei finali di set nell’ultimo incontro a Chieri.

I PROTAGONISTI-

Michela Ciarrocchi (Banca Valsabbina Brescia)- « Domenica è stata una bella soddisfazione: eravamo determinate nel riaprire la serie e siamo riuscite a portare a casa questo obiettivo – prosegue Michela – Ora il gioco si fa duro, da parte di entrambe le squadre la determinazione è alta. Lunedì ci aspetta un’altra partita durissima, come lo sono state le prime tre, ma cercheremo a tutti i costi di pareggiare i conti. Invito tutti i tifosi di Brescia e Montichiari a venire a tifarci, il loro sostegno ci serve e può risultare decisivo ».

GARA 4 SPAREGGIO PROMOZIONE-

Lunedì 4 aprile Ore 20.30

Valsabbina Brescia-Eurospin Ford Sara Arbitri: Merli, Toni