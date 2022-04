Pool Salvezza: successi per Club Italia, Vicenza e Catania

ROMA - Tre match della terza giornata della Pool Salvezza , giocati in anticipo, che hanno dato un volto delineato alla classifica. Tre punti in cassaforte e secondo posto rafforzato per il Club Italia Crai contro l’Assitec Sant’Elia. Vittoria riscatto per l’Anthea Vicenza contro la Tenaglia Altino e successo nel derby per la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania contro Seap Dalli Cardillo Aragona e posizione di classifica più tranquilla per le etnee. Il turnoa si completerà con l’altro derby siciliano fra Sigel Marsala Volley e Egea Pvt Modica.

LE TRE SFIDE-

ANTHEA VICENZA – TENAGLIA ALTINO VOLLEY-

Prima vittoria nella poule salvezza per l’Anthea Vicenza Volley, che piega 3-1 la Tenaglia Altino Volley e rimane in scia al Club Italia (secondo posto), sempre a una lunghezza di distanza. Per le padrone di casa, una bella prova corale, orchestrata da Eze in palleggio e con tutte le attaccanti in doppia cifra, con capitan Cheli top scorer di casa con 17 punti (60% in attacco e 4 muri). Vicenza ha mostrato un’ottima fase break, trovando progressivamente ritmo in battuta e graffiando con costanza a muro (13 block contro i 6 avversari). In casa-Altino, in doppia cifra l’opposta Julia Kavalenka (18 punti) e Monica Lestini (14), protagonista nel secondo set vinto dalle abruzzesi. Un elemento spartiacque è stato quello degli errori, con la squadra di Luca Chiappini capace di limitarli (19 in quattro set), mentre Altino ne ha commessi 26. Una bella vittoria, quella dell’Anthea, fortemente voluta e conquistata rilanciando la propria corsa verso la salvezza che proseguirà domenica prossima con la trasferta a domicilio dell’Assitec Sant’Elia, battuta 3-1 dal Club Italia.

L’Anthea Vicenza Volley scende in campo con Eze in palleggio, Ba?a opposta, Rossini e Nardelli in banda, Cheli e Piacentini in banda e Norgini libero. Altino risponde con la diagonale Gatto-Kavalenka, Comotti e Lestini asse di posto quattro, Spicocchi e Zingoni coppia centrale e Mastrilli libero.

Le biancorosse partono forte, volando sul 4-1 con il muro di Piacentini e il pallonetto di Nardelli. Time out Collavini, con la Tenaglia Altino che risponde trovando la parità a quota sei con la pipe di Lestini. Vicenza, comunque, non demorde: un errore di Kavalenka aiuta la squadra di Chiappini, “on fire” con Piacentini per un nuovo break (11-8). La stessa centrale di casa trova l’ace del +4 (13-9), imitata dall’opposto ospite per il -2 abruzzese(16-14), ma il tentativo di rimonta viene stoppato dal muro di Ba?a: 20-16 e time out Collavini. La squadra di Chiappini fa buona guardia nel finale e chiude 25-19 con Piacentini.

Il secondo set si apre con il botta e risposta tra opposte: Kavalenka va a segno per lo 0-2, Ba?a risponde con attacco e muro (3-2). Altino, però, rilancia, spinta dall’ace di Zingoni e dal muro di Comotti (3-7 dopo il time out di Chiappini). Vicenza si riavvicina (5-7, out Kavalenka), poi aggancia a quota otto con il muro di capitan Cheli. Comotti non trova le mani del muro (9-8, time out Collavini), mentre sul 10-10 i colpi di fioretto di Jasmine Rossini vanno a segno per il +2 locale (12-10). La Tenaglia, però, risponde con Lestini, rima a segno in attacco e poi in battuta (14-15). Ancora il servizio premia le ospiti (16-17, time out Chiappini), che poi trovano il 18-20 con la stessa Lestini. Un pallonetto di Ba?a vale la parità (21-21), lanciando la volata che premia però Altino: ace di Kavalenka per il 23-25 che vale la parità.

Il terzo set parte ad alta intensità, con le difese a prevalere sugli attacchi e serve la potenza di Ba?a per spingere avanti l’Anthea (6-3). Il pallonetto di Comotti si infrange sul nastro per il +4 locale e il conseguente time out di Collavini. Nardelli firma la parallela del 10-5, Piacentini griffa l’ace dell’11-5 che scioglie Vicenza. Altino mischia le carte con Di Arcangelo e Ollino in campo per qualche scambio e recupera qualche lunghezza (11-8), salvo poi tornare sotto con l’ace di Nardelli (15-10), che trova anche la pipe del +6. Sosta ospite, ma Cheli e Piacentini giganteggiano al centro (attacco e muro del 18-11) e la strada di Vicenza si fa in discesa verso il 25-17.

L’Anthea sfrutta la scia di entusiasmo per partire forte anche nel quarto set (4-1), anche se Altino resta subito in carreggiata, pareggiando con Ollino a quota 5. Norgini difende, Eze mura per il +2 (7-5), subito imitata in block da Cheli: 8-5 e time out Collavini. L’ace della stessa “under” ospite ricuce lo strappo (8-7), ma l’attacco sull’asta di Kavalenka aiuta Vicenza, poi avanti 13-9 con Nardelli. Ollino tiene a galla le abruzzesi (14-12), anche se Nardelli e Cheli spingono l’Anthea sul 17-12. Seconda sosta ospite, Kavalenka trova l’ace del 18-14 (time out Chiappini), poi la rimonta prosegue (18-16, errore di Cheli). Doppio cambio veneto (dentro Caimi ed Errichiello), con l’opposta subito a segno, poi Rossini chiude sottorete ripristinando il +4. Jasmine firma anche il 21-16 dopo la difesa di Norgini, Cheli risponde presente alla chiamata di Caimi (22-16). Il muro di Lestini tiene accesa la fiammella-Tenaglia (23-20),ma non basta: 25-20 e 3-1 Vicenza.

I PROTAGONISTI.

Mariella Cavallaro (Direttore Sportivo Anthea Vicenza Volley)- « E’ stata una vittoria fortemente voluta dalla squadra, che ha dimostrato il valore del suo gioco fatto di costanza, difesa e determinazione, mantenendo il livello del numero di errori bassissimo; inoltre, ha iniziato a forzare un po’ la battuta e questo ha permesso di eliminare l’attacco delle centrali che faticavamo a difendere. E’ stata una partita tatticamente ben preparata dai due allenatori; questa vittoria dà stimolo alla squadra e alle ragazze, ricordando loro il valore che hanno e dando la possibilità di credere ancora di più in loro stesse e nelle capacità per raggiungere l’obiettivo della salvezza ».

IL TABELLINO-

ANTHEA VICENZA – TENAGLIA ALTINO VOLLEY 3-1 (25-19 23-25 25-17 25-20)

ANTHEA VICENZA: Rossini 14, Piacentini 11, Basa 14, Nardelli 13, Cheli 17, Eze Blessing 2, Norgini (L), Errichiello 1, Caimi. Non entrate: Lodi, Furlan, Pegoraro. All. Chiappini.

TENAGLIA ALTINO VOLLEY: Comotti 9, Spicocchi 9, Gatto 1, Lestini 14, Zingoni 5, Kavalenka 18, Mastrilli (L), Ollino 3, Olleia 2, Di Arcangelo 1, Natalizia (L). All. Collavini.

ARBITRI: Papapietro, Chiriatti.

NOTE – Durata set: 24′, 26′, 24′, 26′; Tot: 100′.

Spettatori: 105

CLUB ITALIA CRAI – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA-

Spettacolare prestazione del Club Italia CRAI che, nell’anticipo della terza giornata della Pool Salvezza vivo Serie A2, supera 3-1 (19-25, 26-24, 25-23, 25-23) Assitec Volleyball Sant'Elia. Oggi pomeriggio, nel match disputato al Centro Federale Pavesi di Milano, le azzurrine sono state protagoniste di una prova di carattere che ha permesso loro di trovare la giusta determinazione e di conquistare l’intera posta in palio.

Tra il pubblico, da oggi si è torni al 100% di capienza degli impianti al chiuso, erano presenti anche le ragazze della Nazionale Under 19 Femminile che domani concluderanno lo stage di preparazione in vista Torneo di Qualificazione al Campionato Europeo di categoria in programma a Siderno (RC) dall’8 al 10 aprile.

Il match di oggi è stato anche l’occasione per portare la solidarietà in campo. Le atlete hanno effettuato il riscaldamento con le maglie CESVI per sostenere il progetto Ucraina promosso dalla fondazione. Prima del fischio di inizio della gara è stato proiettato sul maxischermo il video dedicato alla missione "LVF X UKR", iniziativa della Lega Pallavolo Serie A Femminile che con una carovana di nove pullmini è riuscita a fornire un aiuto concreto alla popolazione ucraina nel pieno dell'emergenza legata alla guerra.

Per questo match il tecnico federale Marco Mencarelli schiera lo starting six con la diagonale Passaro-Adelusi, le schiacciatrici Nervini e Ituma, le centrali Acciarri e Marconato e il libero Barbero.

Per Sant’Elia, Coach Emiliano Giandomenico risponde facendo scendere in campo il sestetto composto da Costagli, Vanni, Fiore, Lotti, Montechiarini, Saccani e il libero Lorenzini.

Buon avvio del match per il Club Italia CRAI che si porta in vantaggio grazie a Nervini che firma i primi punti (3-1). Non tarda ad arrivare la reazione delle avversarie che pareggiano i conti (4-4) e sorpassano (5-7). E’ quindi Sant’Elia a dettare il ritmo della partita e a spingere sull’acceleratore (6-10) inducendo la panchina del Club Italia a chiamare il primo time out di giornata. Le azzurrine faticano a trovare la giusta fluidità di manovra e l’Assitec continua a rimanere avanti nel punteggio (11-17). Il break firmato da Ituma, Adelusi e Marconato rimette in marcia le giovani della formazione federale (15-18). Decisiva la ripartenza della formazione ospite che trova una nuova accelerazione e chiude a proprio favore il primo set (19-25).

E’ la formazione ospite ad aggredire la partita al rientro in campo: Sant’Elia si porta sul +3 (2-5) e allunga (4-9). Il time out chiamato da coach Mencarelli rimette ordine tra le azzurrine che con un break firmato da Adelusi e Ituma (per lei 3 punti consecutivi) accorciano sul -1 (8-9). E’ però l’Assitec ad allungare nuovamente il passo (9-14) e a mantenersi avanti (11-17). Cambio dell’opposto per il Club Italia CRAI: Esposito sostituisce Adelusi. Le azzurrine con pazienza si rimettono in marcia: un ace di Nervini e un muro di Acciarri portano il Club Italia a -2 (16-18). L’Assitec prova a ripartire (16-20). Coach Mencarelli completa il cambio della diagonale sostituendo Passaro con Pelloia. Esposito, Ituma e Nervini a segno e il Club Italia torna a -1 (21-22). Il finale si fa incandescente (23-23) con le due formazioni che procedono punto a punto e si va ai vantaggi. Le azzurrine con determinazione piazzano i due punti che riportano in parità il conto set (26-24).

Per la terza frazione la panchina del Club Italia CRAI sceglie di far rimanere in campo la diagonale Pelloia-Esposito. Il set è affrontato dalle due formazioni a viso aperto: si procede sostanzialmente punto a punto per un lunghissimo tratto (15-15). L’Assitec prova a rompere l’inerzia (15-17), ma le azzurrine ristabiliscono prontamente la parità (17-17). Un attacco vincente di Ituma e un ace di Acciarri permettono al Club Italia di piazzare l’allungo decisivo (21-19): trovato il vantaggio Pelloia e compagne non permettono più alle avversarie di ricucire (23-21) e si portano in vantaggio nel conto set (25-23).

Sant’Elia prova a reagire in avvio di quarta frazione (5-9). Le azzurrine non lasciano libertà di manovra alle avversarie e ricuciono lo strappo (10-10). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio fino al concitato finale (20-20). Tra le fila azzurrine rientra in campo Adelusi al posto di Esposito. Due punti di Ituma siglano l’allungo del Club Italia (22-20), Sant’Elia ricuce e sorpassa (22-23), ma le azzurrine sono brave a compattarsi e a chiudere set e partita (25-23).

I PROTAGONISTI-

Marco Mencarelli (Allenatore Club Italia Crai)- « Credo che sia la migliore prestazione della stagione per quanto riguarda la mentalità, la costanza, l’attenzione alle indicazioni tattiche e per l’attaccamento al risultato. Perché questa sera abbiamo affrontato una squadra che si prospettava molto ostica con giocatrici esperte. Il primo set ci è servito per capire cosa potevamo aggiustare. Non abbiamo giocato male nella prima frazione, abbiamo piuttosto subito la loro forza e la loro determinazione. L’unica pecca che abbiamo avuto è stata quella di permettere a Sant’Elia di giocare facile. Quando abbiamo cominciato a mettere a posto alcune cose, come ad esempio non far cadere tutti i pallonetti che facevano, abbiamo trovato la giusta convinzione. Una convinzione forte, rara soprattutto in questo ultimo periodo, che ci ha permesso di giocare punto a punto contro la squadra più ostica che abbiamo incontrato. Quindi merito ancor di più alle ragazze per quello che hanno saputo fare: una vittoria meritata nella maniera giusta, con la mentalità giusta, con la forza della tecnica e della perseveranza ».

IL TABELLINO-

CLUB ITALIA CRAI – ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA 3-1 (19-25 26-24 25-23 25-23)

CLUB ITALIA CRAI: Adelusi 7, Nervini 17, Acciarri 13, Passaro, Ituma 20, Marconato 9, Ribechi (L), Pelloia 6, Esposito 5, Giuliani, Barbero (L). Non entrate: Micheletti, Gannar, Despaigne. All. Mencarelli.

ASSITEC VOLLEYBALL SANT’ELIA: Costagli 5, Vanni 14, Fiore 16, Lotti 13, Montechiarini 7, Saccani 4, Lorenzini (L), Cecchi 1, Tellaroli 1, Nenni. Non entrate: Muzi. All. Giandomenico.

ARBITRI: Russo, Pasin.

NOTE – Durata set: 24′, 27′, 26′, 25′; Tot: 102′.

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA – SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA-

La Rizzotti Design Pallavolo Sicilia vince con merito 3-1 nella terza giornata di andata della Pool Salvezza in Serie A2. La Seap Dalli Cardillo Aragona è mancata in tanti fondamentali e non ha saputo dare continuità e brillantezza al proprio gioco. Più determinato e caparbio il Catania che con un ottimo gioco di squadra è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio.

La formazione etnea è scesa in campo con Bridi al palleggio, Alessia Conti opposto, Catania e Bertone centrali, Bulaich e Bordignon schiacciatrici, Michela Conti libero. La Seap Dalli Cardillo Aragona ha risposto con Caracuta in regia, Stival opposto, Negri e Bisegna centrali, Zech e Dzakovic martelli-ricevitori, Vittorio libero.

La partita inizia nel segno dell’equilibrio. La Seap Dalli Cardillo Aragona è avanti 2-3, ma subisce la rimonta delle padrone di casa che sorpassano e conducono 4-3. Poi break delle ospiti e ancora vantaggio al primo significativo parziale 6-8. Il Catania si ricompatta e torna avanti 16-12. Le padrone di casa scappano sul più tre nel finale, 21-18. Poi Zech riporta sotto Aragona, 21-20. Dzakovic, direttamente al servizio, impatta 21-21 e riaccende il set. La Rizzotti Design, dopo il time out, torna avanti di due, 23-21. Bordignon conquista il 24-22 e Dzakovic annulla la prima palla set. Errore di Cometti al servizio e il set termina 25-23.

Il Catania continua a tenere alta la concentrazione e parte forte nel secondo set: 8-3. Poi la squadra di coach Giangrossi ricuce lo strappo e riesce perfino a pareggiare 9-9. Il sestetto etneo riprende in mano le redini del gioco e torna a comandare il set 16-11. Ancora tanto Catania nel finale, 21-14. Il vantaggio aumenta e l’Aragona riesce solo ad annullare tre set point per poi arrendersi 25-18.

Nel terzo set è equilibrio fino al primo e importante parziale, 8-6. Il Catania rimane sempre concentrato e giostra il vantaggio 12-8. La Seap Dalli Cardillo Aragona reagisce, butta fuori l’orgoglio e riapre il set, piazzando sei punti di fila: 12-14. Poi 15-16 e 16-19 con le aragonesi determinate ad allungare il derby. Un muro solitario di capitan Caracuta regala il punto numero 22 alle ospiti. Finale di set dominato dalla Seap Dalli Cardillo Aragona, con Dzakovic in grande spolvero. Il Catania cede 22-25, con l’attacco vincente di Stival.

La partita della Seap Dalli Cardillo Aragona, inspiegabilmente, termina qui. Il quarto set è di chiara marca catanese: 8-4 e 16-8. La squadra di coach Giangrossi non riesce più a dare continuità al gioco d’attacco e crolla sotto i colpi di una scatenata formazione di casa. Finale a senso unico, 21-15 prima e 25-20 dopo.

IL TABELLINO-

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA – SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA 3-1 (25-23 25-18 22-25 25-20)

RIZZOTTI DESIGN PALLAVOLO SICILIA CATANIA: Bordignon 14, Bertone 12, Bridi 5, Bulaich Simian 26, Catania 9, Conti 11, Conti (L), Picchi. Non entrate: Oggioni, Poli. All. Chiappafreddo.

SEAP DALLI CARDILLO ARAGONA: Caracuta 2, Dzakovic 27, Bisegna 3, Stival 22, Zech 5, Negri 1, Vittorio (L), Cometti 7, Zonta 1, Ruffa. Non entrate: Casarotti. All. Giangrossi.

ARBITRI: Stancati, Scarfo’.

NOTE – Durata set: 27′, 29′, 28′, 25′; Tot: 109′.

I RISULTATI-

Sigel Marsala Volley-Egea Pvt Modica Si gioca domani

Anthea Vicenza-Tenaglia Altino Volley 3-1 (25-19, 23-25, 25-17, 25-20)

Club Italia Crai-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-1 (19-25, 26-24, 25-23, 25-23)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Seap Dalli Cardillo Aragona 3-1 (25-23, 25-18, 22-25, 25-20)

LA CLASSIFICA-

Sigel Marsala Volley 35 (13 – 9); Club Italia Crai 25 (9 – 14); Anthea Vicenza 24 (7 – 16); Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 18 (6 – 17); Assitec Volleyball Sant’Elia 17 (6 – 17); Seap Dalli Cardillo Aragona 17 (5 – 18); Egea Pvt Modica 12 (4 – 18); Tenaglia Altino Volley 7 (2 – 21).